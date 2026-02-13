టిబెట్ చైనాదే- 1954లోనే భారత్ గుర్తించింది : సీడీఎస్ అనిల్ చౌహాన్
భారత్, చైనాలు సుస్థిర సంబంధాలను కొనసాగించడానికి, ఇరుదేశాల నడుమ సహకార భావాన్ని పెంపొందించడానికి నిర్ణయమని వెల్లడి
CDS Anil Chauhan on Tibet (ANI)
Published : February 13, 2026 at 5:44 PM IST
CDS Anil Chauhan on Tibet : టిబెట్ అంశంపై భారత ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ (సీడీఎస్) జనరల్ అనిల్ చౌహాన్ శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేశారు. టిబెట్ను చైనా దేశపు భాగంగా 1954లోనే భారత్ గుర్తించిందని ఆయన వెల్లడించారు. భారత్, చైనాలు సుస్థిర సంబంధాలను కొనసాగించడానికి, ఇరుదేశాల నడుమ సహకార భావాన్ని పెంపొందించడానికి ఆనాడు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారని తెలిపారు. ఈ అంశం ప్రస్తావన 1954లో కుదిరిన పంచశీల ఒప్పందంలోనూ ఉందని అనిల్ చౌహాన్ చెప్పారు.