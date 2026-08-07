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ఉగ్రవాద రహిత వాతావరణంలోనే పాక్‌తో సంబంధాలు ముందుకు సాగుతాయి: లోక్‌సభలో కేంద్రం స్పష్టం

పుల్వామా ఉగ్రదాడి అనంతరం, పాకిస్థాన్​కు ఇచ్చిన అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని భారత్ ఉపసంహరించుకుందన్న విదేశాంగ శాఖ​- పహల్గాం దాడికి బదులుగా​ కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుందని తెలిపిన జైశంకర్

S Jaishankar
S Jaishankar (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2026 at 6:37 PM IST

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India Pak Relations : ఉగ్రవాద రహిత వాతావరణంలోనే పాకిస్థాన్‌తో సంబంధాలు ముందుకు సాగుతాయని భారత్ స్పష్టం చేసింది. పాక్​ ఇప్పటికీ ఉగ్రవాదాన్ని ఒక ప్రభుత్వ విధానంగా వాడుకుంటూ సరిహద్దు ఉగ్రవాదానికి పాల్పడుతోందని కేంద్రం పార్లమెంట్​కు శుక్రవారం తెలియజేసింది. ఈ మేరకు లోక్​సభలో ఒక లిఖిత పూర్వక సమాధానంలో విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తెలిపారు. 2019లో జరిగిన పుల్వామా ఉగ్రదాడి అనంతరం, పాకిస్థాన్​కు ఇచ్చిన అత్యంత ప్రాధాన్యాన్ని భారత్ ఉపసంహరించుకుందని, పాకిస్థాన్​లో తయారయ్యే లేదా అక్కడి నుంచి ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులపై సుంకాన్ని 200 శాతానికి పెంచిందని తెలిపారు.

అలాగే, 2025 ఏప్రిల్ 22న పాకిస్థాన్​ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు జరిపిన పహల్గాం దాడికి బదులుగా భారత్​ కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుందని జైశంకర్​ చెప్పారు. సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని నిలిపివేయడం, అట్టారీ చెక్- పోస్ట్ మూసివేయడం, వీసాలపై ఆంక్షలు విధించడం, రెండు దేశాల్లోని రెస్పెక్టివ్ మిషన్లలో అధికారుల సంఖ్యను తగ్గించడం వంటి చర్యలను భారత్ తీసుకుందని తెలిపారు. పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత జమ్ముకశ్మీర్​లోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా భారత సైన్యం సైనిక చర్యకు దిగిందని గుర్తుచేశారు.

ప్రస్తుతం భారత్​, పాక్​ దేశాలు ఒకరి రాజధానిలో మరొకరు తమ దౌత్య కార్యాలయాలను నిర్వహిస్తున్నాయని తెలిపారు. సైనిక పరంగా డీజీఎంఓ స్థాయి చర్చలు, బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ప్రయోగ పరీక్షలకు సంబంధించిన ముందస్తు సమాచారం పంచుకోవడం, ఇరు దేశాల ఆధీనంలో ఉన్న అణు కేంద్రాలు, ఖైదీల జాబితాల వంటి అంశాలపై ఇరుపక్షాల మధ్య చర్చలు, సంప్రదింపులు జరుగుతున్నాయని వెల్లడించారు. సరిహద్దు ఉగ్రవాదం, దాని మౌలిక సదుపాయాలపై తగిన విధంగా భారత్​ స్పందిస్తోందని తెలిపారు.

ఆపదలో ఉన్న వారి కోసం 'వన్ స్టాప్ సెంటర్ల'
ఇదిలా ఉండగా, దేశవ్యాప్తంగా హింసకు గురైన లేదా ఆపదలో ఉన్న మహిళలకు సహాయం చేయడానికి ప్రభుత్వం 1,000కి పైగా 'వన్ స్టాప్ సెంటర్ల'ను (OSCs) ఏర్పాటు చేసిందని ప్రభుత్వం శుక్రవారం లోక్‌సభకు తెలియజేసింది. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ ఎంపీ డింపుల్ యాదవ్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా, మహిళా, శిశు అభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి సావిత్రి ఠాకూర్ మాట్లాడారు. 2015 ఏప్రిల్​లో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 2026 జూన్ వరకు, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కేంద్రాల ద్వారా 15 లక్షల మందికి పైగా మహిళలకు సాయం పొందారని తెలిపారు. జిల్లా, రాష్ట్ర జాతీయ స్థాయిల్లో మిషన్ శక్తి కింద ఉన్న పథకాల పనితీరును రియల్​ టైమ్​లో పర్యవేక్షించడానికి వీలుగా మంత్రిత్వ శాఖ 'మిషన్ శక్తి డాష్‌బోర్డ్'ను రూపొందించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. కాగా, 'మిషన్ శక్తి' మార్గదర్శకాల ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో హింసను ఎదుర్కొంటున్న లేదా ఆపదలో ఉన్న మహిళలకు ఒకే చోట తక్షణ సహాయం అందించడం ఈ వన్​ స్టాప్​ సెంటర్ల ముఖ్య ఉద్దేశం.

మరోవైపు, భూగర్భ జలాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారాన్ని కేంద్రం పార్లమెంట్​కు తెలిపింది. 26 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని 502 జిల్లాల్లో, భూగర్భ జలాల్లో అనుమతించదగిన పరిమితి కంటే ఎక్కువ నైట్రేట్ స్థాయిలను సెంట్రల్ గ్రౌండ్ వాటర్ బోర్డ్ (CGWB) గుర్తించినట్లు పేర్కొంది. CGWB 2025 వార్షిక భూగర్భ జల నాణ్యతా నివేదికను ఉటంకిస్తూ, రసాయనాలు, ఎరువుల శాఖ సహాయ మంత్రి అనుప్రియా పటేల్ లోక్‌సభకు ఇచ్చిన లిఖితపూర్వక సమాధానంలో పలు కీలక సమాచారాన్ని అందించారు. విశ్లేషించిన భూగర్భ జల నమూనాలలో 20.71 శాతం అనుమతించదగిన పరిమితిని మించి నైట్రేట్ గాఢతలు ఉన్నట్లు తెలిపారు.

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