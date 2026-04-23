తమిళనాడులో రికార్డ్ స్థాయిలో 85శాతం పోలింగ్- స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇదే అత్యధికం
Published : April 23, 2026 at 10:14 PM IST
Tamil Nadu Election 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్ నమోదైంది. మొత్తం 234 నియోజకవర్గాలకు ఒకే విడతలో జరిగిన పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 4వేల 23 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని ఓటర్లు ఈవీఎంలలో నిక్షిప్తం చేశారు. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 84.29 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఓటర్లు భారీగా తరలివచ్చి ప్రజాస్వామ్య పండుగలో పాల్గొన్నారు. ఎండ వేడి సైతం లెక్కచేయకుండా ఓటర్లు లైన్లలో బారులు తీరి ఓట్లు వేశారు. 2011లో నమోదైన 78.29 శాతమే ఇప్పటివరకు తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక పోలింగ్ శాతం కాగా ఆ రికార్డు ఈసారి బద్దలైంది. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 84.29 శాతం పోలింగ్ నమోదు కావడం విశేషం. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ తర్వాత తమిళనాడులో ఓటర్ల సంఖ్య 6.41 కోట్ల నుంచి 5.73 కోట్లకు తగ్గడం గమనార్హం. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినప్పటి నుంచి తమిళనాడులో అత్యధిక శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
తమిళనాడులోని వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో రాజకీయ ప్రముఖులు ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. సీఎం స్టాలిన్ చెన్నైలోని జేబీఏఎస్ కళాశాలలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. ఆయన కుమారుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఇతర కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. TVK అధినేత విజయ్ చెన్నైలోని ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటు వేశారు. విజయ్ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు గుమిగూడారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు మధ్య విజయ్ను అక్కడి నుంచి తరలించారు. మైలాపూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ బీజేపీ అభ్యర్థి, తెలంగాణ మాజీ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ చెన్నైలో ఓటు వేశారు. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి P.చిదంబరం శివగంగ జిల్లాలోని కారైకుడిలో ఓటు వేశారు. తమిళనాడులో డీఎంకే-కాంగ్రెస్ కూటమి భారీ విజయాన్ని సాధిస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
తమిళనాడులో డీఎంకే నేతృత్వంలోని సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్, ఎన్డీయే అమీతుమీ తేల్చుకుంటున్నాయి. ఈసారి అనూహ్యంగా నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే కూడా ఎన్నికల్లో దిగడంతో తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికలు మరింత రసవత్తరంగా మారాయి. మే 4న ఓట్లు లెక్కింపు జరగనుంది.
ఎన్నికలను బహిష్కరించిన గ్రామస్థులు
ఓ వైపు స్వాతంత్ర్యం తర్వాత తమిళనాడులో రికార్డ్ స్థాయిలో పోలింగ్ నమోదు కాగా ఓ గ్రామంలో మాత్రం అందుకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా జరిగింది. ఆ గ్రామంలో ఎన్నికలను బహిష్కరించడంతో కేవలం మూడు ఓట్లు మాత్రమే పోలయ్యాయి. తిరునెల్వేలికి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పెరుంపతు గ్రామంలో 969 మంది ఓటర్లు ఉండగా, ఒక పురుషుడు, ఇద్దరు మహిళలు మాత్రమే తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. గ్రామంలో నెలకొన్న హింసాత్మక ఘటనలతో విసిగిపోయిన గ్రామస్థులు ఎన్నికలను పూర్తిగా బహిష్కరించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. రాజీ చర్చలు జరిపేందుకు, ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా ఒప్పించేందుకు తిరునెల్వేలి జిల్లా కలెక్టర్, ఎన్నికల అధికారి సుకుమార్ గ్రామానికి హుటాహుటిన చేరుకుని ప్రయత్నించినా ఫలితం లేదు.
పెళ్లి మండపం నుంచి నేరుగా వచ్చి ఓటు వేసిన వధూవరులు
ఇదిలా ఉండగా ఓటు వేసేందుకు వివాహ మండపం నుంచి నేరుగా పెళ్లి దుస్తుల్లోనే చేరుకున్నారు. పట్టు పంచె, పట్టు చీరలతో పాటు మెడలో పూలమాల ధరించి నూతన జంట లైన్లో నిలబడి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. 'తాళి' (మంగళసూత్రం) కట్టిన కేవలం 15 నిమిషాలకే ఇక్కడికి చేరుకున్నామని వరుడు సునీల్ తెలిపారు.
ఒకేసారి ఓటు వేసిన మూడు తరాలు
తమిళనాడు ఎన్నికల్లో అరుదైన దృశ్యం చోటు చేసుకుంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి మూడు తరాల కుటుంబం సభ్యులు వచ్చారు. మూడు తరాలకు చెందిన 14 మంది సభ్యులు పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఓటు వేశారు. వృద్ధ కుటుంబ పెద్దల నుంచి తొలిసారి ఓటు వేస్తున్న వారి వరకు ఉన్న ఈ కుటుంబం మొత్తం ఒకే యూనిట్గా వరుసలో నిలబడి ఫొటోలకు పోజుచ్చారు.
ఓటు కోసం థాయిలాండ్ నుంచి తమిళనాడుకు
ఇదిలా ఉండగా, రాణిపేటకు చెందిన ఒక కుటుంబం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు థాయిలాండ్ నుంచి తమిళనాడుకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం థాయిలాండ్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి, తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి తన కుటుంబంతో కలిసి భారతదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. తమిళనాడులో మార్పు తీసుకురావాలనే నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో తాము ఓటు వేశామని తెలిపారు.
పోలింగ్ కేంద్రంలోని ఐదుగురిలో నలుగురు ఓటు
మరోవైపు ఆండిపట్టి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని మేఘమలై పులుల సంరక్షణ కేంద్రంలో కేవలం ఐదుగురు ఓటర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా పోలింగ్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. ఐదుగురి కోసం పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయగా నలుగురు వ్యక్తులు ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఈ వెల్లిమలై పోలింగ్ కేంద్రం కోసం, ఒక జోనల్ అధికారి, ఒక ప్రిసైడింగ్ అధికారి, ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్, ఒక పారామిలిటరీ జవాను, ఒక సహాయకుడితో పాటు ఆరుగురు సిబ్బందితో కూడిన ప్రత్యేక బృందాన్ని నియమించారు.