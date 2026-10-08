రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీపై మూడు ఎఫ్ఐఆర్లు- పోలీసు సిబ్బందిపై దాడి చేశారని ఆరోపణ
బుధవారం, పోలీసులు నిరసనకారులను ముందుకు వెళ్లకుండా అడ్డుకుంటుండగా, రాహుల్ బారికేడ్లతో మూసివేసిన గేటును తెరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తూ కనిపించారు.
Published : October 8, 2026 at 11:25 AM IST
Three FIRs On Congress Leaders : కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ వాద్రాలతో పాటు పలువురు ఇండియా కూటమి నేతలపై దిల్లీ పోలీసులు మూడు ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు. ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక విస్తృత సవరణ (ఎస్ఐఆర్)లో "ఓట్ల దొంగతనం" జరిగిందంటూ, ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేస్తూ ఇండియా కూటమి ఎంపీలు బుధవారం జంతర్ మంతర్ వైపు నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా నిరసనకారులను అడ్డుకున్న పోలీసులపై దాడి చేయడం, ప్రభుత్వ విధులకు ఆటంకం కలిగించడం, తోసివేయడం, దుర్భాషలాడటం వంటి ఆరోపణలపై వివిధ సెక్షన్ల కింద ఈ కేసులు నమోదయ్యాయి. అంతకుముందు అనుమతి లేకుండా ఆకాశవాణి భవన్ ప్రాంగణంలోకి చొరబడ్డారనే ఆరోపణలపై కూడా వీరిపై కేసు నమోదైంది. ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలో రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీలతో పాటు మొత్తం 91 మంది ప్రతిపక్ష నాయకులు, కార్యకర్తలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.