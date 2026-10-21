టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు- నలుగురి అరెస్ట్- అసలు టార్గెట్ మరొకరా?
టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పుల కేసులో దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది. వీరిలో ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిట్ ఆదేశాల మేరకు నిందితులు పనిచేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
Published : October 21, 2026 at 7:30 AM IST
Tiger Shroff Firing Case : బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పుల ఘటనలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసుకు సంబంధించి దిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ నలుగురిని అరెస్ట్ చేసింది. వీరిలో ఇద్దరు యువకులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నారు. ఆ కాల్పుల వెనుక విదేశాల్లో ఉంటున్న గ్యాంగ్స్టర్ అనిల్ పండిట్ హస్తం ఉన్నట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. మరోవైపు, కాల్పులు జరిపిన వారి అసలు లక్ష్యం టైగర్ ష్రాఫ్ కాదని ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ వెల్లడించడం ఆ కేసులో ఆసక్తికరంగా మారింది.
నలుగురిని ఎలా పట్టుకున్నారు?
పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన వారిని హరియాణాలోని సోనిపత్కు చెందిన కునాల్ (21), సుమిత్ (19), ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన రాధ (23), బబిత (23)గా గుర్తించారు. అక్టోబర్ 20న వీరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. రాధ, బబితను దిల్లీలోని రైల్వే స్టేషన్లో పట్టుకోగా, కునాల్, సుమిత్ను హరియాణాలోని సోనిపత్లో అరెస్ట్ చేశారు. మొదట నిందితులను దిల్లీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు. అనంతరం ముంబయి క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఐడీ) అధికారులు వారిని అరెస్ట్ చేసేందుకు, విచారించేందుకు అనుమతి కోరారు. కోర్టు ఇందుకు అంగీకరించింది. నిందితులను ముంబయికి తీసుకెళ్లి విచారించేందుకు మూడు రోజుల ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ మంజూరు చేసింది. కేసులో వారి పాత్ర ఏంటి, కాల్పుల ఘటనతో వారికి ఉన్న సంబంధాలేంటి అనే విషయాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
విదేశాల్లో ఉన్న గ్యాంగ్స్టర్తో సంబంధాలు
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, కునాల్ ఇటీవల జైలు నుంచి బెయిల్పై బయటకు వచ్చాడు. హరియాణాలోని హర్సానా గ్రామానికి చెందిన ఓ స్నేహితుడి ద్వారా అమెరికాలో ఉంటున్న అనిల్ పండిట్తో పరిచయం ఏర్పడింది. పానిపత్కు చెందిన 32 ఏళ్ల అనిల్ పండిట్, లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్తో సంబంధాలు ఉన్న వ్యక్తిగా పోలీసుల అనుమానం. అతడితో కునాల్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మెసేజింగ్ యాప్ ద్వారా మాట్లాడేవాడని అధికారులు తెలిపారు. అనిల్ పండిట్ సూచనల మేరకు కునాల్, అతడి సహచరుడు సుమిత్ అమృత్సర్ నుంచి ఓ పిస్టల్, 20 రౌండ్ల బుల్లెట్లు తీసుకొచ్చినట్లు పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కునాల్కు రాధతో పరిచయం ఏర్పడింది. తన కార్యకలాపాల గురించి ఆమెకు చెప్పి, ఆయుధంతో ముంబయి వెళ్లేలా ఒప్పించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైందని పోలీసులు తెలిపారు.
ముంబయికి ఆయుధం- ఆ తర్వాత కాల్పులు
అక్టోబర్ 15న కునాల్, రాధ, బబితలను న్యూదిల్లీ రైల్వే స్టేషన్కు తీసుకెళ్లాడు. రాధ బ్యాగులో పిస్టల్ దాచినట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. ప్రయాణంలోనూ కునాల్ వారితో ఎన్క్రిప్టెడ్ యాప్ ద్వారా మాట్లాడాడు. అనిల్ పండిట్ నుంచి వచ్చిన సూచనలను వారికి చేరవేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అక్టోబర్ 17న వారిద్దరూ ముంబయిలోని దాదర్ చేరుకున్నారు. అక్కడ ఓ హోటల్లో దిగారు. అదే రోజు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఓ మైనర్ బాలుడు హోటల్ సమీపంలో రాధ నుంచి బ్యాగును తీసుకున్నట్లు పోలీసుల దర్యాప్తులో తేలింది.
మరుసటి రోజు, అంటే అక్టోబర్ 18న రాత్రి 7 గంటల సమయంలో జుహూలో టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిగాయి. ఆ సమయంలో నటుడు ఫుట్బాల్ క్లబ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనలో టైగర్కు గాయాలు కాలేదు. అయితే ఆయన డ్రైవర్ గాయపడినట్లు సమాచారం. కాల్పుల తర్వాత షూటర్లు ముంబయిలో చిక్కుకుపోయారని అనిల్ పండిట్ కునాల్కు చెప్పి, వారు అక్కడి నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచించినట్లు పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు. అదే రోజు రాధ, బబిత దాదర్–హరిద్వార్ ఎక్స్ప్రెస్లో దిల్లీకి బయలుదేరారు. అయితే ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో పోలీసులకు చిక్కారు. ఈ కేసులో మరో ముగ్గురు అనుమానితులను రాజస్థాన్లోని కోటాలో అరెస్ట్ చేసినట్లు కూడా సమాచారం. వారికి కోర్టు 48 గంటల ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ మంజూరు చేసింది. వారిని ముంబయికి తరలించేందుకు పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు.
టైగర్ అసలు టార్గెట్ కాదా?
కాల్పుల కేసులో మరో కీలక విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ముగ్గురు షూటర్లు మొదట మరో ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే ఆ నటుడికి గట్టి భద్రత ఉండటంతో వారి ప్రయత్నం సాధ్యం కాలేదని పోలీసులు తెలిపారు. దీంతో టైగర్ ష్రాఫ్ను సులభంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చని భావించి ఆయన కారుపై కాల్పులు జరిపినట్లు క్రైమ్ బ్రాంచ్ పేర్కొంది. అయితే ఆ ప్రముఖ నటుడు ఎవరనే విషయాన్ని అధికారులు వెల్లడించలేదు.
నకిలీ వార్తలపై టైగర్ టీమ్ హెచ్చరిక
మరోవైపు, ఈ ఘటనకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలపై టైగర్ ష్రాఫ్ టీమ్ స్పందించింది. నటుడి పేరుతో నకిలీ కథనాలు, ఏఐతో రూపొందించిన వీడియోలు, కల్పిత ప్రకటనలు ప్రచారం చేయవద్దని హెచ్చరించింది. ఈ ఘటనపై టైగర్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదని, వీడియోలు విడుదల చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. తన పేరుతో ప్రచారంలో ఉన్న కంటెంట్కు తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని టీమ్ తెలిపింది. వార్తలు ప్రచురించే ముందు నిజానిజాలు నిర్ధరించుకోవాలని మీడియా సంస్థలు, సోషల్ మీడియా పేజీలను కోరింది. తప్పుడు సమాచారాన్ని సృష్టించినా, ప్రచారం చేసినా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే హక్కు తమకు ఉందని స్పష్టం చేసింది.