అమానుషం- మూడేళ్ల బాలుడిని సిగరెట్లతో కాల్చి, చేయి విరగొచ్చిన తల్లి, సవతి తండ్రి!
ఓ బాలుడిని చిత్ర హింసలకు గురి చేసిన అమానుష ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కన్న తల్లి, సవతి తండ్రి ఈ దారుణానికి పాల్పడడం గమనార్హం. దీనితో వారిద్దరినీ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
Published : October 17, 2026 at 3:16 PM IST
Raipur Child Harassment Case : మూడేళ్ల పసికందును చిత్ర హింసలకు గురి చేసిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. కన్న తల్లి, సవతి తండ్రి కలిసి ఈ దారుణానికి పాల్పడడం మరింత దారుణం. వీరిద్దరూ కలిసి ఆ బాలుడిని చేతులు విరగొట్టి, సిగరెట్లతో కాల్చి, ప్రాణాంతకమైన రీతిలో క్రూరమైన హింసకు పాల్పడడంతో, పోలీసులు వీరిని అరెస్టు చేశారు.
"ఛత్తీస్గఢ్, రాయ్పూర్లో ఈ దారుణం జరిగింది. గురువారం ఆ బాలుడి తల్లిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. సవతి తండ్రిని శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. వారిని శనివారం కోర్టులో హాజరు పరచనున్నాం. బాధిత బాలుడిని తల్లి, సవతి తండ్రి కలసి దారుణంగా కొడుతున్నారని పొరుగింటి వారు ఫిర్యాదు ఇచ్చాం. దీనితో కేసు నమోదు చేశాం. బాలుడిని ఎందుకు కొడుతున్నారని పొరుగింటి మహిళ, నిందితులిద్దరినీ నిలదీసింది. అయితే వారు ఆమెను తీవ్రంగా తిట్టారు. దాని పొరుగింటి వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనితో తక్షణమే స్పందించిన పోలీసులు బాలుడిని రక్షించి, ఆపై వైద్యం కోసం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాలుడిని విచారణ చేయగా, తన తల్లి, సవతి తండ్రి చిన్న చిన్న విషయాలకే తనను తీవ్రంగా కొట్టేవారని చెప్పాడు. బాలుడి ముఖం, కళ్ల చుట్టూ తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. శరీరమంతటా సిగరెట్లతో కాల్చిన గాయాలు ఉన్నాయి. ఒక చేయి విరిగిపోయి ఉంది. ముఖ్యంగా సవతి తండ్రి ఆ బాలుడిని చాలా కాలంగా తీవ్రంగా వేధిస్తున్నట్లు తెలిసింది. అందుకే నిందితులు ఇద్దరినీ అదుపులోకి తీసుకున్నాం. వారిని ఈ రోజు కోర్టులో హాజరుపరుస్తాం" అని సివిల్ లైన్స్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ (SHO) యమన్ దేవాంగన్ తెలిపారు.
కఠిన శిక్ష తప్పదు!
మైనర్లపై శారీరక దాడులు చేయడం, వేధింపులకు గురిచేయడం లేదా ఉద్దేశపూర్వకంగా వారిని నిర్లక్ష్యం చేయడం మొదలైనవి చేస్తే తీవ్రమైన శిక్షలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా జువైనల్ జస్టిస్ యాక్ట్లోని సెక్షన్ 75 కింద నేరస్థులకు కఠినమైన శిక్షలు విధిస్తారని న్యాయనిపుణుడు, అడ్వకేట్ విశాల్ శుక్లా తెలిపారు. "నిబంధన ప్రకారం, ఇలాంటి ఆపదలో ఉన్న చిన్నారులను 'బాలల సంక్షేమ కమిటీ' (చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీ) ముందు హాజరుపరుస్తారు. ఈ కమిటీ సదరు చిన్నారుల భద్రత, సంరక్షణ, దీర్ఘకాలిక పునరావాసం బాధ్యతలను తీసుకుంటుంది. అందువల్ల పిల్లలపై వేధింపులు లేదా హింస జరిగినట్లు అనుమానం వస్తే, ఎవరైనా సరే చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1098కి డయల్ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు" అని ఆయన చెప్పారు.