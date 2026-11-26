మూడేళ్ల చిన్నారి అద్భత ప్రతిభ- బడికి వెళ్లకముందే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు
India Book Of Records Winner Rajeswini :మూడేళ్ల చిన్నారి అపారమైన జ్ఞాపకశక్తి ప్రదర్శించి 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చోటు సంపాదించుకుంది. జాతీయ చిహ్నాలు, జంతువుల పేర్లు, నెలల పేర్లు అవలీలగా చెప్పేస్తుంది.
Published : November 26, 2026 at 4:16 PM IST
సహజంగానే చిన్న పిల్లలు అల్లరి చేయడం, ఏడుస్తూ ఇళ్లంతా గోల గోల చేయడం వంటివి చూస్తూంటాం. కానీ అలాంటివి ఏం చేయకుండా, ఇంకా కనీసం బడిలో కూడా చేరకుండానే అరుదైన రికార్డ్ సాధించింది ఓ చిన్నారి. తన అసాధారణ తెలివితేటలతో, అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తితో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది బంగాల్కు చెందిన మూడేళ్ల చిన్నారి. జంతువులు, పక్షులు, చేపలు, ఏడాదిలోని నెలలు, ఆంగ్ల అక్షరమాల, వివిధ వస్తువులు, భావనలు, ఆకారాలను గుర్తుస్తోంది. ఈ ప్రతిభకు గుర్తింపుగా 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో చిన్నారి చోటు సంపాదించుకుంది. పతకం, ధ్రువీకరణ పత్రంతో ఈ చిన్నారి ఇప్పుడు అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిచ్చర పిడుగు గురించి 'ఈటీవీ భారత్' ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అద్భుతమైన జ్ఞాపకశక్తి
హుగ్లీ జిల్లా పాండువాలోని ఉత్తరాయన్కి చెందిన రాజశ్విని చక్రవర్తి 2023 నవంబర్ 1న జన్మించింది. తండ్రి రాహుల్ చక్రవర్తి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నారు. తల్లి సయాని చక్రవర్తి పంచాయతీ కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్నారు. తాము పాపకి ఏడాది వయసు ఉన్నప్పటి నుంచే తమ ఒళ్లో కూర్చోబెట్టుకుని ఆంగ్ల, బెంగాలీ అక్షరాల పుస్తకాలు, వివిధ రకాల బొమ్మల చార్టులను చూపించే వాళ్లమని సయాని అన్నారు. అలా తమ దగ్గర ఎంతో ఆసక్తితో ఎన్నో విషయాలను చిన్నారి గుర్తించుకునేదని ఆమె తెలిపారు. తాము చెప్పే ప్రతి మాటను శ్రద్ధగా విని, వెంటనే వాటిని తన మనసులో పెట్టుకుంటుందని చెప్పారు. చెప్పిన మాటలు కేవలం గుర్తుంచుకోవడమే కాకుండా, స్వయంగా ఆంగ్ల అక్షరమాలను రాయడానికి కూడా రాజశ్విని ప్రయత్నిస్తుంటుందన్నారు. ఇలా పొందిన జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యమే చిన్నారికి 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో 'అచీవర్' అనే గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టిందని సయాని ఆనందించారు.
ఇవే చిన్నారి చెప్పినవి
ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం, కేవలం 2 ఏళ్ల 11 నెలల వయసులోనే 42 శరీర భాగాలు, 30 రకాల పక్షులు, 32 రకాల జంతువులు, 8 రకాల చేపలు, 16 కీటకాలు, 10 పండ్లు, 5 పూలు, 12 కూరగాయలు, 7 ఆకారాలను రాజశ్విని గుర్తించింది. అంతేకాకుండా 18 జతల వ్యతిరేక పదాలను (బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో), 6 జాతీయ చిహ్నాలు, ఏడాదిలోని నెలలు, వారంలోని రోజులు, ఆరు రుతువులు, ఐదు వేళ్ల పేర్లను చిన్నారి చెప్పగలదని సంస్థ వెల్లడించింది. బెంగాలీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో 1 నుంచి 24 వరకు అంకెలను లెక్కించగలదు. అలాగే 1 నుంచి 10 వరకు ఉన్న అంకెలను తారుమారుగా చూపించినా, వాటిని సరిగ్గా గుర్తించి జత చేయగలదని సంస్థ తెలిపింది.
'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో ఎంపిక
ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 30న దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత ఆ సంస్థ రాజశ్విని తల్లిదండ్రులను ఒక వీడియోతో సహా అవసరమైన సమాచారం, పత్రాలను సమర్పించమని కోరింది. అనంతరం అక్టోబర్లో చిన్నారి సాధించిన ఘనతను ధ్రువీకరించి, 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో ఎంపికైందని వారికి తెలియజేశారు. నవంబర్ 2న రాజశ్విని తన పతకం, ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందుకుంది. తమ కుమార్తె విజయం పట్ల తమ కుటుంబ సభ్యులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలలో చేరకముందే 'ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్'లో రాజశ్విని చోటు సంపాదించుకుంది.
చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని గుర్తుంచుకుంటుంది
"పాపకి ఏడాది వయసు ఉన్నప్పుడు నేను ఒక పుస్తకం కొనిచ్చాను. నా ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకుని, పుస్తకం తెరిచి, అందులోని అక్షరాలను (ఏబీసీడీ) చూపించేదాన్ని. అప్పటికీ తనకు మాటలు కూడా రాలేదు. కానీ నేను చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని ఎంతో శ్రద్ధగా వినేది. ఆ తర్వాత పుస్తకాలు, నోట్బుక్లు, పెన్నులు, పెన్సిళ్లపై చిన్నారికి ఎక్కువ ఆసక్తి పెరిగింది" అని తల్లి సయాని వివరించారు. జంతువులను, పక్షులను గుర్తించమని అడిగితే, వెంటనే వాటిని గుర్తుపట్టేదని ఆమె చెప్పారు. మేము చదువు విషయంలో ఎటువంటి కష్టమైన పద్ధతులను తన దగ్గర పాటించలేదని వెల్లడించారు. సమయం దొరికినప్పుడల్లా తాను చిన్నారికి గుర్తుండేలా చెప్తానని తెలిపారు. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి తనలో చాలా ఎక్కువ ఉండేదని పేర్కొన్నారు. పాప చాలా ప్రశాంతమైన స్వభావంతో ఉంటుందని, అల్లరి అస్సలు చేయదని సయాని రాజశ్వినిని తెలిపారు.
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