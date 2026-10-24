"మీ ముఖాలను గుర్తించారు- వెంటనే పారిపోండి"- టైగర్ ష్రాఫ్ షూటర్లకు హ్యాండ్లర్ల అలర్ట్ మెసేజ్!
టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిపిన నిందితులు పారిపోవడానికి మీడియా కవరేజీ వివరాలను ఉపయోగించుకున్నారని పోలీసు వర్గాలు గుర్తించాయి. అంతేకాదు, దాని ద్వారా తప్పించుకునే మార్గాలను సైతం మార్చుకున్నారని శనివారం వెల్లడించాయి.
Published : October 24, 2026 at 3:23 PM IST
Tiger Shroff Shooting Case : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ష్రాఫ్పై కాల్పులు జరిపిన నిందితులు పారిపోవడానికి మీడియా కవరేజీ వివరాలను ఉపయోగించుకున్నారని తెలిసింది. అంతేకాదు మీడియాలో వచ్చిన వార్తలను ఆధారంగా చేసుకొని తప్పించుకునే మార్గాలను సైతం మార్చుకున్నారని పోలీసు వర్గాలు శనివారం వెల్లడించాయి.
మీడియా సంస్థలు వార్తలను ప్రసారం చేస్తున్నప్పుడు, తెర వెనుక ఉన్న 'హ్యాండ్లర్లు' ఆ సమాచారాన్ని ఎన్క్రిప్టెడ్ 'వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్' (VoIP) మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ల ద్వారా నేరుగా షూటర్లకు చేరవేసినట్లు పోలీసు వర్గాలు గుర్తించాయి. నిందితులు వదిలివెళ్లిన మోటార్ సైకిల్ దొరికినట్లు, ఆ తర్వాత వారు రైలులో ప్రయాణిస్తున్నట్లు మీడియాలో వచ్చిన వార్తలను సైతం, హ్యాండ్లర్లు వెంటనే షూటర్లకు చేరవేశారని పేర్కొన్నాయి.
"నిందితులు తప్పించుకుంటున్న సమయంలో, ఒక వార్తా ఛానెల్లో దాడికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ప్రసారమయ్యాయి. అప్పుడు ప్రధాన నిందితుల్లో ఒకరి మొబైల్ ఫోన్కు ఒక అత్యవసర సందేశం వచ్చింది. అందులో 'మీ ముఖాలను గుర్తించారు. వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోండి' అని ఉంది. నిరంతర సమాచారం కారణంగా, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు తరచూ రూట్ మారుస్తూ వచ్చారు. మొదట మోటార్ సైకిల్, ఆ తర్వాత రైలు, ఆపై క్యాబ్ ఉపయోగించారు. చివరగా సూరత్ నుంచి బస్సులో వెళ్లాలని ప్లాన్ చేశారు. సూరత్ బస్ టెర్మినల్లో జాప్యం జరగడంతో, వారు మరో రైలు ఎక్కారు. చివరికి ముంబయి పోలీసుల నుంచి అందిన సమాచారం మేరకు, కోటా పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు" అని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
ఆయుధాలను ఎలా సేకరించారు?
క్రైమ్ బ్రాంచ్ వర్గాల ప్రకారం, డిజిటల్ ఆధారాలను విశ్లేషించి, మరికొన్ని వివరాలను తెలుసుకున్నారు. నిందితుల్లో ఒకరైన రెహాన్, రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మొబైల్ నంబర్లు అవసరం లేని సిగ్నల్ లేదా జాంగీ వంటి ఇంటర్నెట్ ఆధారిత అప్లికేషన్లను ఉపయోగించి నిరంతరం VoIP కమ్యూనికేషన్లో ఉన్నట్లు తేలింది. మరోవైపు, దాడికి పాల్పడిన నిందితులకు ఆయుధాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? వాటిని ఎలా సేకరించారు? సరఫరా చేయడంలో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు? సహకారం అందించిన వ్యక్తులు ఎవరు? అనే పూర్తి విషయాలను వెలికితీసేందుకు క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు.
పోలీసు కస్టడీలో నిందితులు
అక్టోబర్ 18 సాయంత్రం ముంబయిలోని జుహు ప్రాంతంలో ఇద్దరు షూటర్లు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ష్రాఫ్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా, ఆయన డ్రైవర్, ఒక వ్లాగర్ గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, హరియాణాలకు చెందిన మొత్తం పదిమందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఫూల్ సింగ్ (18), రెహాన్ రహీసుద్దీన్ అన్సారీ (18), రితిక్ మహతో (22)లను నిందితులుగా గుర్తించారు. వీరిని ప్రస్తుతం అక్టోబర్ 31 వరకు పోలీసు కస్టడీలో ఉంచారు.
మరోవైపు, టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పులకు తానే బాధ్యుడినని ప్రకటించుకున్న గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిట్ను, ఈ కేసులో నిందితుడిగా ముంబయి పోలీసులు పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, అతను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ ముఠాతో సంబంధం కలిగి ఉండి, అమెరికా నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పుల ఘటన ఇండస్ట్రీలో సంచలనం సృష్టించింది. 2022లో ఓ సినిమా ప్రమోషన్ సందర్భంగా టైగర్ ష్రాఫ్, సల్మాన్ ఖాన్ను ప్రశంసించడమే ఈ కాల్పులకు కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని కాల్పులు జరిపిన నిందితుల్లో ఒకరు పోలీసుల విచారణలో వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది.
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