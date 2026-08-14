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'సైలెంట్ విలేజ్‌'లో త్రివర్ణ శోభ- ముగ్గురు దివ్యాంగ అక్కాచెల్లెళ్ల దేశభక్తి- జెండాలు స్వయంగా తయారు చేసి పంపిణీ

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ జమ్మూకశ్మీర్‌లోని మారుమాలు గ్రామంలో త్రివర్ణ పతాకాల సందడి- మాట, వినికిడి లోపం ఉన్న ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్ల వినూత్న ప్రయత్నం- ఐదు రోజుల్లో 150కి పైగా జాతీయ జెండాల తయారీ

Sisters Flags Distribution Silent Village
ముగ్గురు దివ్యాంగ అక్కాచెల్లెళ్లు (File Image/ ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2026 at 6:20 PM IST

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Sisters Flags Distribution Silent Village : భారత 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం వేళ అంతా వేడుకలకు సిద్ధమవుతుండగా, జమ్ముకశ్మీర్​లోని ఓ మారుమూల గ్రామంలో ప్రతి ఇంటిపై ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి త్రివర్ణ పతాకాలు రెపరెపలాడుతున్నాయి. అయితే ఆ గ్రామంలో జాతీయ జెండా ప్రతి ఇంటికీ చేరడం వెనుక ముగ్గురు దివ్యాంగ అక్కాచెల్లెళ్ల పట్టుదల ఉంది. మాట్లాడలేని, వినలేని ఆ ముగ్గురు సోదరీమణులు తమ తండ్రిని పట్టుబట్టి మరీ జెండాల కోసం వస్త్రాన్ని తెప్పించుకున్నారు. దానితో స్వయంగా జెండాలు తయారు చేసి గ్రామంలోని ఇళ్లకు పంపిణీ చేశారు. దీంతో సైలెంట్ విలేజ్​ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొందిన ధడ్​కై గ్రామం ఇప్పుడు త్రివర్ణ శోభతో కళకళలాడుతోంది.

సైలెంట్ విలేజ్ పేరు ఎందుకు వచ్చింది?
జమ్మూకశ్మీర్​లోని డోడా జిల్లాలోని సముద్ర మట్టానికి సుమారు 9,150 అడుగుల ఎత్తులో ఉంది ధడ్​కై గ్రామం. కొండపై ఉన్న ఆ గ్రామానికి ఇప్పటి వరకు సరైన రహదారి కూడా లేదు. దాదాపు రెండు వేల మంది జనాభా ఉన్న ఊర్లో ఎక్కువ మంది గుజ్జర్​ తెగకు చెందివారే ఉన్నారు. వారిలో 90 మందికిపైగా పుట్టుకతోనే వినిడికి, మాట సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. దీంతో ధడ్‌కై ఊరికి భారత్‌లోని నిశ్శబ్ద గ్రామం (సైలెంట్ విలేజ్) అనే పేరు వచ్చింది.

అయితే ఆ గ్రామానికి చెందిన రేష్మా బీబీ (26), పర్వీన్ కౌసర్ (24), సైరా ఖతూన్ (22) ముగ్గురూ అక్కాచెల్లెళ్లు. వారి ముగ్గురికి కూడా మాట, వినికిడి లోపం ఉంది. అయినప్పటికీ జాతీయ జెండాపై వారికి ఉన్న గౌరవం, దేశభక్తి మాత్రం అందరికీ ఇప్పుడు ఆదర్శంగా నిలిచింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవానికి ముందే గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటిపై త్రివర్ణం పతాకం ఎగరాలనే ఉద్దేశంతో జెండాలు తయారు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడే తమ నిర్ణయాన్ని తండ్రి రెహమ్ అలీకి సంకేత భాష ద్వారా చెప్పారు.

'వస్త్రం తీసుకురాకుంటే భోజనం చేయం'
ఆ తర్వాత త్రివర్ణ పతాకాలు కుట్టేందుకు అవసరమైన వస్త్రాన్ని తీసుకురావాలని పట్టుబట్టారు. తండ్రి తొలుత ఆ విషయాన్ని పూర్తి అర్థం చేసుకోకపోయినా, కుమార్తెల పట్టుదల చూసి చివరకు మార్కెట్​కు వెళ్లి అవసరమైన వస్త్రాన్ని కొనగోలు చేసి తీసుకొచ్చారు. "నేను గొర్రెలను మేపేందుకు మైదాన ప్రాంతానికి వెళ్లాను. తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నా కుమార్తెలు త్రివర్ణ పతాకాల కోసం వస్త్రం కావాలని సంకేతాలతో చెప్పారు. వారి కోరిక నెరవేర్చే వరకు భోజనం చేయబోమని కూడా పట్టుబట్టారు. దీంతో మార్కెట్​కు వెళ్లి వస్త్రం తీసుకొచ్చాను" అని రెహమ్ అలీ తెలిపారు.

తండ్రి వస్త్రం తెచ్చిన వెంటనే ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు జెండాల తయారీని మొదలుపెట్టారు అందులో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఐదు రోజులపాటు పనిచేశారు. 150కిపైగా త్రివర్ణ పతాకాలను స్వయంగా కుట్టారు. ఆ తర్వాత వాటిని గ్రామంలోని ఇళ్లకు పంపిణీ చేశారు. దీంతో ధడ్​కైలోని దాదాపు ప్రతి ఇంటి పైకప్పుపై కూడా జాతీయ జెండా కనిపిస్తోంది. చిన్నారులు కూడా తమ చేతుల్లో త్రివర్ణ పతాకాలను పట్టుకుని గర్వంగా కనిపిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పిలుపు మేరకు దేశవ్యాప్తంగా హర్ ఘర్ తిరంగా కార్యక్రమం జరుగుతుండగా, ధడ్​కై గ్రామ ప్రజలకు ఆ కార్యక్రమం గురించి 2022లోనే తెలిసింది. అయితే రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడం, గ్రామం కొండపై మారుమూల ప్రాంతంలో ఉండడంతో ఆ కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు అక్కడికి పూర్తిస్థాయిలో చేరలేదు. నాలుగేళ్లుగా త్రివర్ణ పతాకం కోసం ఎదురుచూస్తున్న గ్రామస్థుల కోరికను ఇప్పుడు ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు రేష్మా, పర్వీన్, సైరా నెరవేర్చారని చెప్పాలి.

ప్రతి ఇంటి పైకప్పుపై కూడా జెండా
ఆ ముగ్గురు ఇంటి పక్కనే నివసించే జమాత్ డానిశ్ మాట్లాడుతూ, "నాలుగేళ్లుగా గ్రామం త్రివర్ణ పతాకం కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఇప్పుడు దాదాపు ప్రతి ఇంటి పైకప్పుపై కూడా జెండా కనిపిస్తోంది. ఆ ముగ్గురు సోదరీమణులు మా గ్రామానికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చారు" అని అన్నారు. అయితే ధడ్​కై గ్రామస్థులు తమ అవసరాల కోసం ప్రత్యేకమైన సంకేత భాషను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. దశాబ్దాలుగా అక్కడి ప్రజలు ఆ భాషలోనే సులభంగా పరస్పరం మాట్లాడుకుంటున్నారు.

అలాంటి గ్రామంలో ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు మాటలు లేకుండానే తమ దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. గ్రామ పెద్ద, ధడ్​కై మాజీ సర్పంజ్ హాజీ అబ్దుల్ లతీఫ్ (75) కూడా ఆ ముగ్గురి నుంచి త్రివర్ణ పతాకాలను అందుకోవడం గమనార్హం. అంతే కాదు వారి ప్రయత్నాన్ని ఆయన అభినందించారు. "వైకల్యం ఉన్నప్పటికీ మా గ్రామ కుమార్తెలు చూపిన పట్టుదల ఎంతో గొప్పది. వారు గ్రామం మొత్తాన్ని గర్వపడేలా చేశారు. వారి ప్రయత్నం మరెందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది" అని లతీఫ్ చెప్పారు.

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