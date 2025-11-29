ETV Bharat / bharat

అతారీ- వాఘా బార్డర్‌లో ముగ్గురు పాక్ ఖైదీలు ఎమోషనల్- చేసిన తప్పులపై పశ్చాత్తాపం- దశాబ్దాల తర్వాత స్వదేశానికి!

దశాబ్దాల జైలుశిక్ష తర్వాత ముగ్గురు పాక్ ఖైదీల విడుదల- బార్డర్‌లో పాక్‌ రేంజర్లకు అప్పగింత- ఈజీ మనీ కోసమే డ్రగ్స్ సప్లై చేశామని వెల్లడి- అలాంటి పనులు చేయొద్దని యువతకు పిలుపు

PAKISTANI PRISONERS EMOTIONAL
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 11:27 AM IST

Pakistani Prisoners Emotional : భారత్-పాక్ సరిహద్దుల్లోని అతారీ- వాఘా బార్డర్‌లో ఉద్వేగభరిత వాతావరణం ఏర్పడింది. దశాబ్దాల తరబడి భారత్‌లో జైలుశిక్ష అనుభవించిన ముగ్గురు పాకిస్థానీయులు మహ్మద్ ఇక్బాల్, మహ్మద్ రంజాన్, అస్ఘర్ అలీ స్వదేశానికి పయనమవుతూ ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఇది తమకు ఈద్ కంటే పెద్దరోజని చెప్పుకొచ్చారు. ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్తున్న ఈ శుభ సమయం గురించి మాటల్లో చెప్పలేమన్నారు.

డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ చేస్తూ దొరికిపోయారు!
అతారీ - వాఘా జాయింట్ చెక్‌ పోస్ట్ (జేసీపీ) ప్రొటోకాల్ అధికారి అరుణ్ కుమార్ మహల్ కథనం ప్రకారం, 1995 సంవత్సరంలో 10కేజీల హెరాయిన్‌‌ను సప్లై చేస్తూ మహ్మద్ ఇక్బాల్ అరెస్టు అయ్యాడు. పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్‌కు చెందిన ఇతడికి కోర్టు 30 ఏళ్ల జైలుశిక్షను విధించింది. దీన్ని అనుభవించిన తర్వాత, ఇప్పుడు అతడు విడుదలై పాకిస్థాన్‌కు వెళ్లిపోయాడు. 2010 సంవత్సరంలో 5కేజీల హెరాయిన్‌ను సప్లై చేస్తూ దిల్లీ పోలీసులకు మహ్మద్ రంజాన్ దొరికిపోయాడు. ఇతడు పాకిస్థాన్‌లోని లాహోర్ వాస్తవ్యుడు. రంజాన్‌తో పాటు మరో పాకిస్థానీ అస్ఘర్ అలీ జైలుశిక్ష కూడా ఈ ఏడాదే పూర్తయింది. దీంతో మానవతా కోణంలో ముగ్గురు పాకిస్థానీలను విడుదల చేయాలనే ఆదేశాలను భారత ప్రభుత్వం జారీ చేసింది.

దశాబ్దాల జైలుశిక్ష తర్వాత ముగ్గురు పాక్ ఖైదీల విడుదల (ETV Bharat)

బార్డర్‌లో ఎమోషనల్ వాతావరణం
మహ్మద్ ఇక్బాల్, మహ్మద్ రంజాన్, అస్ఘర్ అలీల్లో ఇద్దరు రాజస్థాన్‌లో, ఒకరు దిల్లీలో జైలుశిక్షలు అనుభవించారు. శిక్షా కాలం పూర్తవడంతో జైళ్ల నుంచి ఆ ముగ్గురిని అతారీ- వాఘా బార్డర్‌ వద్దనున్న జాయింట్ చెక్‌ పోస్ట్ (జేసీపీ)కు తీసుకొచ్చారు. వారందరి డాక్యుమెంట్లను వేరిఫై చేశారు. ఇమిగ్రేషన్ తనిఖీలు పూర్తి చేశారు. కస్టమ్స్ క్లియరెన్స్ పొందారు. తదుపరిగా ముగ్గురు ఖైదీలను పాకిస్థాన్ రేంజర్లకు అప్పగించారు. ఈ క్రమంలో మహ్మద్ ఇక్బాల్, మహ్మద్ రంజాన్, అస్ఘర్ అలీ ఎమోషనల్ అయ్యారు. పాక్ బార్డర్ వైపు వీరి కోసం ఎదురు చూస్తూ నిలబడిన కుటుంబీకులు, బంధువులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

ఆనాడు నేను చేసింది తప్పే- యూత్ అలా చేయొద్దు : మహ్మద్ ఇక్బాల్
"ఇన్ని దశాబ్దాల తర్వాతైనా నా కుటుంబాన్ని కలిసే అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు భారత ప్రభుత్వానికి చాలా ధన్యవాదాలు. 30 ఏళ్ల పాటు భారత జైళ్లలో గడిపాను. 18 ఏళ్ల వయసులో డ్రగ్స్ సప్లై చేస్తూ గుర్‌దాస్‌పుర్‌లో అరెస్టయ్యాను. జైలు నుంచి విడుదలైన ఈరోజు నాకు ఈద్ కంటే తక్కువేం కాదు. నేను యూత్‌లో ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా తప్పు. ఆనాడు నేను డ్రగ్స్ సప్లై చేసి ఉండాల్సింది కాదు. త్వరగా డబ్బు సంపాదించాలనే అత్యాశే నన్ను జైలుపాలు చేసింది. నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. అరెస్టయ్యాక నా భార్య కూడా నన్ను వదిలేసింది. ఇలాంటి పనులకు దూరంగా ఉండాలని నేను యువతకు పిలుపునిస్తున్నాను. శిక్షాకాలం పూర్తయిన ఖైదీల విషయంలో కాస్త మానవతను చూపి సకాలంలో విడుదల చేయాలని భారత్, పాక్ ప్రభుత్వాలను కోరుతున్నాను" అని మహ్మద్ ఇక్బాల్ ఉద్వేగంగా చెప్పుకొచ్చాడు.

ఈజీ మనీ కోసం డ్రగ్స్ సప్లై చేశాను : మహ్మద్ రంజాన్
"ఈరోజు నాకు ఈద్‌‌‌లానే కనిపిస్తోంది. ఎట్టకేలకు జైలు నుంచి మా ఇంటికి వెళ్తున్నాను. నేను జమ్మూ బార్డర్ మీదుగా భారత్‌లోకి ప్రవేశించాను. ఈజీగా డబ్బులను సంపాదించేందుకు డ్రగ్స్‌ను సప్లై చేశాను. ఈ క్రమంలోనే భారత పోలీసులకు దొరికిపోయి 13 ఏళ్ల జైలుశిక్షను అనుభవించాను. 15 ఏళ్ల తర్వాత మా ఇంటికి తిరిగి వెళ్తున్నందుకు హ్యాపీగా ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు భారత ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు" అని మహ్మద్ రంజాన్ తెలిపాడు.

