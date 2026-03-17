291 మంది అభ్యర్థులతో టీఎంసీ జాబితా- భవానీపుర్ బరిలో మమత- సువేందుతో మళ్లీ ఢీ

ఎన్నికల్లో పోటీచేయాలని అనుకుంటే, వంటగ్యాస్ సంక్షోభాన్ని సృష్టించొద్దు- జనంలోకి వెళ్లేందుకు బీజేపీ భయపడుతోంది- అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల వేళ సీఎం మమత వ్యాఖ్యలు

TMC Candidates List 2026
TMC Candidates List 2026 ((X@AITCofficial))
Published : March 17, 2026 at 7:34 PM IST

TMC Candidates List 2026 : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం 291 మంది అభ్యర్థుల పేర్లతో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీెఎంసీ) పార్టీ జాబితాను విడుదల చేసింది. మంగళవారం మీడియా సమావేశం వేదికగా ఈ జాబితాను టీఎంసీ అధినేత్రి, సీఎం మమతా బెనర్జీ విడుదల చేశారు. మిగతా మూడు సీట్లను తమ మిత్రపక్షం భారతీయ గోర్ఖా ప్రజాతాంత్రిక్ మోర్చా (బీజీపీఎం)కు ఇచ్చామని ఆమె తెలిపారు. డార్జిలింగ్, కుర్సేఓంగ్, కాలిమ్ పోంగ్ స్థానాల్లో బీజీపీఎం పోటీ చేస్తుందని వెల్లడించారు. టీఎంసీ జాబితా ప్రకారం, భవానీపుర్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి మమతా బెనర్జీ పోటీ చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా, రాష్ట్ర విపక్ష నేత సువేందు అధికారి బరిలోకి దిగారు. 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ స్థానంలో దీదీని సువేందు ఓడించారు. దీంతో ఈసారి నందిగ్రామ్‌తో పాటు భవానీపుర్ సీటును ఆయనకే బీజేపీ పెద్దలు కేటాయించారు.

"ఈసీ పావులు కదిపినా బీజేపీకి ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది"
బీజేపీ పాలనా వైఫల్యం వల్లే భారతదేశంలో ఎల్‌పీజీ వంటగ్యాస్ సంక్షోభం ఏర్పడిందని సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. ఈ ఎన్నికల్లో పోటీచేయాలని అనుకుంటే, వంటగ్యాస్ సంక్షోభాన్ని సృష్టించొద్దని బీజేపీకి ఆమె సూచించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జనంలోకి వెళ్లేందుకు బీజేపీ భయపడుతోందన్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) బంగాల్‌లో చాలా తెలివిగా పావులు కదిపిందని, అయినా బీజేపీకి ఛాన్స్ లేకుండా పోయిందని మమత ఎద్దేవా చేశారు. గత ఎన్నికల కంటే ఈసారి బీజేపీ అసెంబ్లీ సీట్లు తగ్గిపోతాయన్నారు. ఇది బంగాల్ అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ఎన్నిక అని, ఇందులో దిల్లీ లడ్డూ గెలవదని, బంగాలే గెలుస్తుందని దీదీ విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా తనకు ఉండే అధికారాలను, కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం హరిస్తోందని ఆమె తెలిపారు.

"ఏదైనా జరిగితే, నిందలు నాపై మోపొద్దు"
"నా సర్వ అధికారాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్కుంది. ఒకవేళ రాష్ట్రంలో ప్రకృతి విపత్తులు వస్తే, ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి? ఒకవేళ శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తితే, ఎవరు బాధ్యత తీసుకోవాలి? నా ప్రభుత్వంలోని అధికారులంతా బంగాలీలే, చివరకు వాళ్లను కూడా తొలగించారు. ఇక వినీత్ కుమార్, మురళీధర్ లాంటి బంగాలీయేతర అధికారులను సైతం లాక్కున్నారు. కేంద్ర భద్రతా బలగాలను రాష్ట్రంలో మోహరించారు. వాళ్ల బాధ్యతను ఎవరు తీసుకుంటారు? బయటి వాళ్లు బంగాల్‌లో ఉన్నారు. వాళ్ల దగ్గర డబ్బులున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ ఏదైన జరిగితే, నిందలు నాపై మోపొద్దు" అని సీఎం మమత వ్యాఖ్యానించారు.

"బీజేపీ పథకం ప్రకారమే, ఆయుధాలతో వచ్చింది’"
"ప్రధాని మోదీకి నేను చెప్పేది ఒక్కటే విషయం. 2026 ఎన్నికల్లో టీఎంసీ గెలవబోతోంది. గత ఎన్నికల కంటే మెరుగైన ఫలితాలను టీఎంసీ సాధించబోతోంది. ప్రజలారా బీజేపీని బహిష్కరించండి. ఆ పార్టీకి ఓట్లు వేయొద్దు. ఈ ఎన్నికల్లో టీఎంసీకి 226కుపైగా అసెంబ్లీ సీట్లు వస్తాయి. నగదు ప్రోత్సాహకాల కంటే ప్రాంతీయ ఐక్యతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలని నేను ఓటర్లను కోరుతున్నాను. ప్రజలు డబ్బుకు ఓటు వేయకూడదు. బంగాల్ అస్తిత్వానికి ఓటు వేయాలి. ఈ ఎన్నికల్లో బంగాల్ ప్రజలే గెలుస్తారు. బీజేపీ పక్కా పథకం ప్రకారమే, ఇక్కడికి ఆయుధాలతో వచ్చింది" అని సీఎం మమత ఆరోపించారు.

కీలక టీఎంసీ అభ్యర్థులు

  • బంగాల్ రాష్ట్ర మంత్రులు చంద్రిమా భట్టాచార్యకు దుమ్ దుమ్ ఉత్తర్, ఫర్హాద్ హాకిమ్‌కు కోల్‌కతా పోర్ట్ అసెంబ్లీ స్థానాలను టీఎంసీ కేటాయించింది.
  • ఎమ్మెల్యే మదన్ మిత్రాకు కమర్హాతీ, కునాల్ ఘోష్‌కు బెలెఘాటా, డాక్టర్ శశి పాంజాకు శ్యామ్‌పుకుర్ సీట్లను టీఎంసీ ఇచ్చింది.
  • రాష్ట్ర మాజీ విద్యామంత్రి పార్థ్ ఛటర్జీ బెహలా పశ్చిమ్ సీటును ఆశించారు. కానీ ఆయన స్థానంలో రత్న ఛటర్జీకి ఆ సీటును కేటాయించారు.

TMC CANDIDATES LIST 2026
WEST BENGAL ELECTION 2026
MAMATA BANERJEE VS SUVENDU ADHIKARI
WEST BENGAL ELECTION DATES
TMC CANDIDATES LIST 2026

