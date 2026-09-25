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ఐరాస పట్ల వారికి నిజమైన శ్రద్ధలేదు- కేవలం దానిని వాడుకుంటున్నారు: జైశంకర్

ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణలు వ్యతిరేకించే వారికి దాని పట్ల నిజమైన శ్రద్ధలేదు- కేవలం వారు దానిని వాడుకుంటున్నారు- భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Jaishankar
భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2026 at 3:05 PM IST

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Jaishankar On UN Reforms : ఐక్యరాజ్యసమితిలో సంస్కరణలు చేయకపోవడం వల్ల అంతర్జాతీయ సమాజంలో అసహనం పెరుగుతోందని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​. జైశంకర్​ అన్నారు. సంస్కరణలను వ్యతిరేకించేవారు ఐరాసను కేవలం వాడుకుంటున్నారని, దాని పట్ల వారికి ఏమాత్రం శ్రద్ధలేదని ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. న్యూయార్క్​లో ఏటా జరిగే ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఈ అంశం చర్చకు వస్తుందని, అయితే ప్రస్తుతం ఆ డిమాండ్ మరింత బలపడుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "ఐరాస సంస్కరణల విషయంలో మనం నిజాయితీగా ఉంటే, కచ్చితంగా ఒక నిర్దిష్ట ముసాయిదా లేదా టెక్ట్స్​ ఆధారంగా చర్చలు జరపాలి. అలా చేయకపోతే అది చర్చ అనిపించుకోదు. కేవలం కాలపాయన మాత్రమే అవుతుంది" అని జైశంకర్​ పేర్కొన్నారు. ఐరాస సాధారణ సభ 81వ సమావేశాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మంత్రుల స్థాయి సమావేశంలో ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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JAISHANKAR ON UN REFORMS

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