శబరిమలలో మకరజ్యోతి దర్శనం- అయ్యప్ప నామస్మరణతో మార్మోగిన శబరి గిరులు
శబరిమలలో దర్శనమిచ్చిన మకరజ్యోతి- తరలివచ్చిన లక్షలాది అయ్యప్ప భక్తులు
Published : January 14, 2026 at 7:12 PM IST
Sabarimala Makara Jyothi Darshan : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమలలో మకరజ్యోతి రూపంలో అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. తిరువాభరణ ఘట్టం పూర్తయ్యాక పొన్నాంబలమేడు పర్వత శిఖరాల్లో మకరజ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. జ్యోతిని దర్శించుకునేందుకు లక్షలాది మంది అయ్యప్ప భక్తులు తరలివచ్చారు. స్వామియే శరణం అయ్యప్ప నామస్మరణతో శబరిగిరులు మార్మోగాయి.
కాంతమాల కొండలపై దేవతలు, రుషులు కలిసి భగవంతునికి హారతి ఇస్తారని అయ్యప్ప భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అంతకుముందు పందాళం నుంచి తీసుకువచ్చిన తిరువాభరణాలను ప్రధాన అర్చకులు స్వామివారికి అలంకరించారు. అనంతరం మూలమూర్తికి హారతి ఇచ్చారు. ఆ వెంటనే క్షణాల్లో చీకట్లను తొలగిస్తూ పొన్నాంబలంమేడు పర్వత శిఖరాల్లో మకరజ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. అది చూసి మనసు నిండుగా భక్తిభావంతో తన్మయం చెందిన భక్తులు స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అంటూ శరణమిల్లారు. జ్యోతి దర్శనం నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
మకరజ్యోతి దర్శనం కోసం సన్నిధానం, పరిసర ప్రాంతాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. వర్చువల్ క్యూ ద్వారా 35 వేల మంది యాత్రికులకు ప్రత్యేక అనుమతి ఇచ్చారు. పందాళం, కొప్రాకలం వంటి ప్రాంతాల్లో భారీ రద్దీ నెలకొంది. సన్నిధానం మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో వేలాది మంది భక్తులు రోజులు తరబడి టెంట్లు వేసుకుని నిరీక్షించారు. వారిలో ఎక్కువ మంది కేరళ వెలుపల నుంచి వచ్చిన భక్తులే.
41 రోజుల దీక్ష విరమణ
అయ్యప్ప భక్తులు ఏటా 41 రోజులు దీక్ష చేసి శబరిమలకు వెళ్తారు. మకరజ్యోతిని దర్శించుకున్న తర్వాత అయ్యప్ప మాల వేసుకున్న స్వాములు దీక్షను విరమిస్తారు. తన భక్తులను ఆశీర్వదించడానికి సాక్షాత్తు ఆ అయ్యప్ప స్వామే స్వయంగా మకర జ్యోతిగా దర్శనమిస్తాడని నమ్మకం. ఈ జ్యోతి దర్శనం చేసిన వారికి జన్మరాహిత్యం కలిగి, నేరుగా భగవంతుడిని చేరుకుంటారని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. పురాణాల ప్రకారం శబరిమల ఆలయాన్ని పరశురాముడు స్థాపించాడని నమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక రామాయణంలో కూడా శబరిమల ప్రస్తావన ఉండటం గమనార్హం. రాముడు పంబా నదీ తీరంలోని శబరి ఆశ్రమానికి వెళ్లినట్లు చెబుతారు.
భద్రతా ఏర్పాట్లు, కట్టుదిట్టమైన నియంత్రణ
సోమవారం వరకు 51 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నట్లు దేవస్థానం బోర్డు వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు భక్తుల సంఖ్యపై కఠిన నియంత్రణలు అమలు చేశారు. దీపారాధనకు ముందు 18వ మేట్లు, పరిసర ప్రాంతాలను పోలీసులు తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అధిక సంఖ్యలో భక్తులు మకరజ్యోతి దర్శనానికి అనుకూలమైన పండితతావలం, శరంకుట్టి వంటి ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లారు. నిలక్కల్, పంబ, ఎరుమేలి వంటి కేంద్రాల్లో రద్దీ నియంత్రణకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టారు. దీపారాధన అనంతరం మాత్రమే పంబ నుంచి యాత్రికులను కొండ ఎక్కేందుకు అనుమతించారు. సన్నిధానం, శ్రీకోవెలను పూలతో అత్యంత అందంగా అలంకరించారు. ఫైర్ఫోర్స్ సిబ్బంది ఆలయ ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరిచి మకరవిళక్కు దర్శనానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. దర్శనం అనంతరం మాత్రమే భక్తులను మల దిగేందుకు అనుమతించడంతో, పంబలో కేఎస్ఆర్టీసీ బస్సులు సహా అన్ని రవాణా సౌకర్యాలు సిద్ధంగా ఉంచారు.
భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
ఇక మండల పూజ సమయంలో శబరిమల అయ్యప్ప దర్శనం కోసం క్యూలో వేచి ఉండే భక్తులకు బిస్కెట్లు, తాగునీరు వంటి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశారు. చిన్నారులు, మహిళల కోసం ప్రత్యేక క్యూ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు. దొంగల నుంచి భక్తుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థను, మాలికప్పురంలోని అన్నదాన మండపంలో భక్తులకు తగినంత ఆహారం లభించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. శబరిమల కొండ ఎక్కేటప్పుడు కండరాల నొప్పితో బాధపడే యాత్రికులకు సహాయం చేయడానికి సన్నిధానంలో 24 గంటల ఉచిత ఫిజియోథెరపీ కేంద్రం పనిచేస్తుంది. పంబా, సన్నిధానంలో ఆఫ్ రోడ్ అంబులెన్స్లు 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటాయి.