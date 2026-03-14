మమత సర్కార్కు కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది- బంగాల్లో 'మార్పు అనే తుపానును' ఎవరూ ఆపలేరు: మోదీ
ఎన్నికల వేళ- బంగాల్లో రూ.18,680 కోట్లతో కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించిన ప్రధాని మోదీ
Published : March 14, 2026 at 4:44 PM IST
PM Modi West Bengal Visit Updates : బంగాల్లో పర్యటిస్తున్న ప్రధాని మోదీ, మమతా బెనర్జీ సర్కార్పై శనివారం విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బంగాల్కు 'మహా జంగిల్రాజ్' పాలనను తీసుకొచ్చిన వారికి కౌంట్ డౌన్ ప్రారంభమైందని అన్నారు. ఈ నిరంకుశ టీఎంసీ ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా, 'మార్పు అనే తుపాను'ను ఆపలేదని పేర్కొన్నారు. బ్రిగేడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్లోని భారీ జనసమూహమే ఇందుకు నిదర్శనమన్నారు. బంగాల్లో మళ్లీ చట్టబద్ధమైన పాలన వస్తుందని, అప్పుడు దురాగతాలకు పాల్పడిన టీఎంసీ నాయకులను వదిలిపెట్టబోమని హెచ్చరించారు.
'టీఎంసీ ప్రభుత్వం తాను పనిచేయదు, ఇతరులు పనిచేయడానికి అనుమతించదని, అందుకే బంగాల్లో అనేక కేంద్ర పథకాలు నిలిచిపోయాయని' మోదీ ఆరోపించారు. బంగాల్లో మార్పు ఆసన్నమైందని గ్రహించిన టీఎంసీ కలవరపడుతోందన్నారు. అందుకే ఈ ర్యాలీకి రాకుండా ప్రజలను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిందని ఆరోపించారు. అయితే ఎన్ని వ్యూహాలు పన్నినప్పటికీ ప్రజలు ర్యాలీకి హాజరుకాకుండా మమతా సర్కార్ ఆపలేకపోయిందని ఎద్దేవా చేశారు. అంతేకాదు, టీఎంసీ ప్రభుత్వం మహిళలపై అత్యాచారాలకు పాల్పడేవారికి రక్షణ కల్పిస్తోందని, ఇందుకు సందేశ్ఖలి, ఆర్జీ కర్ ఘటనే నిదర్శనమని అన్నారు. టీఎంసీ ప్రజావ్యతిరేక విధానాల వల్ల, చంద్రకోనకు చెందిన బంగాళాదుంప రైతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారని అన్నారు.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " the end of the reign of jungle rule in bengal will come. that is why a voice is rising from every corner of bengal that the bjp government is coming to bengal this time..."— ANI (@ANI) March 14, 2026
ఎన్నికల కోసం- అభివృద్ధి పనులు!
త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శనివారం బంగాల్లో రూ.18,680 కోట్ల విలువైన రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దేశాభివృద్ధిలో ఒక కొత్త అధ్యాయం ఈ బంగాల్ నుంచే లిఖించబడుతోందని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఖరగ్పూర్-మోరెగ్రామ్ ఎకనామిక్ కారిడార్కు కూడా ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు.
231 కి.మీ పొడవుతో, నాలుగు వరుసల్లో, ఐదు విభాగాలుగా ఈ ఖరగ్పూర్-మోరెగ్రామ్ ఆర్థిక కారిడార్ను నిర్మించనున్నారు. దీని వల్ల సుమారు 120 కి.మీ దూరం తగ్గుతుంది. దాదాపు 7-8 గంటల సమయం ఆదా అవుతుంది. ఈ రహదారి పశ్చిమ మేదినీపూర్, బంకురా, హుగ్లీ, పూర్బా బర్ధమాన్, బీర్భూమ్, ముర్షిదాబాద్ జిల్లాల గుండా వెళ్తుంది. ఈ కారిడార్ ఎన్హెచ్-16, ఎన్హెచ్-19, ఎన్హెచ్ -14, ఎన్హెచ్-12 వంటి కీలక జాతీయ రహదారులను కలుపుతూ, మల్టీ-కారిడార్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వీటితో పాటు ఎన్హెచ్-14పై 5.6 కి.మీ పొడవైన దుబ్రాజ్పూర్ బైపాస్ నిర్మాణానికి, అలాగే కంసాబతి, శిలాబతి నదులపై అదనపు నాలుగు వరుసల ప్రధాన వంతెనల నిర్మాణానికి మోదీ శంకుస్థాపన చేశారు. అంతేకాదు ఎన్హెచ్-19, ఎన్హెచ్-114 విభాగాలను కూడా ఆయన ప్రారంభించారు. ఇవి రోడ్డు భద్రతను మరింత పెంచి, ప్రయాణ సమయాన్ని, కాలుష్యాన్ని తగ్గిస్తాయని అధికారులు తెలిపారు.
రైల్వే ప్రాజెక్టులు
పురూలియా-ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ ఎక్స్ప్రెస్ను ప్రధాని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అమృత్ స్టేషన్ పథకం కింద అభివద్ధి చేసిన కామాఖ్యగురి, అనార, తమ్లుక్, హల్దియా, బాహాభూమ్, సియురి అనే 6 రైల్వే స్టేషన్లను ఆవిష్కరించారు
బెల్దా-దాంతన్ మధ్య 16 కి.మీ పొడవైన మూడో రైల్వే లైన్ను, కలైకుండ-కనిమోహులి మధ్య ఆటోమేటిక్ బ్లాక్ సిగ్నలింగ్ వ్యవస్థను జాతికి అంకితం చేశారు. ఈ సందర్భంగా భారతీయ రైల్వేలను ఆధునీకరించడానికి ఒక మిషన్ మోడ్లో తాము పనిచేస్తున్నామని మోదీ పేర్కొన్నారు.
నౌకాయనం అభివృద్ధి కోసం
హల్దియా డాక్ కంప్లెక్స్లో 2వ బెర్త్ యాంత్రీకరణ (మెకనైజేషన్)ను, ఖిద్దార్పూర్ డాక్స్ పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టును, అలాగే కోల్కతాలోని బాస్కుల్ బ్రిడ్జ్ మరమ్మతు పనులకు కూడా ప్రారంభించారు. బంగాల్లో త్వరలో ఏప్రిల్ నెలలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రధాని మోదీ ఈ భారీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రకటించడం గమనార్హం.