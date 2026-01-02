బంగ్లాదేశ్ తరహా తిరుగుబాటు రావాలి- పాలకులను రోడ్ల మీద పరుగెత్తించి కొట్టాలి : జేజేపీ చీఫ్ అజయ్ చౌతాలా
శ్రీలంక, నేపాల్ను చూసి నేర్చుకోవాలంటూ ఉద్వేగం - కుర్చీల నుంచి ఈడ్చుకురండి అంటూ ఫైర్ - హరియాణా రాజకీయాల్లో కలకలం
Published : January 2, 2026 at 5:49 PM IST
Ajay Chautala Controversial Speech : బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, నేపాల్ దేశాల్లో మాదిరిగా భారత్లో కూడా అలాంటి ఉద్యమమే రావాలన్నారు జననాయక్ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అజయ్ సింగ్ చౌతాలా. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో ఎన్నికైన పాలకులను గద్దె దించడానికి తిరుగుబాటు మార్గాన్ని ఎంచుకోవాలంటూ ఆయన యువతకు పిలుపునిచ్చారు. హరియాణా మహేంద్రగఢ్లో జరిగిన పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన చేసిన ఈ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
'కుర్చీల నుంచి ఈడ్చుకురండి'
పాలకుల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసిన అజయ్ చౌతాలా, కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ఆవేశంగా ప్రసంగించారు. "యువత మేల్కోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. ఇక చూస్తూ ఊరుకుంటే లాభం లేదు. పాలకులను వారి కుర్చీల నుంచి కిందకు లాగాలి. వారిని రోడ్ల మీదకు ఈడ్చుకు రావాలి. అంతటితో ఆగకూడదు, వారిని వీధుల వెంబడి పరుగెత్తించి మరీ కొట్టాలి. దేశం విడిచి పారిపోయేలా వారిని తరిమికొట్టాలి" అని అజయ్ చౌతాలా తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు.
'పొరుగు దేశాలను చూసి నేర్చుకోండి'
మన చుట్టుపక్కల దేశాల్లో యువత ఎలా పోరాడారో చూడాలంటూ ఆయన ఉదాహరణలు చెప్పారు. "బంగ్లాదేశ్లో ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. అక్కడ యువత తిరగబడ్డారు. ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేశారు. పాలకులను దేశం విడిచి పారిపోయేలా చేశారు. శ్రీలంకలో కూడా యువతే ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించింది. రాత్రికి రాత్రే పాలకులు పారిపోయారు. నేపాల్లో కూడా యువత ఏకమైంది. పాలకులను కొట్టి మరీ దేశం దాటించింది. ఇప్పుడు మనం కూడా అదే చేయాలి. ఇక్కడ కూడా అలాంటి ఉద్యమమే రావాలి. మనం సంఘటితం కావాలి. అప్పుడే ఈ దుష్పరిపాలన నుంచి మనకు విముక్తి లభిస్తుంది" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
'తండ్రీకొడుకులే దేశాన్ని నాశనం చేశారు'
ఈ ప్రసంగంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా అజయ్ చౌతాలా వదలలేదు. ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, అధికార పార్టీకి 'బి-టీమ్'లా పనిచేస్తోందని ఆరోపించారు. "నేను ఒక్కడినే ఈ మాట అనడం లేదు. హరియాణాలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే అనుకుంటున్నారు. రోహ్తక్ జిల్లాలో భూపిందర్ సింగ్ హుడాకు, కాంగ్రెస్కు జనం అధికారం కట్టబెట్టారు. కానీ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసింది ఆ తండ్రీకొడుకులే అని ఇప్పుడు ప్రజలే అంటున్నారు" అని మండిపడ్డారు.
'సొంత తమ్ముడే మద్దతివ్వలేదు'
మరోవైపు అజయ్ చౌతాలా వ్యాఖ్యలపై ఆయన సోదరుడు, ఇండియన్ నేషనల్ లోక్దళ్ చీఫ్ అభయ్ చౌతాలా స్పందించడానికి నిరాకరించారు. "అబద్ధాల దుకాణం, మోసాల షాపు ఎప్పుడో మూతపడింది" అంటూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడిన ఆయన, అన్నకు మద్దతు ఇవ్వలేదు.
ఓటమి భయంతోనే ఫ్రస్ట్రేషన్
కాగా, అజయ్ చౌతాలా వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా ఖండించారు హరియాణ క్యాబినెట్ మంత్రి కృష్ణన్ బేడీ. "ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి మాటలకు చోటు లేదు. ప్రజలే ఈ వ్యాఖ్యలను అసహ్యించుకుంటారు. అజయ్ చౌతాలా గతంలో ఒక మాట అన్నారు. 'నేను ఎన్ని గాయాలైనా భరిస్తాను కానీ, ఓట్లు కోల్పోతే వచ్చే గాయాన్ని తట్టుకోలేను' అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఓట్లు పడలేదన్న బాధతోనే ఆయన ఇలా పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు. వారి సొంత ఇంట్లోనే గొడవలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్" అని మంత్రి కృష్ణన్ బేడీ ఎద్దేవా చేశారు.
