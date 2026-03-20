'బంగాల్ ప్రజలకు దీదీ 10 హామీలు': TMC మేనిఫెస్టోను విడుదల చేసిన మమతా బెనర్జీ

ETV Bharat / bharat

బంగాల్​ ఎన్నికలు 2026 - టీఎంసీ మేనిఫెస్టోలోని 10 హామీలివే!

Mamata Banerjee (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 20, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

TMC Election Manifesto 2026 : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం తృణమూల్ కాంగ్రెస్(టీఎంసీ) పార్టీ మేనిఫెస్టోను సీఎం మమతా బెనర్జీ శుక్రవారం విడుదల చేశారు. 'బంగాల్ ప్రజలకు దీదీ 10 హామీలు' శీర్షికన ఈ మేనిఫెస్టో బుక్‌లెట్‌ను రూపొందించారు. ప్రజా కేంద్రకంగా తమ మేనిఫెస్టో ఉంటుందని మమతా బెనర్జీ ప్రకటించారు. బంగాల్‌లోకి కేంద్ర ప్రభుత్వ జోక్యాన్ని అడ్డుకోవడం, బంగాల్ ఉనికిని కాపాడటం తమ పార్టీ లక్ష్యాలని వెల్లడించారు. బంగాల్ ఎన్నికల తర్వాత నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజెన్స్ (ఎన్‌ఆర్‌సీ), జన గణన పేర్లతో ప్రజల పౌరసత్వాలను లాక్కునే యత్నాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుందని ఆమె ఆరోపించారు.

  • లక్ష్మిర్ భండార్ స్కీం ద్వారా మహిళలకు ప్రతినెలా అందించే ఆర్థిక సహాయం మరో రూ.500 పెంపు.
  • ఈ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ గెలిస్తే, లక్ష్మిర్ భండార్ స్కీం ద్వారా జనరల్ కేటగిరీ మహిళలకు ప్రతినెలా రూ.1,500, ఎస్‌సీ,ఎస్‌టీ మహిళలకు ప్రతినెలా రూ.1,700 సాయం.
  • నిరుద్యోగ యువతకు బంగ్లార్ యుబ సాథీ స్కీం ద్వారా ప్రతినెలా రూ.1,500 భత్యాన్ని అందించడాన్ని కొనసాగిస్తారు.
  • రైతులు, కౌలు రైతులకు చేయూతను అందించడానికి రూ.30వేల కోట్లతో వ్యవసాయ బడ్జెట్‌
  • ప్రతీ కుటుంబానికి పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం
  • అన్ని ఇళ్లకు పైప్‌లైన్ల ద్వారా రక్షిత మంచినీటి సరఫరా
  • ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను ఇంటింటికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రతి ఏటా దువారే చికిత్సా క్యాంపుల నిర్వహణ
  • ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన
  • తూర్పు భారతదేశంలో ట్రేడ్ హబ్‌గా బంగాల్ రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దడం, ఇందుకోసం ఆధునిక రవాణా వసతుల కల్పన, గ్లోబల్ ట్రేడ్ సెంటర్ నిర్మాణం.
  • వృద్ధాప్య పెన్షన్లను ఇవ్వడాన్ని కొనసాగిస్తూనే, వాటిని మరింత మందికి మంజూరు చేయడం.
  • బంగాల్ రాష్ట్రంలో ఏడు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో విస్తరణ చేయడం.

TAGGED:

TMC POLL MANIFESTO
TMC DUARE CHIKITSA CAMPS
WEST BENGAL ELECTIONS 2026
MAMATA PROMISES TO THE BENGAL
TMC ELECTION MANIFESTO 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.