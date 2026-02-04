కొరియన్ లవ్ గేమ్కు బానిసలైన ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు- 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య
Published : February 4, 2026 at 12:25 PM IST
Ghaziabad 3 Sisters Death Case : లవ్, సూసైడ్ గేమ్కు బానిసలై ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్ గజియాబాద్లో జరిగింది. 16, 14, 12 ఏళ్ల నిషిక, ప్రచి, పఖి అనే ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తమ అపార్ట్మెంటు 9వ అంతస్తు నుంచి దూకి బలవన్మరానికి పాల్పడ్డారు. చనిపోయే ముందు అమ్మా, నాన్నా తమను క్షమించాలంటూ ఒక నోట్ను రాసిపెట్టారు. అందరూ నిద్రపోయేదాకా చూసి రాత్రి 2 గంటల సమయంలో అపార్ట్మెంట్ పై నుంచి దూకారు. శబ్ధం విని బయటకు వచ్చిన చుట్టుపక్కలవారు రక్తపుమడుగులో పడి ఉన్న చిన్నారులను చూసి నిర్ఘాంతపోయారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
విచారణలో ముగ్గురు బాలికలు ఓ కొరియన్ లవ్ గేమ్కు అలవాటుపడ్డారని పోలీసులు గుర్తించారు. కొరియా మీద ఇష్టంతో తమవి కొరియన్ పేర్లుగా మార్చుకున్నట్లు తెలిపారు. గేమ్ను ఆడుతున్న కొద్దీ కొత్త టాస్క్లు వస్తాయనీ, చిట్టచివరగా ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని గేమ్ ప్రేరేపిస్తుందని బాలికల తండ్రి చేతన్ తెలిపారు. ఫోన్ ధ్యాసలో పడి పిల్లలు రెండేళ్లుగా పాఠశాలకు కూడా రెగ్యులర్గా వెళ్లడం లేదని చెప్పినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. నిజంగానే లవ్ గేమ్కు బానిసలై ఆత్మహత్య చేసుకున్నారా, ఆ గేమ్ వారికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ? ఆత్మహత్యకు మరేమైనా ఇతర కారణాలు ఉన్నాయా అన్న కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు చెప్పారు. బాలికలు వినియోగించిన ఫోన్లు, ఇతర డిజిటల్ పరికరాలను స్వాధీనం చేసుకుని సైబర్ నిపుణుల సాయంతో విశ్లేషిస్తున్నట్లు వివరించారు.