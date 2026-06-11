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ఒమన్‌ తీరంలో గల్లంతైన ముగ్గురు భారతీయులు మృతి- అమెరికా దాడిని తప్పుబట్టిన కేంద్రం

ఒమన్ తీరంలో అమెరికా దాడులపై భారత్ అసహనం- నౌకలపై దాడులను ఆపాలని డిమాండ్‌- బాధిత కుటుంబాలకు కేంద్రం అండగా ఉంటామని కేంద్రం హామీ

Indian seafarers Dead US Attack
Indian seafarers Dead US Attack (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 11, 2026 at 1:08 PM IST

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Indians Dead US Attack Hormuz : ఒమన్ తీరంలో బుధవారం అమెరికా జరిపిన దాడిలో గల్లంతైన ముగ్గురు భారతీయ నావికులు మరణించారని కేంద్ర షిప్పింగ్ శాఖ మంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ గురువారం తెలిపారు. భారతీయ సిబ్బందితో ప్రయాణిస్తున్న సెటెబెలో అనే వాణిజ్య ట్యాంకర్‌పై అమెరికా బుధవారం దాడి చేయడం కలకలం సృష్టించింది. దాడి జరిగిన సమయంలో నౌకలో నుంచి 21 మంది సురక్షితంగా బయటపడగా, ముగ్గురు గల్లంతయ్యారు. అయితే, ఈ దాడులపై భారత్​ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. వాణిజ్య నౌకలపై దాడులను ఆపాలని డిమాండ్‌ చేసింది. బాధిత కుటుంబాలకు కేంద్రం అండగా ఉంటుందని కేంద్రమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్‌ తెలిపారు. మృతదేహాలను స్వదేశానికి రప్పించేందుకు కేంద్రం చర్యలు చేపట్టిందన్నారు. అలాగే, దిల్లీలోని అమెరికా రాయబారికి విదేశాంగ శాఖ సమన్లు జారీ చేసింది.

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3 INDIANS DEAD US ATTACK HORMUZ
INDIANS DEAD US ATTACK HORMUZ

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