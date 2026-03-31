'అన్ని మతాలు సహనాన్ని, శాంతిని బోధిస్తాయి'- పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వేళ దలైలామా కీలక వ్యాఖ్యలు

ప్రముఖ బౌద్ధమత గురువు దలైలామా కీలక వ్యాఖ్యలు- పశ్చిమాసియా యుద్ధంపై స్పందించిన నోబెల్ గ్రహీత- యుద్ధం జరుగుతున్న ప్రాంతంలో శాంతి కోసం పోప్ లియో 14 చేసిన విజ్ఞప్తిని సమర్థించిన దలైలామా

FILE- Tibetan spiritual leader and Nobel Peace Laureate Dalai Lama (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 7:39 PM IST

Dalai Lama On Peace : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం అంతకంతకూ తీవ్రమవుతున్న నేపథ్యంలో టిబెట్ బౌద్ధమత ఆధ్యాత్మిక గురువు, నోబెల్ గ్రహీత దలైలామా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అన్ని మతాలు సహనాన్ని, శాంతిని బోధిస్తాయని తెలిపారు. హింసను ఖండిస్తాయని పేర్కొన్నారు. ఏ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలోనూ హింసకు స్థానం లేదని వెల్లడించారు. అలాగే, మతాల మధ్య కరుణ, సహనం, సామరస్యం వంటి ఉమ్మడి విలువలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి కోసం ఇటీవలే పోప్ లియో-14 చేసిన విజ్ఞప్తిని దలైలామా పునరుద్ఘాటించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

"పామ్ సండే ప్రార్థనల సందర్భంగా పోప్-14 శాంతి కోసం శక్తివంతమైన విజ్ఞప్తిని నేను మనస్ఫూర్తిగా సమర్థిస్తున్నాను. శాంతి కోసం ఆయుధాలను విడిచిపెట్టాలని, హింసను త్యజించాలని ఆయన చేసిన పిలుపు నన్ను ఎంతగానో కదిలించింది. ఎందుకంటే అన్ని ప్రధాన మతాలు ఇదే సారాంశాన్ని భోదిస్తాయి. క్రైస్తవ మతం, బౌద్ధ మతం, ఇస్లాం, హిందూ మతం, యూదు మతం లేదా ప్రపంచంలోని ఏ గొప్ప ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాన్ని చూసినా వాటి సందేశం ప్రాథమికంగా ఒక్కటే. ప్రేమ, కరుణ, సహనం ఆత్మ నిగ్రహం. ఈ మతాల బోధనలలో దేనిలోనూ హింసకు స్థానం లేదు. హింస మరింత హింసను మాత్రమే సృష్టిస్తుంది. అది శాంతికి ఎప్పటికీ శాశ్వత పునాది కాదని చరిత్ర మనకు పదేపదే తెలియజేసింది. " అని దలైలామా అభిప్రాయపడ్డారు.

యావత్ ప్రపంచ ప్రజలు శాంతి కోసం కృషి చేయాలి : దలైలామా
ప్రపంచ ఐక్యతకు టిబెట్ బౌద్ధమత ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామా పిలుపునిచ్చారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలు శాంతి కోసం కృషి చేయాలని కోరారు. పశ్చిమాసియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న హింస, సంఘర్షణలు త్వరగా ముగియాలని ఆకాంక్షించారు. "పశ్చిమాసియా, రష్యా-ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న సంఘర్షణలకు శాశ్వత పరిష్కారం చర్చలు, దౌత్యం, పరస్పర గౌరవంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మనమందరం తోబుట్టువులమనే అవగాహనతో ఈ సంఘర్షణలను పరిష్కరించుకోవాలి." అని దలైలామా అభిప్రాయపడ్డారు.

శాంతికి పిలుపునిచ్చిన పోప్
కొద్ది రోజుల క్రితం రోమ్‌లోని సెయింట్ పీటర్స్ స్క్వేర్‌లో జరిగిన పామ్ సండే ప్రార్థనల సందర్భంగా పశ్చిమాసియా సంక్షోభం గురించి పోప్ లియో-14 పరోక్షంగా స్పందించారు. యుద్ధం చేసేవారి ప్రార్థనలను దేవుడు (యేసు క్రీస్తు) ఆలకించడని అన్నారు. పైగా ఆ ప్రార్థనలను తిరస్కరిస్తాడని చెప్పారు. పీడితుల పక్షాన దేవుడు నిలుస్తాడని తెలిపారు. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతికి పిలుపునిచ్చారు.

జీసస్ యుద్ధాన్ని తిరస్కరిస్తాడు : పోప్ లియో-14
"సోదర సోదరీమణులారా మన దేవుడు యేసు శాంతికే రాజు. ఆయన యుద్ధాన్ని తిరస్కరిస్తాడు. యుద్ధాన్ని సమర్థించుకోవడానికి యేసును ఎవరూ ఉపయోగించుకోలేరు. జీసస్ యుద్ధం చేసేవారి ప్రార్థనలను వినడు. వాటిని తిరస్కరిస్తాడు. పశ్చిమాసియాలోని క్రైస్తవుల కోసం నేను ప్రత్యేకంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. వారు ఈ పవిత్ర దినాల ఆచారాలను పాటించలేకపోతున్నారు." అని పోప్ లియో-14 పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో పోప్ చేసిన శాంతి విజ్ఞప్తిని దలైలామా సమర్థిస్తూ సోషల్ మీడియాలో తాజాగా పోస్ట్ పెట్టారు.

పోప్ లియో-14 చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించని అమెరికా వైట్‌హౌస్ పత్రికా కార్యదర్శి కరోలిన్ లివిట్‌ను విలేకరులు అడిగారు. ఈ క్రమంలో ఆమె కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "అమెరికా దాదాపు 250 ఏళ్ల క్రితం యూదు-క్రైస్తవ విలువలే పునాదిగా స్థాపితమైంది. యూఎస్ చరిత్రలో అత్యంత కష్టకాలాల్లో అధ్యక్షులు, యుద్ధ శాఖ అధిపతులు, దేశ సైనికులు ప్రార్థనలు చేయడం మనం చూశాం. అమెరికా సైన్యాధిపతి గానీ, స్వయంగా అధ్యక్షుడు గానీ దేశ సైనికుల కోసం, అలాగే విదేశాల్లో ఉంటూ మన దేశానికి సేవలందిస్తున్న వారి కోసం ప్రార్థించమని అమెరికన్ ప్రజలకు పిలుపునివ్వడంలో ఎటువంటి తప్పు ఉందని నేను భావించడం లేదు. వాస్తవానికి అది ఒక అత్యంత గొప్ప కార్యమని నేను భావిస్తున్నాను" అని కరోలిన్ లివిట్ అభిప్రాయపడ్డారు.

