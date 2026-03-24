బంగాల్‌‌పై మోదీ లేనిపోని ఆరోపణలు- రాష్ట్రంలో మానవతా ప్రభుత్వమే ఉంది: మమత

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 9:36 AM IST

Mamata Banerjee Slams PM Modi : బంగాల్‌ను దూషించేందుకు జాతీయ టీవీ ఛానళ్లనూ ప్రధాని మోదీ వాడుకుంటున్నారని బంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. బంగాల్‌ను, ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని దూషించేందుకు రాజకీయ సభలకే ప్రధానమంత్రి పరిమితం కావడం లేదని, జాతీయ టీవీ ఛానళ్లనూ ఇందుకు వేదికగా చేసుకుంటున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. ఈమేరకు సీఎం మమత ఒక ట్వీట్ చేశారు. సారీ మిస్టర్ మోదీ, మీరు అనుకుంటున్న విధంగా బంగాల్‌లో నిరంకుశ ప్రభుత్వం లేదని దీదీ తేల్చి చెప్పారు. తమ రాష్ట్రంలో మానవతా భావన కలిగిన ప్రభుత్వమే ఉందని స్పష్టం చేశారు. బీజేపీకి చెందిన డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వం ద్వేషాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకుంటుందని, కానీ బంగాల్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఆత్మగౌరవం ప్రాతిపదికగా పనిచేస్తుందని మమతా బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

