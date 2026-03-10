ETV Bharat / bharat

'రేయింబవళ్లు నెహ్రూను విమర్శించేవారు నేడు ఆయనను ప్రశంసిస్తున్నారు': రిజిజుపై ప్రియాంక ఫైర్

కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజుపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఆగ్రహం- రేయింబవళ్లు నెహ్రును విమర్శించినవారు ఇప్పుడు ఆయన్ను ప్రశంసిస్తున్నారని ఎద్దేవా

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 8:55 PM IST

Priyanka Gandhi On Kiren Rijiju : లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై ప్రతిపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ వేళ మాజీ ప్రధాని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు ఉదహరించడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించారు. దేశ తొలి ప్రధాని నెహ్రూను రేయింబవళ్లు విమర్శించే వారు ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.

అందుకేనా నన్ను రేయింబవళ్లు విమర్శిస్తున్నారు?
తాను నవ్వుతున్నానని రిజిజు చెబుతున్నారని, అందుకే రేయింబవళ్లు తనను విమర్శిస్తున్నారని ప్రియాంక గాంధీ పేర్కొన్నారు. తమ వాదన కోసం రిజిజు నెహ్రూ వ్యాఖ్యలను ఉటంకించారని తాను తెలియజేస్తున్నానన్నారు. "వారు (రిజిజును ఉద్దేశించి) అకస్మాత్తుగా నెహ్రూను గౌరవించడం ప్రారంభించారు. నెహ్రూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడం కోసం అలాంటి ప్రసంగం చేశారు " అని ప్రియాంక గాంధీ వ్యాఖ్యానించారు.

'ప్రభుత్వం ముందు తలవంచని ఏకైక వ్యక్తి రాహుల్'
కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు తలవంచని ఏకైన వ్యక్తి ఉన్నారని, ఆయనే ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ అని ప్రియాంక గాంధీ తెలిపారు. ఈ సభలో విపక్ష నేత ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా నిజాలు మాట్లాడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. ట్రెజరీ బెంచీలపై కూర్చున్న వారు ఆ సత్యాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని విమర్శించారు.

అమెరికా ముందు భారత ప్రభుత్వం తలవంచింది!
పార్లమెంట్‌ హౌస్ కాంప్లెక్స్‌లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ కేంద్రంపై ప్రియాంక మండిపడ్డారు. ట్రేడ్ డీల్‌పై సంతకం చేయడం ద్వారా భారత ప్రభుత్వం అమెరికా ముందు తలవంచిందని ఆరోపించారు. బీజేపీ ప్రభుత్వ సంస్థలను నాశనం చేసిందని విమర్శించారు. ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వ సంస్థలను కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని తెలిపారు.

రాహుల్ ప్రశ్నలకు ప్రభుత్వం దగ్గర సమాధానాలు లేవు!
కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై ఒత్తిడి తెచ్చి ఆయన స్వాతంత్ర్యానికి ఆటంకం కలిగించిందని ప్రియాంక గాంధీ ఆరోపించారు. అందుకే ఓం బిర్లాపై విపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని తీసుకురావాల్సిన అవసరం వచ్చిందన్నారు. రాహుల్ గాంధీ సభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ప్రభుత్వం దగ్గర సమాధానాలు లేవని విమర్శించారు. అందువల్లే ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి కేంద్రం ప్రభుత్వం సభలో అసంబద్ధమైన అంశాలను లేవనెత్తుతోందని పేర్కొన్నారు.

నెహ్రూ వ్యాఖ్యలను ఊటంకించిన రిజిజు
స్పీకర్ ఓం బిర్లాపై విపక్షాలు ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై మంగళవారం సభలో చర్చ జరిగింది. ఈ క్రమంలో 1954లో అప్పటి లో‌క్‌సభ స్పీకర్ జీవి మౌలంకర్‌ను తొలగించే తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా నెహ్రూ చేసిన వ్యాఖ్యలను రిజిజు ఉదహరించారు. "స్పీకర్‌కు ఎదురుగా కూర్చున్న గౌరవ సభ్యులు (ఎంపీలు), అవిశ్వాస తీర్మానంపై సంతకం చేసినవారు, దానికి మద్దతు ఇచ్చినవారు దయచేసి తీర్మానాన్ని ఓ సారి చదవండి. దానిపై సంతకం చేయడం దుర్మార్గం. ఈ తీర్మానంపై సంతకం చేసే ముందు ఎంపీలు అసలు దాన్ని చదివారా అనే సందేహం నాకు కలుగుతోంది. వారు దానిని చదివి ఉంటే ఆ పత్రంపై సంతకం చేసే ముందు వందసార్లు సంకోచించేవారు" అని నెహ్రూ చెప్పినట్లు రిజిజు లోక్‌సభలో మాజీ ప్రధాని వ్యాఖ్యలను ఉటంకించారు.

కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీని లోక్‌సభలో విపక్షనేతగా పని చేసి ఉంటే ఆమె మంచి పనితీరును కనబర్చేవారని కిరణ్ రిజిజు వ్యాఖ్యానించారు. "ప్రియాంక గాంధీ అక్కడ కూర్చుని నవ్వుతున్నారు. ఆమెను లోక్‌సభలో ప్రతిపక్ష నేతగా చేసి ఉంటే మంచి పనితీరు కనబర్చేవారు. కనీసం ఆమె సభలో కూర్చుని వింటున్నారు, నవ్వుతున్నారు " అని రిజిజు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలో రిజిజుపై ప్రియాంక గాంధీ మండిపడ్డారు. నెహ్రూను రేయింబవళ్లు విమర్శించే వారు ఇప్పుడు ఆయన వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తున్నారని కౌంటర్ వేశారు.

