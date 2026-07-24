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ఒకే కెమెరామ్యాన్​ను పెళ్లి చేసుకున్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లెలు- అసలు ట్విస్ట్ ఏంటంటే?

విడిపోవద్దనే నిర్ణయంతో ఒకే ఇంటికి కోడళ్లుగా వెళ్లిన సోదరీమణులు- ఆలయ ప్రాంగణంలో వివాహం- వీడియో వైరల్- అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్న హిందూ సంఘాలు, స్థానికులు

Three Sisters Married One Man
Three Sisters Married One Man (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 1:11 PM IST

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Three Sisters Married One Man : చిన్నప్పటి నుంచి కలిసి పెరిగిన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెలు, పెళ్లి తర్వాత కూడా ఎప్పటికీ విడిపోకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆ ఆలోచనతోనే ఒకే ఇంటికి కోడళ్లుగా వెళ్లాలని భావించారు. చివరకు ఒకే యువకుడిని ముగ్గురూ వివాహం చేసుకున్నారు. ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని చారిత్రక చాముండా మాత ఆలయ ప్రాంగణంలో జరిగినట్లు చెబుతున్న ఈ వివాహానికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై స్థానికంగా తీవ్ర చర్చ జరుగుతుండగా, హిందూ సంఘాలు, భక్తులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఈ వ్యవహారంతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ఆలయ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. వీడియోపై పోలీసులు కూడా విచారణ ప్రారంభించారు.

పోలీసులు- స్థానికుల వివరాల ప్రకారం, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని ఓ గ్రామానికి చెందిన రైతు రమేశ్‌కు అల్కా, దేవిక, ఛవి అనే ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. గత ఏడాదిగా వారు సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తమ గ్రామానికి సుమారు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో నివసించే వికాస్ అనే యువకుడితో వారికి పరిచయం ఏర్పడింది. అదే సామాజిక వర్గానికి చెందిన వికాస్, వారి వీడియోలు చిత్రీకరించడం, ఎడిటింగ్‌లో సహాయం చేయడం ప్రారంభించాడు. దీంతో వారి వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఫాలోవర్లు కూడా పెరిగారు.

Three Sisters Married One Man
అల్కా, దేవిక, ఛవి, వికాస్​ (ETV Bharat)

జీవితాంతం కలిసే ఉండాలని
ఇదే సమయంలో తమ కుమార్తెల వివాహాల గురించి తండ్రి ఆలోచించడం ప్రారంభించారని దేవిక తెలిపింది. అయితే తాము ముగ్గురం విడివిడిగా వేర్వేరు ఇళ్లకు వెళ్లడం ఇష్టం లేదని, జీవితాంతం కలిసే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నామని చెప్పింది. ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పినా వారు అంగీకరించలేదని, విడివిడిగా పెళ్లి చేసుకోవాలని సూచించారని తెలిపింది. అయితే తాము ఆ ప్రతిపాదనను తిరస్కరించామని, అనంతరం తమ స్నేహితుడు వికాస్‌తో ఈ విషయాన్ని పంచుకున్నామని దేవిక వెల్లడించింది. తమ కోరికను అర్థం చేసుకున్న వికాస్, ముగ్గురినీ వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరించాడని ఆమె తెలిపింది. అనంతరం తల్లిదండ్రుల అభ్యంతరాలను లెక్కచేయకుండా ఆలయ ప్రాంగణంలో వివాహం చేసుకున్నామని, తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు కూడా తమ నిర్ణయాన్ని అంగీకరించారని పేర్కొన్నారు.

Three Sisters Married One Man
అల్కా, దేవిక, ఛవి, వికాస్​ (ETV Bharat)

హిందూ సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం
వీడియో వైరల్ కావడంతో స్థానికులు, హిందూ సంఘాలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. చాముండా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇలాంటి వివాహం ఎలా జరిగిందని ఆలయ సిబ్బందిని ప్రశ్నించాయి. ఆలయ పవిత్రతకు భంగం కలిగించే చర్యలను సహించబోమని స్పష్టం చేశాయి. అయితే ఈ ఘటనపై ఆలయ నిర్వాహకుడు శివచరణ్ దాస్ స్పందించారు. వివాహం జరిగిన సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలో సిబ్బంది ఎవరూ లేరని, ఆ వ్యక్తులు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి వివాహం చేసుకుని వెళ్లిపోయారని చెప్పారు. ఆలయ యాజమాన్యం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఫిర్యాదు పోలీసులకు ఇవ్వలేదని తెలిపారు. ఒకవేళ ఫిర్యాదు అవసరమైతే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు జరగకుండా భద్రతా చర్యలను మరింత కట్టుదిట్టం చేయాలని ఆలయ కమిటీ నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ఛవి స్పందించింది.

"మేం మా ఇష్టంతో పెళ్లి చేసుకున్నాం. కొన్ని హిందూ సంస్థలు దీనిని సనాతన సంప్రదాయాలకు విరుద్ధమని చెబుతున్నాయి. దశరథ మహారాజు కూడా హిందువే కదా, ఆయనకు ముగ్గురు భార్యలు ఉన్నారు. మేము ఎలా తప్పు అవుతాము? మేము నేరస్తులమైతే, ఆయన కూడా తప్పు చేసినట్లే కదా"
- ఛవి, వధువు

బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్
ఆ వ్యవహారంపై వ్యాపారవేత్తల సంఘం నాయకుడు ముకేశ్ గుప్తా కూడా స్పందించారు. వైరల్ అవుతున్న వీడియో నిజమైనదైతే పూర్తి స్థాయి విచారణ జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు, సోషల్ మీడియాలో ప్రాచుర్యం పొందేందుకు కేవలం కంటెంట్ సృష్టించే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో రూపొందించి ఉంటే, ఆ విషయాన్ని కూడా వెలుగులోకి తీసుకురావాలని కోరారు. మాజీ కౌన్సిలర్ అరవింద్ కుమార్ కూడా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఇలాంటి ఘటనలు సామాజిక వాతావరణాన్ని దెబ్బతీస్తాయని వ్యాఖ్యానించారు.

వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు కూడా రంగంలోకి దిగారు. ముగ్గురు అక్కాచెల్లెలు, వికాస్‌ను పోలీస్ స్టేషన్‌కు పిలిపించి విచారించారు. తాము నలుగురూ మేజర్లమని, పరస్పర అంగీకారంతోనే ఈ వివాహం చేసుకున్నామని వారు పోలీసులకు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఆలయ యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు అందలేదని హసన్‌పూర్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ (ఎస్‌హెచ్‌ఓ) రాజేశ్ తివారీ తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వీడియో ఆధారంగా సర్కిల్ ఆఫీసర్ (సీఓ) పంకజ్ కుమార్ త్యాగి విచారణ చేపట్టారని వెల్లడించారు.

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SISTERS MARRIED ONE MAN
THREE SISTERS MARRIED ONE MAN

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