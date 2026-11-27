'మొసలి కన్నీరు కారుస్తున్నారా అన్నది తేలుస్తాం'- దీపత్తూన్పై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
ASI On Tamilnadu Police : 'దీపతూన్' వద్ద దీపం వెలిగించేందుకు వెళ్లిన అధికారులను అడ్డంకున్నారని ఏఎస్ఐ సొలిసిటర్ జనరల్ తెలిపారు. ఈ మేరకు తమిళనాడు పోలీసుల తీరుపై సుప్రీంకోర్టులో ఫిర్యాదు చేశారు.
Published : November 27, 2026 at 2:10 PM IST
తమిళనాడు మధురైలోని తిరుప్పరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న దీపత్తూన్పై కార్తీక దీపం వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర వాఖ్యలు చేసింది. మీరు కారుస్తున్నవి నిజమైన కన్నీళ్లా లేక మొసలి కన్నీళ్లా అన్నది తేలుస్తామని మదురై పోలీస్ కమిషనర్ను మందలించింది. కాగా 'దీపతూన్' స్తంభం వద్ద పవిత్ర దీపాన్ని వెలిగించేందుకు వెళ్లిన తమ అధికారులను తమిళనాడు పోలీసులు అడ్డుకున్నారని భారత పురావస్తు సర్వేక్షణ సంస్థ (ఏఎస్ఐ) సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపింది. దీపం వెలిగించే ప్రాంతానికి వెళ్లకుండా మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో పోలీసులు అడ్డుకున్నారని ఏఎస్ఐ తరఫున హాజరైన సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా పేర్కొన్నారు. ఏఎస్ఐ అధికారుల ప్రవేశానికి సంబంధించి ఎలాంటి ఆదేశాలు అందలేదని ఆలయ ధర్మకర్తలు చెప్పినట్లు వివరించారు. ఈ విషయాన్ని జస్టిస్ అరవింద్ కుమార్, జస్టిస్ విపుల్ ఎం. పంచోలిలతో కూడిన ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు.
పోలీసుల తీరుపై ఏఎస్ఐ అభ్యంతరం
స్థానిక పోలీసులు ఏఎస్ఐ బృందాన్ని అడ్డుకోవడం కోర్టు ధిక్కారమేనని తుషార్ మెహతా పేర్కొన్నారు. ఇది పరిపాలనా అహంకారానికి నిదర్శనమని, ప్రభుత్వం మొదటి నుంచీ దీపం వెలిగించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తోందని ఆరోపించారు. కోర్టు ధిక్కారానికి పాల్పడిన వారి వాదనలు వినడానికి ముందే 'దీపతూన్' వద్ద దీపం వెలిగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. కోర్టు ఆదేశాలు అమలు కాలేదన్న విషయం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని మెహతా అన్నారు. ధిక్కారానికి పాల్పడినవారు దీపం వెలిగించడం ద్వారా తమ తప్పును సరిదిద్దుకోవాలని సూచించారు. పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరును చూపించే వీడియోలు కూడా ఉన్నాయని, దీపం వెలిగించే ప్రాంతమంతా పోలీసులతో నిండిపోయిందని తెలిపారు. ఈ వ్యవహారాన్ని మరో సంస్థ పర్యవేక్షించేలా చూడాలని ధర్మాసనాన్ని కోరారు.
ఆదేశాల అమలుపైనే విచారణ
విచారణ ప్రారంభమైన సందర్భంగా సుప్రీం కోర్టు కీలక స్పష్టత ఇచ్చింది. ప్రస్తుతానికి వివాదంలోని ఇతర అంశాలపైకి వెళ్లబోమని, నవంబర్ 20న ఇచ్చిన ఆదేశాల అమలుపైనే దృష్టి సారిస్తామని తెలిపింది. నవంబర్ 24న దీపతూన్ వద్ద కార్తిగై దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసినప్పటికీ వాటిని అమలు చేయలేదన్న అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని పేర్కొంది. వివాదాస్పద స్తంభం వద్ద సంప్రదాయ దీపాన్ని వెలిగించకపోవడంపై దాఖలైన కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్లు, ఇతర దరఖాస్తులను ధర్మాసనం విచారిస్తోంది.
ప్రభుత్వం ముందునుంచే వ్యతిరేకించింది: పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది
పిటిషనర్ కార్తికేయన్ తరఫున వాదనలు వినిపించిన సీనియర్ న్యాయవాది ఎస్. గురు కృష్ణ కుమార్ కూడా తమిళనాడు ప్రభుత్వ తీరుపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీపం వెలిగించేందుకు అనుమతించకూడదని ప్రభుత్వం మొదటి నుంచే నిర్ణయించుకుందని ఆరోపించారు. ప్రభుత్వం సమర్పించిన ప్రాథమిక నివేదిక కూడా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించినట్లుగా ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యవహారంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఏఎస్ఐని సంప్రదించాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఆ బాధ్యతను పూర్తిగా విస్మరించారని న్యాయవాది పేర్కొన్నారు. దీపం వెలిగించడం మినహా మిగిలిన అన్ని పనులూ చేశారని విమర్శించారు. ఆలయ ధర్మకర్తల బోర్డు అనుమతి ఇవ్వలేదని అధికారులు చెబుతున్నారని, అయితే ఆ బోర్డు ఎప్పుడూ దీపం వెలిగించడాన్ని వ్యతిరేకించలేదని తెలిపారు. ఆలయ ధర్మకర్తలు సైతం సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలకు కట్టుబడి ఉండాలని ఆయన వాదించారు. ఈ వ్యవహారంపై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కొనసాగుతోంది.
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