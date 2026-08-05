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ఆర్టికల్ 370 రద్దుకు ఏడేళ్లు పూర్తి- జమ్మూకశ్మీర్​లో కట్టుదిట్టమైన భద్రత- సరిహద్దుల్లోనూ నిఘా

జమ్మూకశ్మీర్‌లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం

Article 370 Abrogation Anniversary
Article 370 Abrogation Anniversary (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 9:43 AM IST

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Article 370 Abrogation Anniversary : జమ్మూకశ్మీర్​కు స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించే భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 370 రద్దు చేసి బుధవారం(ఆగస్టు 5) నాటికి ఏడేళ్లు అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా జమ్మూకశ్మీర్​లో భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేశారు. కేంద్రపాలిత ప్రాంతవ్యాప్తంగా బహుళ అంచెల భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. అలాగే సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోనూ నిఘాను పెంచారు.

జమ్మూ-శ్రీనగర్‌ జాతీయ రహదారిపై కేంద్ర రిజర్వ్‌ పోలీస్‌ బలగాలు (సీఆర్‌పీఎఫ్‌) తనిఖీలు నిర్వహించాయి. రాంబన్‌ ప్రాంతంలో వాహనాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. మరోవైపు కుల్గామ్‌ పోలీసులు ఎన్‌హెచ్‌-44పై వాహన తనిఖీలు, గుర్తింపు కార్డుల పరిశీలనను ముమ్మరం చేశారు. ఆర్టికల్‌ 370 రద్దు వార్షికోత్సవం నేపథ్యంలో పలు ప్రాంతాల్లో నిరసన కార్యక్రమాలకు అనుమతులు ఇవ్వలేదని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజా శాంతిభద్రతలకు ఎలాంటి విఘాతం కలగకుండా భద్రతా సంస్థలు నిరంతరం పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నాయి.

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ARTICLE 370 ANNIVERSARY
TIGHT SECURITY IN SRINAGAR
ARTICLE 370 ABROGATION

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