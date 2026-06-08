మమతకు బిగ్ షాక్- NDAకు 20 మంది టీఎంసీ ఎంపీల మద్దతు
తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో అంతర్గత సంక్షోభం- ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించిన 20 మంది లోక్సభ ఎంపీలు
Published : June 8, 2026 at 7:36 PM IST
TMC MPs Supports NDA In Lok Sabha : అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో అంతర్గత సంక్షోభం మరింత ముదిరింది. ఆ పార్టీకి చెందిన 20 మంది లోక్సభ ఎంపీలు ఎన్డీఏకు మద్దతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఎంపీ కకోలీ ఘోష్ నేతృత్వంలో రెబల్ ఎంపీలు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు సోమవారం ఓ లేఖ సమర్పించారు. మాజీ సీఎం మమత బెనర్జీ దిల్లీలో ఇండియా కూటమి సమావేశంలో పాల్గొన్న సమయంలోనే అసమ్మతి ఎంపీలు ఎన్డీఏకు మద్దతు తెలపడం గమనార్హం.
లోక్సభలో ప్రస్తుతం టీఎంసీ పార్టీ చీఫ్ విప్గా కొనసాగుతున్నట్టు తెలిపిన ఘోష్, తోటి ఎంపీలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాతే ఎన్డీఏకు మద్దతివ్వాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి కాకోలి ఘోష్ను తప్పించి, పార్టీ చీఫ్ విప్గా కల్యాణ్ బెనర్జీని నియమించాలని మమత నిర్ణయించినప్పటికీ, లోక్సభ సెక్రటేరియట్కు అధికారికంగా తెలియజేయలేదని తెలుస్తోంది. కాగా, ప్రస్తుతం లోక్సభలో టీఎంసీకి 28 మంది, రాజ్యసభలో 12 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు.
రహస్యంగా భేటీ!
20 మంది అసమ్మతి ఎంపీలు ఆదివారం రాత్రి దిల్లీలో రహస్యంగా సమావేశమై భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సుదీర్ఘంగా చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ ప్రస్తుత పార్లమెంటరీ నాయకత్వ తీరుపై వారు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. ఎన్నికల్లో ఓటమికి గల అసలు కారణాలను గుర్తించడానికి పార్టీ అగ్రనాయకత్వం సిద్ధంగా లేదని పలువురు ఎంపీలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారని ఈ చర్చలతో సంబంధమున్న ఒక టీఎంసీ నేత తెలిపారు.
దెబ్బ మీద దెబ్బ
మరోవైపు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సుఖేందు శేఖర్ రాయ్ రాజ్యసభ సభ్యత్వం సహా పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. వెంటనే రాజ్యసభ ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించారు. సుఖేందు శేఖర్ రాయ్కు టీఎంసీతో సుదీర్ఘ అనుబంధం ఉంది. 2011 నుంచి మూడు పర్యాయాలు ఆయనను రాజ్యసభకు నామినేట్ చేశారు. రాజీనామా తర్వాత స్పందించిన రాయ్ ఆర్జీకర్ వైద్య కళాశాలలో వైద్యురాలి హత్యాచార ఘటనను ప్రస్తావించారు. అప్పటి కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ను విచారించాలని అప్పుడే కోరినప్పటికీ మమతా సర్కార్ పట్టించుకోలేదని గుర్తుచేశారు. సాక్ష్యాలను తారుమారుచేయడంలో వారి హస్తం ఉందని ఆయన అనుమానం వ్యక్తంచేశారు. అప్పుడే టీఎంసీతో రాయ్ సంబంధాలు చెడినప్పటికీ, ఎస్ఐఆర్ వ్యతిరేక పోరాటానికి మద్దతు, మరికొన్ని నిర్ణయాల కోసం ఆయన పార్టీలోనే కొనసాగారు.