మమత సర్కార్​కు కౌంట్​డౌన్​ ప్రారంభమైంది- బంగాల్​లో 'మార్పు అనే తుపానును' ఎవరూ ఆపలేరు: మోదీ

ఎన్నికల వేళ- బంగాల్​లో రూ.18,680 కోట్లతో కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ

Published : March 14, 2026 at 4:44 PM IST

PM Modi West Bengal Visit Updates : బంగాల్​లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, మమతా బెనర్జీ సర్కార్​పై శనివారం విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బంగాల్​కు 'మహా జంగిల్​రాజ్'​ పాలనను తీసుకొచ్చిన వారికి కౌంట్ డౌన్​ ప్రారంభమైందని అన్నారు. ఈ నిరంకుశ టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా, 'మార్పు అనే తుపాను'ను ఆపలేదని పేర్కొన్నారు. బ్రిగేడ్ పరేడ్​ గ్రౌండ్​లోని భారీ జనసమూహమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. బంగాల్​లో మళ్లీ చట్టబద్ధమైన పాలన వస్తుందని, అప్పుడు దురాగతాలకు పాల్పడిన టీఎంసీ నాయకులను వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు.

'టీఎంసీ ప్రభుత్వం తాను పనిచేయదు, ఇతరులు పనిచేయడానికి అనుమతించదని, అందుకే బంగాల్​లో అనేక కేంద్ర పథకాలు నిలిచిపోయాయని' మోదీ ఆరోపించారు. బంగాల్​లో మార్పు ఆసన్నమైందని గ్రహించిన టీఎంసీ కలవరపడుతోందన్నారు. అందుకే ఈ ర్యాలీకి రాకుండా ప్రజలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిందని ఆరోపించారు. అయితే ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినప్పటికీ ప్రజలు ర్యాలీకి హాజరుకాకుండా మమతా సర్కార్​ ఆపలేకపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాదు, టీఎంసీ ప్రభుత్వం మహిళలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడేవారికి రక్షణ కల్పిస్తోందని, ఇందుకు సందేశ్​ఖలి, ఆర్​జీ కర్ ఘటనే నిదర్శనమని అన్నారు. టీఎంసీ ప్రజావ్యతిరేక విధానాల వల్ల, చంద్రకోనకు చెందిన బంగాళాదుంప రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని అన్నారు.

ఎన్నికల కోసం- అభివృద్ధి పనులు!
త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం బంగాల్​లో రూ.18,680 కోట్ల విలువైన రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశాభివృద్ధిలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ఈ బంగాల్​ నుంచే లిఖించబడుతోందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ​ఖరగ్​పూర్​-మోరెగ్రామ్ ఎకనామిక్ కారిడార్​కు కూడా ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.

231 కి.మీ పొడవుతో, నాలుగు వరుసల్లో, ఐదు విభాగాలుగా ఈ ఖరగ్​పూర్​-మోరెగ్రామ్ ఆర్థిక కారిడార్​ను నిర్మించనున్నారు. దీని వల్ల సుమారు 120 కి.మీ దూరం తగ్గుతుంది. దాదాపు 7-8 గంటల సమయం ఆదా అవుతుంది. ఈ రహదారి పశ్చిమ మేదినీపూర్​, బంకురా, హుగ్లీ, పూర్బా బర్ధమాన్​, బీర్భూమ్​, ముర్షిదాబాద్​ జిల్లాల గుండా వెళ్తుంది. ఈ కారిడార్​ ఎన్​హెచ్​-16, ఎన్​హెచ్​-19, ఎన్​హెచ్ -14, ఎన్​హెచ్​-12 వంటి కీలక జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ, మల్టీ-కారిడార్​ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

వీటితో పాటు ఎన్​హెచ్​-14పై 5.6 కి.మీ పొడవైన దుబ్రాజ్​పూర్​ బైపాస్​ నిర్మాణానికి, అలాగే కంసాబతి, శిలాబతి నదులపై అదనపు నాలుగు వరుసల ప్రధాన వంతెనల నిర్మాణానికి మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. అంతేకాదు ఎన్​హెచ్​-19, ఎన్​హెచ్​-114 విభాగాలను కూడా ఆయన ప్రారంభించారు. ఇవి రోడ్డు భద్రతను మరింత పెంచి, ప్రయాణ సమయాన్ని, కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.

రైల్వే ప్రాజెక్టులు
పురూలియా-ఆనంద్​ విహార్ టెర్మినల్​ ఎక్స్​ప్రెస్​ను ప్రధాని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అమృత్ స్టేషన్ పథకం కింద అభివద్ధి చేసిన కామాఖ్యగురి, అనార, తమ్లుక్​, హల్దియా, బాహాభూమ్​, సియురి అనే 6 రైల్వే స్టేషన్​లను ఆవిష్కరించారు

బెల్దా-దాంతన్ మధ్య 16 కి.మీ పొడవైన మూడో రైల్వే లైన్​ను, కలైకుండ-కనిమోహులి మధ్య ఆటోమేటిక్​ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయ రైల్వేలను ఆధునీకరించడానికి ఒక మిషన్​ మోడ్​లో తాము పనిచేస్తున్నామని మోదీ పేర్కొన్నారు.

నౌకాయనం అభివృద్ధి కోసం
హల్దియా డాక్​ కంప్లెక్స్​లో 2వ బెర్త్ యాంత్రీకరణ​ (మెకనైజేషన్)ను, ఖిద్దార్​పూర్​ డాక్స్​ పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టును, అలాగే కోల్​కతాలోని బాస్కుల్ బ్రిడ్జ్​ మరమ్మతు పనులకు కూడా ప్రారంభించారు.​ బంగాల్​లో త్వరలో ఏప్రిల్​ నెలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని మోదీ ఈ భారీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రకటించడం గమనార్హం.

