మమతా బెనర్జీకి మరో షాక్- రాజ్యసభకు టీఎంసీ ఎంపీ రుక్మిణి మల్లిక్ రాజీనామా
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతోన్న రాజీనామాల పర్వం- బుధవారం టీఎంసీ సీనియర్ నేత మదన్ మిత్రా రాజీనామా- గురువారం రుక్మిణి మల్లిక్
Published : July 16, 2026 at 4:58 PM IST
TMC MP Resigns : తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజీనామాల పర్వం కొనసాగుతోంది. బుధవారం టీఎంసీ సీనియర్ నేత మదన్ మిత్రా తన పదవికి రాజీనామా చేసి తిరుగుబాటు వర్గంలో చేరగా, తాజాగా టీఎంసీ రాజ్యసభ ఎంపీ రుక్మిణి మల్లిక్ కూడా తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. దిల్లీలో రాజ్యసభ ఛైర్మన్ను స్వయంగా కలిసిన ఆమె తన రాజీనామా లేఖను అందజేశారు. రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి చేసిన రాజీనామాను తక్షణమే ఆమోదించాలని తన లేఖలో పేర్కొన్నారు.
బంగాల్లో అధికారాన్ని కోల్పోయినప్పటి నుంచి రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేసిన నాల్గవ టీఎంసీ ఎంపీగా రుక్మిణి మల్లిక్ నిలిచారు. రుక్మిణి మల్లిక్ కంటే ముందే టీఎంసీకి చెందిన ముగ్గురు కీలక రాజ్యసభ సభ్యులు సుఖేందు శేఖర్ రాయ్, సుస్మితా దేవ్, ప్రకాష్ చిక్ బారాయిక్ తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసినప్పటి నుంచి ఆ పార్టీలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. ఈ క్రమంలోనే రుక్మిణి మల్లిక్ తన ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేసినట్లు తెలుస్తోంది.