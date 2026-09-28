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TMC పేరు, గుర్తుపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ- ఎన్నికల కమిషన్​కు మూడు నెలల గడువు

టీఎంసీ పేరు, గుర్తుపై రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం- నాలుగు వారాల్లో ఈసీ ముందు వాదనలు వినిపించాలని ఆదేశం- ఆ తర్వాత మూడు నెలల్లో నిర్ణయం తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం

Supreme Court
సుప్రీంకోర్టు (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 3:46 PM IST

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SC On TMC Symbol Name Issue : బంగాల్​లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (TMC)లోని రెండు వర్గాల మధ్య కొనసాగుతున్న పార్టీ పేరు, గుర్తు వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పేరు, పూలు-గడ్డి గుర్తు ఎవరికి చెందాలన్న విషయాన్ని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించాల్సి ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఆ ప్రక్రియను ఆలస్యం చేయకుండా పూర్తి చేసేందుకు సుప్రీంకోర్టు కాలపరిమితిని కూడా ఖరారు చేసింది.

మమత పిటిషన్​పై విచారణ
టీఎంసీ పేరు, ఎన్నికల గుర్తుపై ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే మధ్యంతర నిర్ణయం తీసుకుంది. రెండు వర్గాల్లో ఏ వర్గానికి పార్టీ పేరు, రిజర్వ్‌డ్ గుర్తు ఇవ్వాలన్నది తుది నిర్ణయం తీసుకునే వరకు, రెండు వర్గాలు కూడా ఆల్ ఇండియా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పేరును, పూలు-గడ్డి గుర్తును ఉపయోగించకూడదని ఈసీ ఆదేశించింది. ఆ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సోమవారం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, న్యాయమూర్తులు జాయ్‌మాల్య బాగ్చి, వి. మోహనతో కూడిన ధర్మాసనం ఆ అంశాన్ని పరిశీలించింది.

నాలుగు వారాల్లో వాదనలు పూర్తి
టీఎంసీ పేరు, గుర్తుపై ఉన్న వివాదానికి సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం ముందు ఇరు వర్గాలు తమ వాదనలు వినిపించాలని, అవసరమైన పత్రాలను అందించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. ఇందుకు నాలుగు వారాల సమయం ఇచ్చింది. ఇరు వర్గాలు తమ వాదనలు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఎన్నికల సంఘం మూడు నెలల్లోగా తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. అంటే ఇక ఆ అంశంపై విచారణను నిరవధికంగా కొనసాగించకుండా, నిర్ణీత గడువులో ప్రక్రియ పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పార్టీ పేరు, గుర్తుపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎన్నికల సంఘానిదేనని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో మరోసారి స్పష్టమైంది. ఆ వ్యవహారాన్ని ఎన్నికల చిహ్నాల కేటాయింపునకు సంబంధించిన 1968 నాటి నిబంధనల ప్రకారం ఈసీ పరిశీలించనుంది.

రెండు వర్గాల మధ్య వివాదం
టీఎంసీలో మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని వర్గం, అరూప్ రాయ్ నేతృత్వంలోని మరో వర్గం మధ్య పార్టీ పేరు, గుర్తుపై వివాదం కొనసాగుతోంది. ఆ రెండు వర్గాల వాదనలు విన్న తర్వాతే ఈసీ తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మధ్యంతర నిర్ణయం సమయంలో ఆ వివాదంపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ అవసరమని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. అందుకే తుది నిర్ణయం వచ్చే వరకు రెండు వర్గాలకు కూడా పార్టీ అసలు పేరు, రిజర్వ్‌డ్ గుర్తును ఉపయోగించకుండా ఆంక్షలు విధించింది.

ఎమ్మెల్యేల అనర్హతపై కూడా!
అదే సమయంలో మరో కీలక అంశంపై కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టత ఇచ్చింది. టీఎంసీకి చెందిన 10 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేల అనర్హతకు సంబంధించిన పిటిషన్‌పై బంగాల్​ అసెంబ్లీ స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన గడువును ధర్మాసనం గుర్తు చేసింది. మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలోని టీఎంసీ వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే సోహందేబ్ చటోపాధ్యాయ్ ఆ అంశంపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు.

పార్టీ ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా వ్యవహరించారని ఆరోపిస్తూ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఆ పిటిషన్‌ను స్పీకర్ త్వరగా పరిష్కరించేలా ఆదేశించాలని ఆయన కోరారు. ఇప్పుడు ఆ వ్యవహారంపై స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు, స్పీకర్‌కు ఇప్పటికే ఇచ్చిన తమ ఆదేశాల గురించి ఆయనకు పూర్తి అవగాహన ఉందని భావిస్తున్నట్లు తెలిపింది. నిర్ణీత గడువులో తగిన నిర్ణయం తీసుకునేందుకు స్పీకర్ ప్రయత్నిస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు ధర్మాసనం పేర్కొంది. ఆ కేసులో మూడు నెలల గడువు అక్టోబర్ 10తో ముగియనుందని సుప్రీంకోర్టు గుర్తు చేసింది.

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