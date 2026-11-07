ఆరు నెలల్లో ఏడు సార్లు- నా ఇంటిపై బీజేపీ గూండాల దాడి: అభిషేక్ బెనర్జీ
Abhishek On BJP : శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 2 గంటలకు తన నివాసంపై దాడి జరిగిందని టీఎంసీ నేత ఆరోపించారు. గత ఆరు నెలల్లో ఇది ఏడోసారని అన్నారు.
Published : November 7, 2026 at 9:16 AM IST
బంగాల్లో రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు మరోసారి తెరపైకి వచ్చాయి. తన నివాసంపై బీజేపీ కార్యకర్తలు దాడి చేశారని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ) జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీ ఆరోపించారు. శనివారం తెల్లవారుజామున 2 గంటల సమయంలో ఘటన జరిగినట్లు ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు. ఇందుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా పోస్ట్ చేశారు. గత ఆరు నెలల్లో తనపై దాడికి ప్రయత్నించడం ఇది ఏడోసారని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసుల తీరును, న్యాయవ్యవస్థ స్పందనను ఆయన తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు.
"గత రెండు రోజుల నిరంతర రెక్కీ తర్వాత, ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2 గంటలకు బీజేపీ గూండాలు నా ఇంటిపై ఈ విధంగా దాడి చేశారు. ఈ ఫుటేజీని చూసి మీరే తెలుసుకోండి. ఒక ఎన్నికైన పార్లమెంట్ సభ్యుడికే ఇలా జరగగలిగితే, బంగాల్లోని సామాన్యుడి దుస్థితిని ఊహించండి. గత ఆరు నెలల్లో ఇది ఏడో ప్రయత్నం. అయినా, ఎలాంటి పోలీసు చర్య లేదా న్యాయవ్యవస్థ జోక్యం జరగలేదు. న్యాయవ్యవస్థ చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తుండటంతో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గూండాలు విచ్చలవిడిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మౌన ప్రేక్షకులుగా మిగిలిపోయినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, మహాప్రభూ!"
- అభిషేక్ బెనర్జీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి
పోలీసుల నిఘాపై ప్రశ్నలు
తన కార్యాలయం, నివాసం వద్ద అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న వ్యక్తుల గురించి అభిషేక్ బెనర్జీ మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించారు. వారు ఉపయోగించిన మోటార్ సైకిల్ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను కూడా ప్రస్తావించారు. వారిని ప్రశ్నించగా తాము పోలీసులమని చెప్పుకున్నట్లు తెలిపారు. ఒక ఎంపీ కార్యాలయం, నివాసం వద్ద రాష్ట్ర పోలీసులు ఎందుకు నిఘా ఉంచుతున్నారని ప్రశ్నించారు. ఈ నిఘాకు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారు? దీని వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమిటి? అని నిలదీశారు. తనపై నిఘా ఉంచిన వ్యక్తుల గుర్తింపుతో పాటు వారి చర్యల వెనుక ఉన్న కారణాలను బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
For the past two days few unidentified individuals have been conducting reconnaissance of my office and residence. The registration number of their motorcycle is mentioned below. When confronted, they claimed to be police personnel. Why is the State Police allegedly spying on and snooping around the office and residence of an elected Member of Parliament? Who authorised this surveillance and for what purpose? I am immediately drawing the attention of the Hon’ble Speaker of the Lok Sabha @ombirlakota , @kolkata_police , @HMOIndia @WBPolice to this extremely serious matter. I demand an immediate and thorough inquiry to establish the identity of these individuals, who sent them and to uncover the nefarious motive behind this suspected conspiracy.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 6, 2026
సమగ్ర విచారణకు డిమాండ్
ఈ ఘటనను తీవ్రంగా పరిగణించిన అభిషేక్ బెనర్జీ, లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా, కోల్కతా పోలీసులు, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (హెచ్ఎంఓ), బంగాల్ పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్తానని తెలిపారు. తన నివాసం, కార్యాలయం వద్ద అనుమానాస్పదంగా సంచరించిన వ్యక్తులు ఎవరు? వారిని అక్కడికి ఎవరు పంపించారు? దీని వెనుక ఏదైనా కుట్ర ఉందా? అనే అంశాలపై తక్షణమే సమగ్ర విచారణ జరపాలని కోరారు. మరోవైపు, ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆయన విమర్శించారు. న్యాయవ్యవస్థ కూడా ఈ వ్యవహారాన్ని పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అసాంఘిక శక్తులు రెచ్చిపోతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.
After two days of continuous recce, this is how BJP hooligans attacked my house at 2 AM today. Watch the footage and see for yourself. If this is what can happen to an elected Member of Parliament, imagine the plight of the common man in WB. This is the seventh attempt on my life in the last six months. Yet, there has been no police action and no judicial intervention. Hooligans are running riot across the state because the judiciary continues to turn a blind eye. Thank you, Milords, for remaining mute spectators! 🙏🏻— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) November 7, 2026
ఇదిలా ఉండగా, దక్షిణ 24 పరగణాల పరిధిలోని డైమండ్ హార్బర్ తృణమూల్ పార్టీ కార్యాలయం నుంచి కోటి రూపాయలకు పైగా నగదును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకోవడం బంగాల్ రాజకీయాల్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటనపై స్పందించిన డైమండ్ హార్బర్ ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీ, ఇది తనపై, తన పార్టీపై అధికార పక్షం, పోలీసులు కలిసి చేస్తున్న తీవ్ర కుట్ర అని, ఈ రికవరీ కేవలం ఒక 'బలహీనమైన కథనం' అని కొట్టిపారేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటమి తర్వాత తమ పార్టీ మూడుగా చీలిపోయిందని పేర్కొంటూ, పోలీసులు కారులో డబ్బు తెచ్చి మూసి ఉన్న పార్టీ కార్యాలయంలో వదిలిపెట్టారని ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, కస్టడీలో ఉన్న తన సహాయకుడు సుమిత్ రాయ్ను 'ఎన్కౌంటర్' చేస్తామని బెదిరించి, బలవంతంగా సీజర్ జాబితాపై సంతకం చేయించుకున్నారని ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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