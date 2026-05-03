అసోం సంగ్రామం- ఎన్డీఏ హ్యాట్రిక్ సాధిస్తుందా? కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందా?
35 జిల్లాల్లోని 40 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు- ప్రత్యేక బలగాలతో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు- ఈసారి బరిలో 59 మంది మహిళా అభ్యర్థులు- బరిలో 258 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు
Published : May 3, 2026 at 7:05 PM IST
Assam Election Result 2026 : ఈశాన్య రాష్ట్రం అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సోమవారం వెలువడనున్నాయి. 126 నియోజకవర్గాల్లో 722 మంది అభ్యర్థులు భవితవ్యం తేలనుంది. అధికార బీజేపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి హ్యాట్రిక్ విజయం సాధిస్తుందా? లేక గౌరవ్ గొగోయ్ సారథ్యంలో కాంగ్రెస్ అనూహ్య రీతిలో పుంజుకుంటుందా? ఈ సంగ్రామంలో గెలుపెవరిది? ఓటమెవరిదో?
40 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు
అసోంలో 35 జిల్లాల్లోని 40 కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపునకు ఎన్నికల సంఘం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. మొత్తం 126 స్థానాల్లో తలపడిన 722 మంది అభ్యర్థుల బరిలోకి దిగారు. ఈసారి బరిలో 59 మంది మహిళా అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నారు. ఏప్రిల్ 9న జరిగిన పోలింగ్లో దాదాపు 86 శాతం మేర ఓటింగ్ నమోదు కావడం అటు అధికార పక్షంలోనూ ఇటు విపక్షంలోను ఉత్కంఠను రెట్టింపు చేస్తోంది. ముఖ్యంగా నగావ్, కోక్రాఝర్, టిన్సుకియా, జోర్హాట్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఫలితాల సరళిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
కౌంటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు ఈసీ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. 25 కంపెనీల సీఏపీఎఫ్ బలగాలతో పాటు, 93 కంపెనీల రాష్ట్ర సాయుధ పోలీసులు కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద మోహరించారు. అదనంగా 85 అస్సాల్ట్ గ్రూపులను కూడా రంగంలోకి దింపారు. అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా స్ట్రాంగ్ రూమ్ల నుంచి ఈవీఎంలను కౌంటింగ్ టేబుళ్ల వరకు తరలించేందుకు 800 మంది ప్రత్యేక పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు.
బిశ్వ శర్మ Vs గౌరవ్ గొగోయ్
ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ తన పట్టు నిలుపుకుంటారా? కాంగ్రెస్ అమ్ముల పొదిలో అస్త్రంగా మారిన గౌరవ్ గొగోయ్ విజయం సాధిస్తారా? అన్నది సోమవారం తేలిపోనుంది. వీరితో పాటు అసెంబ్లీ స్పీకర్ బిశ్వజిత్ దైమరీ, ప్రతిపక్ష నేత దేవబ్రత సైకియా వంటి హేమాహేమీల రాజకీయ భవిష్యత్తు తేలిపోనుంది. అసోం అస్తిత్వ రాజకీయం, సంక్షేమ పథకాల అమలు, ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలే ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన అస్త్రాలుగా మారాయి.
ఫలితాలపై స్వతంత్ర అభ్యర్థుల ప్రభావం
బీజేపీ తన మిత్రపక్షాలైన అసోం గణ పరిషత్ (AGP,) బోడో పీపుల్స్ ఫ్రంట్ (BPF)తో కలిసి 64 స్థానాల మార్కును దాటి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని ధీమాతో ఉంది. మరోవైపు, కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని విపక్ష కూటమి ఈసారి మార్పు ఖాయమని చెబుతోంది. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా కొన్ని స్థానాల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చాయి. 258 మంది స్వతంత్ర అభ్యర్థులు బరిలో ఉండటంతో, వీరు ఎవరి ఓట్లను చీల్చుతారనేది కూడా ఫలితాలను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. సోమవారం ఉదయం 8 గంటలకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రక్రియ, మధ్యాహ్నానికి ఒక స్పష్టమైన అంచనాను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
బీజేపీకే ఎగ్జిట్ పోల్స్
అసోంలో బీజేపీ సారథ్యంలోని ఎన్డీఏ వరుసగా మూడోసారి అధికారం నిలబెట్టుకుంటుందని మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇప్పటికే వెల్లడించాయి. ఎన్డీఏకు 88నుంచి 100 స్థానాలు వస్తాయని యాక్సిస్ మై ఇండియా అంచనా వేసింది. కాంగ్రెస్కు 24నుంచి 36, ఇతరులకు 3స్థానాలు వచ్చే అవకాశముందని తెలిపింది. ఎన్డీయే మరోసారి విజయం సాధిస్తుందని టుడేస్ చాణక్య పేర్కొంది. 93 నుంచి 102 స్థానాల్లో ఎన్డీయే గెలిచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. కాంగ్రెస్ కూటమికి 14 నుంచి 23 సీట్లు రావచ్చని వివరించింది.
