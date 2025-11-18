ETV Bharat / bharat

నా మాజీ భార్యను హింసిస్తే స్టేషన్‌ను పేల్చేస్తా- బెంగళూరు మెట్రోకు వ్యక్తి బెదిరింపు​

బెంగళూరు మెట్రో రైల్వే కార్పోరేషన్​ లిమిటెడ్ ఖాతాకు బెదిరింపు ఇమెయిల్​- బాంబు పెట్టి పేల్చేస్తానని హెచ్చరించిన దుండగుడు- పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు

Threatens To Blast Metro Station
Threatens To Blast Metro Station (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Threatens To Blast Metro Station : తన మాజీ భార్యను హింసిస్తే మెట్రో స్టేషన్​ను పేల్చివేస్తానంటూ ఓ వ్యక్తి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. ఏకంగా మెట్రో రైల్వే కార్పోరేషన్​ లిమిటెడ్ (బీఎంఆర్​సీఎల్) అధికారిక ఖాతాకు ఈమెయిల్ చేశాడు. దీంతో అప్రమత్తమైన బీఎంఆర్​సీఎల్ సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నవంబర్ 13న రాత్రి 11:25 గంటలకు rajivsettyptp@gmail.com అనే ఖాతా నుంచి వచ్చిన ఈమెయిల్​లో నిందితుడు బీఎంఆర్​సీఎల్ మెట్రో స్టేషన్‌ను పేల్చివేస్తామని బెదిరించాడు. 'నా మాజీ భార్యను విధి నిర్వహణలో మానసికంగా హింసిస్తున్నారని నాకు తెలిస్తే మీ మెట్రో స్టేషన్‌లో ఒక దానిని పేల్చివేస్తాను' అని ఈ మెయిల్​లో పేర్కొన్నాడు. దీంతో బీఎంఆర్​సీఎల్ అసిస్టెంట్ మేనేజింగ్ ఇంజినీర్ విల్సన్ గార్డెన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే ఈ కేసుకు సంబంధించి నిందితుడిని అరెస్టు చేశామని, అతడి మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ప్రస్తుతం అతడికి ఆసుపత్రిలో చికిత్స అందించనున్నారు. అనంతరం మెయిల్ పంపడానికి గల కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి విచారణ నిర్వహిస్తామని బెంగళూరు నగర పోలీసు కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ తెలిపారు. ముందు జాగ్రత్తగా మెట్రో స్టేషన్​లలో అధికారులను అప్రమత్తం చేశామని చెప్పారు.

"15 సంవత్సరాల క్రితం నిందితుడు తన భార్య నుంచి విడాకులు తీసుకున్నాడు. అతడి మానసిక పరిస్థితి బాగాలేదు. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. బెలత్తూర్ సమీపంలోని ఓ అద్దె గదిలో ఒంటరిగా నివసిస్తున్నాడు. నిందితుడికి అతని కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు రోజువారీ అవసరాల కోసం సహాయం చేస్తున్నారు"
-- అక్షయ్, బెంగళూరు సెంట్రల్ డివిజన్ డీసీపీ

బెంగళూరులో పెరుగుతున్న బెదిరింపు ఇమెయిల్​లు!
ఇటీవల కాలంలో బెంగళూరులో బహిరంగ ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపు ఈమెయిల్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఈ తరుణంలోనే ఇమెయిల్​ రావడం కలకలం రేపింది. పాఠశాలలకు అనేక నకిలీ బాంబు బెదిరింపులు పంపినందుకు గాను అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన ఒక మహిళను పోలీసులు ఇదివరకే అరెస్టు చేశారు.మొదట జూన్ 14న నగరంలోని ఒక పాఠశాలకు బాంబు బెదిరింపు రావడంతో ఈ కేసు ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత మరిన్ని పాఠశాలలు ఇలాంటి ఈమెయిల్‌లను రావడంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు.

ప్రతీకారం తీర్చుకునేందుకే!
అయితే తన ప్రేమికుడు తనను వివాహం చేసుకోవడానికి నిరాకరించాడని, అందుకే అతడిపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి అతడి పేరు ఉపయోగించి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డానని విచారణలో పేర్కొనట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మహారాష్ట్ర, రాజస్థాన్, తమిళనాడు, దిల్లీ, కేరళ, బిహార్, తెలంగాణ, పంజాబ్, మధ్యప్రదేశ్, హరియాణాతో సహా అనేక రాష్ట్రాల్లోని సంస్థలకు ఇలాంటి నకిలీ హెచ్చరికలు పంపినట్లు ఆ మహిళ అంగీకరించిందని తెలిపారు. కాగా బెదిరింపు సందేశాలను పంపేటప్పుడు ఎవరికి దొరక్కుండా ఉండటానికి VPNలు, వర్చువల్ మొబైల్ నంబర్‌లను ఉపయోగించిందని పోలీసులు గుర్తించారు.

దిల్లీ స్కూల్స్​, కోర్టులకు బాంబు బెదిరింపులు- అధికారులు హై అలెర్ట్

'ఆత్మహుతి దాడి అంటే బలిదాన ఆపరేషన్‌'- పేలుడుకు ముందు ఉమర్‌ నబీ వీడియో వైరల్

TAGGED:

BMRCL THREAT
BENGALURU METRO BOMB THREAT
BOMB THREAT RAILWAY METRO
BOMB THREAT BENGALURU METRO
THREATENS TO BLAST METRO STATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.