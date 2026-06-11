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మీ మేనల్లుడు అభిషేక్‌తో ఉంటారా? నా వెంట నడుస్తారా? : మమతకు కల్యాణ్ బెనర్జీ అల్టిమేటం

తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌లో కొనసాగుతున్న అంతర్యుద్ధం- మమత మేనల్లుడిపై సీనియర్ ఎంపీ కల్యాణ్ బెనర్జీ విమర్శలు- అభిషేక్‌ అహంకారి అంటూ ఆరోపణలు

TMC Political Crisis
TMC Political Crisis (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 5:31 PM IST

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TMC Political Crisis : ఎమ్మెల్యేల సంతకాల ఫోర్జరీ కేసులో చివరి నిమిషంలో ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీ తనను న్యాయవాదిగా తొలగించడంపై టీఎంసీ సీనియర్ నేత, న్యాయవాది కల్యాణ్ బెనర్జీ మండిపడ్డారు. బంగాల్ మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ తనతో ఉంటారా? మేనల్లుడు అభిషేక్‌తో ఉంటారా? అనేది నిర్ణయించుకోవాలన్నారు. ఎవరో ఒకరిని ఎంచుకోవాలని దీదీకి అల్టిమేటం జారీ చేశారు. అలాగే అభిషేక్‌ బెనర్జీని అహంకారిగా అభివర్ణించారు. పార్టీలో కొనసాగుతున్న చీలికకు ఆయనే కారణమని ఆరోపించారు. కోల్‌కతాలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో ఈ మేరకు కల్యాణ్ బెనర్జీ వ్యాఖ్యానించారు.

దీదీకి అండగా ఉంటాను : కల్యాణ్ బెనర్జీ
తాను మమతా బెనర్జీకి అండగా ఉంటానని కల్యాణ్ బెనర్జీ స్పష్టం చేశారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని చట్టపరమైన కేసుల కోసం తాను పోరాడుతానని చెప్పారు. అభిషేక్ బెనర్జీ అహంకారపూరిత వైఖరి తనకు నచ్చదని, అందుకే ఆయనకు సంబంధించిన ఏ కేసును వాదించనని ప్రకటించారు. తాను న్యాయవాద వృత్తిలో 45 ఏళ్లుగా ఉన్నానని గుర్తు చేశారు. అభిషేక్ తనను ఎలా అవమానించగలరు? అని ప్రశ్నించారు. న్యాయవాది వృత్తిలోనే కాదు రాజకీయాల్లో కూడా తాను అభిషేక్ కంటే సీనియర్‌నని తెలిపారు.

'పార్టీని అభిషేక్ నాశనం చేశారు '
"అభిషేక్ వల్లే పార్టీ ఈ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోందని ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి. అగౌరవాన్ని నేను సహించలేను. నేను దీదీని కోరేది ఇదే. మీరు అభిషేక్ బెనర్జీపై ఆధారపడి ఉండాలనుకుంటే, ఆయనతోనే కొనసాగండి. నన్ను వదిలేయండి. కానీ మీరు అభిషేక్ బెనర్జీతో విడిపోతే నేను మీకు అండగా ఉంటాను. అభిషేక్ టీఎంసీని నాశనం చేశారు. ఈ బాస్ (అభిషేక్‌నుద్దేశించి) అధికార దర్పం వైఖరి ఉన్నంత కాలం పార్టీ మనుగడ సాగించదు. దీదీకి అండగా మేముంటాం. కానీ ఆమె ఎవరితో ముందుకు సాగాలనుకుంటున్నారో నిర్ణయించుకోవాలి. అభిషేక్ బెనర్జీతో మమతకు రక్త సంబంధం ఉంది. నాకు ఆమెతో రక్త సంబంధం లేదు. కానీ మేము 35-40 ఏళ్లుగా మమతతో కలిసి పనిచేస్తున్నాం. కాబట్టి రక్త సంబంధం ఉన్నవారితో ముందుకు సాగాలా లేక మాతోనా అనేది దీదీనే నిర్ణయించుకోవాలి." అని కల్యాణ్ బెనర్జీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ఈ విషయంపై తాను టీఎంసీ సీనియర్ నాయకుడు డెరెక్ ఓబ్రియన్‌తో మాట్లాడానని, అయితే మమతా బెనర్జీ ఇంకా తనకు ఫోన్ చేయలేదని కల్యాణ్ బెనర్జీ వెల్లడించారు. "టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేల సంతకాల ఫోర్జరీ కేసులో క్రిమినల్ రివిజన్ పిటిషన్ దాఖలు అయ్యింది. అది శుక్రవారం వెకేషన్ బెంచ్ ముందుకు విచారణకు రానుంది. అయితే ఈ కేసును వాదించడానికి అభిషేక్ బెనర్జీ తనను పంపించారని చెబుతూ ఒక లాయర్ బుధవారం వచ్చారు. ఆ తర్వాత సోదాలకు సంబంధించి మరో రిట్ పిటిషన్ దాఖలైందని చెప్పారు. నేను ఇప్పటికే క్రిమినల్ రివిజన్‌లో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించాను కదా, నన్ను సంప్రదించకుండా మీరు ఈ పిటిషన్ ఎందుకు దాఖలు చేశారు?." అని కల్యాణ్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు.

ఈ కష్టకాలంలో టీఎంసీని వీడను : ఎంపీ శత్రుఘ్న సిన్హా
కష్టకాలంలో ఉన్న టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీని వదిలిపెట్టబోనని ఆ పార్టీ అసన్‌సోల్ ఎంపీ శత్రుఘ్న సిన్హా స్పష్టం చేశారు. తాను కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు దీదీ తనకు అండగా నిలిచారని గుర్తుచేసుకున్నారు. అనివార్య పరిస్థితులు, భయాలు, ప్రలోభాల కారణంగా కొందరు మమతను వదిలిపెట్టి వెళ్లి ఉండవచ్చని, కానీ పార్టీని గానీ, నాయకురాలినిగానీ వదిలిపెట్టకూడదన్నదే తన విధానపరమైన నిర్ణయమని అన్నారు. ఈ మేరకు పీటీఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ప్రకటించారు.

"మమత ఒక పోరాట యోధురాలు. బంగాల్‌ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీ ఓడిపోయినప్పటికీ, ఆ పార్టీకి ఇప్పటికీ 41 శాతం ఓటింగ్ ఉంది. టీఎంసీలోని అసమ్మతి వర్గంలో చేరమని నన్ను ఆహ్వానించిన వారికి కృతజ్ఞతలు. కానీ ప్రస్తుతం మమతా బెనర్జీకి అండగా నిలవాలన్నదే నా విధానపరమైన నిర్ణయం. ప్రస్తుతానికి నేను నా మార్గాన్ని మార్చుకోను. " అని శత్రుఘ్న సిన్హా చెప్పారు.

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TAGGED:

KALYAN BANERJEE ON ABHISHEK
SIGNATURE FORGERY CASE IN BENGAL
TRINAMOOL CONGRESS PARTY RIFT
KALYAN BANERJEE ULTIMATUM ON MAMATA
TMC POLITICAL CRISIS

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