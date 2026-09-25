ఐరాస పట్ల వారికి నిజమైన శ్రద్ధలేదు- కేవలం దానిని వాడుకుంటున్నారు: జైశంకర్
ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణలు వ్యతిరేకించే వారికి దాని పట్ల నిజమైన శ్రద్ధలేదు- కేవలం వారు దానిని వాడుకుంటున్నారు- భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : September 25, 2026 at 3:05 PM IST
Jaishankar On UN Reforms : ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణలు చేయకపోవడం వల్ల అంతర్జాతీయ సమాజంలో అసహనం పెరుగుతోందని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ అన్నారు. సంస్కరణలను వ్యతిరేకించేవారు ఐరాసను కేవలం వాడుకుంటున్నారని, దాని పట్ల వారికి ఏమాత్రం శ్రద్ధలేదని ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యూయార్క్లో ఏటా జరిగే ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ అంశం చర్చకు వస్తుందని, అయితే ప్రస్తుతం ఆ డిమాండ్ మరింత బలపడుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "ఐరాస సంస్కరణల విషయంలో మనం నిజాయితీగా ఉంటే, కచ్చితంగా ఒక నిర్దిష్ట ముసాయిదా లేదా టెక్ట్స్ ఆధారంగా చర్చలు జరపాలి. అలా చేయకపోతే అది చర్చ అనిపించుకోదు. కేవలం కాలపాయన మాత్రమే అవుతుంది" అని జైశంకర్ పేర్కొన్నారు. ఐరాస సాధారణ సభ 81వ సమావేశాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల స్థాయి సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.