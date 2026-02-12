ETV Bharat / bharat

దేశంలోనే మొదటి 'లేటెంట్ నిఫా ' కేసు- 26 నెలలపాటు కోమాలో ఉండి కోలుకున్న వ్యక్తి

లేటెంట్ నిఫా ఎన్సెఫాలిటిస్ నుంచి కోలుకున్న వ్యక్తి- ఆశలు వదలుకున్న టిటో ఆరోగ్యం కుదుటపడటంపై డాక్టర్ల ఆశ్చర్యం

Indias First Case Of Nipah Virus
Indias First Case Of Nipah Virus (ETV Bharat)
Published : February 12, 2026 at 1:58 PM IST

India First Case Of Latent Nipah Encephalitis : కేరళలోని కోజికోడ్ హాస్పిటల్‌లో నర్సింగ్​ బ్రదర్​గా పనిచేస్తూ నిఫా వైరస్ (Nipah Virus) బారిన పడి, సుమారు 26 నెలల పాటు కోమాలో ఉన్న టిటో థామస్ (Tito Thomas) ప్రస్తుతం కోలుకుంటున్నాడు. అతడిలో చలనం రావడం, నవ్వడానికి ప్రయత్నించడం, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాటిని గుర్తించడం చేస్తున్నాడు. దీంతో బిడ్డను అలా చూస్తూ బాధపడుతున్న తల్లిదండ్రులలో కొత్త ఆశ చిగురించింది. కచ్చితంగా పూర్తిగా కోలుకుంటాడనే నమ్మకం ఏర్పడింది.

దేశంలోనే తొలి కేసు
మర్దల ప్రాంతానికి చెందిన 24 ఏళ్ల టిటో థామస్, నర్సింగ్ పూర్తి చేసిన తర్వాత 2023 ఏప్రిల్‌లో కోజికోడ్‌లోని ఇక్రా ఇంటర్నేషనల్ ఆసుపత్రిలో అత్యవసర విభాగంలో స్టాఫ్​గా చేరాడు. అదే సమయంలో నిఫా వైరస్‌తో బాధపడుతున్న ఓ రోగికి చికిత్స అందించే క్రమంలో టిటోకు వైరస్ సోకింది. ప్రారంభంలో చికిత్స పొందిన టిటో కోలుకుని క్వారంటైన్ పూర్తి చేశాడు. కానీ పరీక్షల్లో నెగిటివ్ రావడంతో తిరిగి విధుల్లో చేరాడు. అయితే 2023 డిసెంబర్‌లో తీవ్రమైన తలనొప్పితో బాధపడటంతో మరోసారి పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఆయనకు 'లేటెంట్ నిఫా ఎన్సెఫాలిటిస్' (Latent Nipah Encephalitis) ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధరించారు. ఇది భారతదేశంలో నమోదైన తొలి కేసుగా గుర్తించారు.

టిటో ఆరోగ్యంలో మార్పు
దాదాపు 26 నెలల పాటు కోమాలో ఉన్న టిటో ఇప్పుడు మెల్లగా కోలుకుంటున్నాడు. కుటుంబసభ్యుల ముఖాలను గుర్తుపట్టడం, టీవీ చూడటం, ముఖ కవళికల ద్వారా స్పందించడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. మొదట్లో ఆయన కోలుకునే అవకాశం లేదని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆయనలో కనిపిస్తున్న మార్పులను చూసి కోలుకుంటాడని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టిటో చికిత్స కోసం ఇక్రా ఆసుపత్రి దాదాపు రూ.కోటికిపైగా ఖర్చు చేసింది. కేరళ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి నుంచి రూ.17 లక్షలు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం టిటోను ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేసి, ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఏర్పాటు చేసిన అద్దె ఇంటిలో ఉంచి చికిత్స కొనసాగిస్తున్నారు. ఆరోగ్య శాఖ కోజికోడ్ మెడికల్ కాలేజీ వైద్యులతో కలిసి ప్రత్యేక వైద్య బోర్డు ఏర్పాటు చేసింది.

కుటుంబ జీవనోపాధిపై ప్రభావం
ఇప్పటికీ కుటుంబం ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటోంది. టిటో తన తల్లిదండ్రుల కోసం ఇల్లు నిర్మించాలని కలగన్నాడు. బ్యాంకు రుణం ప్రక్రియలో ఉండగానే అనారోగ్యం బారిన పడ్డాడు. ఆయన తండ్రి పూర్తి సమయం అతడిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాడు. కుటుంబ జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడింది. రూ.3 లక్షల విద్యా రుణం కూడా పెండింగ్‌లో ఉంది. టిటోను చూసుకోవడానికి, అతడి తండ్రి థామస్ తన వ్యవసాయాన్ని, మేకలు, కోళ్లు ,ఆవులను దక్షిణ కన్నడలోని ఇంట్లో వదిలి కోజికోడ్‌కు వచ్చాడు.

టిటోను చూసుకోవడానికి రెండు సంవత్సరాలుగా తన ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టిన అతడి సోదరుడు బెంగళూరులో ఒక చిన్న ఉద్యోగాన్ని చేస్తున్నాడు. భారత్​లో 'లేటెంట్ నిఫా ఎన్సెఫాలిటిస్' నుంచి కోలుకుంటున్న తొలి వ్యక్తిగా టిటో మెడికల్ హిస్టరీలో నిలిచారు. ఆ కేసు నిఫారస్ దీర్ఘకాలిక ప్రభావాలపై వైద్య నిపుణులకు కీలక అధ్యయనంగా మారింది. టిటోలో కనిపిస్తున్న మార్పులు కుటుంబంలో కొత్త ఆశలు రేపుతున్నాయి.

