అన్నాడీఎంకేలో ముసలం- ముగ్గురు తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా

తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఆసక్తికర పరిణామం- అన్నాడీఎంకేలో ముగ్గురు తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేల రాజీనామా- త్వరలో ఈ ముగ్గురు టీవీకేలో చేరే అవకాశం

Published : May 25, 2026 at 4:00 PM IST

AIADMK Rebel MLAs : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అన్నాడీఎంకే పార్టీకి చెందిన ముగ్గురు తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేశారు. సీవీ షణ్ముగం, ఎస్​పీ వేలుమణి నేతృత్వంలోని అసమ్మతి వర్గానికి చెందిన ఈ ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు చెన్నై సచివాలయంలో తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్ జేసీడీ ప్రభాకర్‌ను కలిసి తమ రాజీనామా లేఖలను సమర్పించారు.

రాజీనామా చేసిన వారిలో మదురాంతకం నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన మరగాథం , ధారాపురం నుంచి గెలిచిన సత్యభామ, పెరుందురై నుంచి ఎన్నికైన జయకుమార్ ఉన్నారు. స్పీకర్‌కు రాజీనామాలు సమర్పించిన వెంటనే, ఈ ముగ్గురు నేతలు సచివాలయంలోని టీవీకే మంత్రి ఆదవ్ అర్జునను కలిశారు. ఈ ముగ్గురు త్వరలోనే టీవీకేలో చేరనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల తమిళనాడు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష సమయంలో, అన్నాడీఎంకే జారీ చేసిన విప్‌ను ధిక్కరించి, ప్రభుత్వానికి మద్దతుగా ఓటు వేసిన 25 మంది తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలలో ఈ ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు.

