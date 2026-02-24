రంజాన్ వేళ హిందూ మహిళ ఔన్నత్యం- ముస్లిం విద్యార్థుల కోసం ఉచితంగా సెహ్రీ భోజనం!
హాస్టళ్లలోని ముస్లిం విద్యార్థులకు ఉచితంగా సెహ్రీ భోజనం- తిరుచ్చికి చెందిన ప్రొఫెసర్ మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ చొరవ- గత కొన్నేళ్లుగా ఉచితంగానే భోజనం- అర్ధరాత్రి ఆహార పొట్లాలు పంపిణీ- వెల్లివిరుస్తున్న మత సామరస్యం
Published : February 24, 2026 at 10:46 PM IST
Hindu Woman Ramadan Service : పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో ముస్లింలకు సెహ్రీ, ఇఫ్తార్ అనే రెండు వేళలు కీలకమైనవి. రంజాన్ మాసంలో ప్రతిరోజూ తెల్లవారుజామునే ముస్లింలు భోజనం చేసే వేళను సెహ్రీ అంటారు. సెహ్రీ చేశాక, ఉపవాస దీక్ష మొదలవుతుంది. మన దేశంలోని నగరాల హాస్టళ్లలో ఉండే ముస్లిం విద్యార్థులు సెహ్రీ చేసేందుకు తగిన భోజన సదుపాయాలు ఉండవు. ఇలాంటి విద్యార్థులకు ఉచితంగా పంపిణీ చేసే భోజనాన్ని సెల్వి రాజేశ్వరి గత కొన్నేళ్లుగా ఫ్రీగానే వండుతున్నారు. ఆమె హిందువు అయినప్పటికీ మతసామరస్యంతో ఈ పని చేస్తున్నారు. రంజాన్ మాసంలో రోజూ రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 4 గంటల వరకు అన్ని సిటీ హాస్టళ్లలోని ముస్లిం విద్యార్థులకు ఆహార పొట్లాలను పంపిణీ చేయిస్తున్నారు. మతసామరస్యాన్ని చాటే ఈ స్ఫూర్తిదాయక ఘట్టం పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని చదవండి.
ప్రొఫెసర్ మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ చొరవతో శ్రీకారం
తమిళనాడులోని తిరుచ్చి నగరంలో ఎన్నో స్టూడెంట్ హాస్టళ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో పెద్దసంఖ్యలో ముస్లిం విద్యార్థులు ఉన్నారు. రంజాన్ మాసం సందర్భంగా సెహ్రీ టైంలో తగిన భోజన ఏర్పాట్లు లేక చాలామంది ముస్లిం స్టూడెంట్స్ ఉపవాసాలకు దూరమయ్యే వారు. నగరానికి చెందిన ప్రొఫెసర్ మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ ఈ సమస్యను గుర్తించారు. స్థానిక హాస్టళ్లలో ఉండే పలువురు ముస్లిం విద్యార్థులు కూడా ఆయనకు ఈ విషయాన్ని చెప్పారు. దీంతో తన ఇంట్లోనే భోజనాలను తయారు చేయించి, ఆ విద్యార్థులకు సెహ్రీ టైంలోగా ఉచితంగా పంపిణీ చేసే సేవను మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ మొదలుపెట్టారు. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రతి ఏటా రంజాన్ మాసంలో ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని ఆయన కొనసాగిస్తున్నారు. 100 మందికిపైగా ముస్లిం విద్యార్థులకు సెహ్రీ భోజన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్కు పలువురు స్నేహితులు, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు విరాళాలను అందిస్తున్నాయి.
రంజాన్లో సెల్వి రాజేశ్వరి దినచర్య ఇదీ!
తిరుచ్చి నగరంలో సెల్వి రాజేశ్వరి ఇంట్లోనే ప్రొఫెసర్ మైదీన్ అబ్దుల్ ఖాదర్ అద్దెకు ఉంటున్నారు. ఈ ఇద్దరి ఉమ్మడి చొరవ వల్లే గత కొన్నేళ్లుగా హాస్టళ్లలోని విద్యార్థులకు సెహ్రీ సమయంలోగా భోజన ప్యాకెట్లు అందుతున్నాయి. భోజనం, కూరలు, ఇతరత్రా వంటకాలన్నీ స్వయంగా సెల్వి రాజేశ్వరి తయారు చేస్తారు. రంజాన్ మాసంలో రోజూ రాత్రి 8 గంటలకు వంట పనులను ఆమె మొదలుపెడతారు. ఘీ రైస్, ఖుష్కా, వెజిటబుల్ బిర్యానీ, దాల్ రైస్, టొమాటో రైస్, బాయిల్డ్ ఎగ్స్ వంటివన్నీ శుభ్రంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. సెల్వి రాజేశ్వరి ఈ పనులను చేసే క్రమంలో ప్రొఫెసర్ మైదీన్, ఆయన తల్లి ఫాతిమా చేదోడుగా ఉంటారు. 11 గంటలకల్లా వంట పనులు పూర్తవుతాయి. భోజనం, కర్రీలను నీట్గా ప్యాకింగ్ చేస్తారు.
రాత్రి 11 నుంచి తెల్లవారుజామున 4 వరకు పంపిణీ
భోజనం, కర్రీల ప్యాకెట్లన్నీ తీసుకొని రంజాన్ మాసంలో ప్రతిరోజూ రాత్రి 11 గంటలకు ప్రొఫెసర్ మైదీన్ ఇంటి నుంచి బయలుదేరుతారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటల వరకు ఆయన తిరుచ్చి నగరంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు హాస్టళ్లన్నీ తిరిగి ముస్లిం విద్యార్థులకు భోజనం ప్యాకెట్ల పంపిణీని పూర్తి చేస్తారు. ఈ క్రమంలో సిటీలోని కేకే నగర్, సుబ్రమణ్య పురం, సేతురపట్టి ఏరియాల్లోని 50 కి.మీ దూరం ప్రొఫెసర్ మైదీన్ ప్రయాణిస్తారు.
మానవత్వంతోనే ఈ ఉచిత సేవ
"ముస్లిం విద్యార్థుల సెహ్రీ కోసం ప్రొఫెసర్ మైదీన్, ఆయన తల్లి ఫాతిమా కలిసి ఈ భోజన ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. ఈ సేవా కార్యక్రమంలో నాకూ భాగం లభించినందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ పని చేస్తున్నందుకు నాకు అత్యంత సంతృప్తిగా ఉంది. మతం, కులం గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం మానవత్వంతో నేను ఈ పనిని ఉచితంగా చేస్తున్నాను. విద్యార్థులు చాలాదూరాల నుంచి వచ్చి తిరుచ్చిలోని హాస్టళ్లలో ఉంటూ చదువుకుంటారు. వాళ్లకు అంత తెల్లవారుజామునే భోజన వసతి ఉండదు. ఆ పిల్లల కోసం భోజనం వండుతున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది" అని తిరుచ్చి నగరానికి చెందిన సెల్వి రాజేశ్వరి తెలిపారు.
మతసామరస్యపు పరిమళాలు
సెల్వి రాజేశ్వరి వంటగదిలో మసాలాల సుగంధాలతో పాటు మతసామరస్యపు పరిమళాలూ వ్యాపిస్తున్నాయి. రంజాన్ మాసంలో రోజూ రాత్రి ఆమె వండుతున్న భోజనాన్ని వందలాది ముస్లిం విద్యార్థులు సెహ్రీలో తింటున్నారు. వాళ్లకు ఆ భోజనం రుచి మాత్రమే తెలుసు. కానీ మానవత్వంతో ఆ భోజనాన్ని ఉచితంగా వండుతున్న సెల్వి రాజేశ్వరి గురించి తెలియదు. అయితే ఆ విద్యార్థులు తినే ప్రతీ అన్నపు ముద్దలో రుచితో పాటు ఆమె ఆప్యాయత నిండుగా ఉంది.
