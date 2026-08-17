'పాక్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ మళ్లీ భారత్లో భాగమవుతాయి'- రాందేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు
పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ మళ్లీ భారత్లో కలిసే రోజు వస్తుందన్న రాందేవ్- 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన భారత్ కావాలని చెప్పిన బాబా- భారత గౌరవానికే ముప్పు ఉందన్న యోగా గురువు
Published : August 17, 2026 at 8:02 PM IST
Ramdev Baba On Pakistan : యోగా గురువు బాబా రాందేవ్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ భవిష్యత్తులో మళ్లీ భారత్లో భాగమవుతాయని అన్నారు. దేశంలో హిందూ, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాలకు ఎలాంటి ముప్పు లేదని, భారత్ గౌరవం, ప్రతిష్ఠే ప్రధాన అంశమని వ్యాఖ్యానించారు. సోమవారం ఛత్తీస్గఢ్లోని రాయపుర్కు చేరకున్న ఆయన విమానాశ్రయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈమేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై అన్యాయం, వేధింపులు జరిగాయి. ప్రస్తుత నాగరికతలో ఇలాంటి ఘటనలు అత్యంత క్రూరమైనవి. ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్న వారు బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలి. భవిష్యత్తులో పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ మళ్లీ భారత్లో కలిసే రోజు వస్తుంది. అందుకోసం ప్రజలు కొంత ఓపిక పట్టాలి. హిందువులు, ముస్లింలు క్రైస్తవులపై వేధింపులు జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణలు రాజకీయ ప్రకటనల్లో భాగంగా మారుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఎవరూ వేధింపులకు గురికాకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. దేశంలో ఏ మతానికీ ముప్పు లేదు. హిందూ, ఇస్లాం, క్రైస్తవ మతాల కంటే భారత్ గౌరవం, ప్రతిష్ఠను కాపాడటం ముఖ్యం."
-- రాందేవ్ బాబా, యోగా గురువు
'ప్రభుత్వ వ్యవస్థలపై దృష్టి పెట్టాలి'
మతంతో పాటు విద్య, వైద్యం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో ఎలాంటి అవకతవకలు లేకుండా చూడటం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని రాందేవ్ అన్నారు. ఈ వ్యవస్థలను మరింత సమర్థంగా తీర్చిదిద్దడంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. 2047 నాటికి భారత్ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దాలంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సమర్థంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ప్రజాస్వామ్యంగా ఎదగాలన్నదే తన కల అని అన్నారు. భారత పౌరులు ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ పౌరులుగా నిలవాలని ఆకాంక్షించారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉండాలని, రూపాయి విలువ డాలర్, పౌండ్తో సమాన స్థాయికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. భారత పాస్పోర్ట్ అంత బలంగా మారాలని ప్రపంచంలోని ఏ దేశానికి వెళ్లినా భారతీయులకు వీసా అవసరం లేని పరిస్థితి రావాలని ఆకాంక్షించారు. అమెరికా, చైనా, రష్యా సహా ప్రపంచంలోని ప్రతి దేశం భారత్ను సమాన గౌరవంతో చూడాలని అన్నారు.
మెహబూబా ముఫ్తీ వ్యాఖ్యలపై స్పందన
పీడీపీ నాయకురాలు మెహబూబా ముఫ్తీ తనను దిమాగీ నక్సలైట్గా పేర్కొన్న వ్యాఖ్యలపైనా రాందేవ్ స్పందించారు. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు దేశంలో మేధో అరాచకానికి దారితీస్తాయని అన్నారు. రాజకీయ వ్యాఖ్యల్లోకి వెళ్లాలని తాను కోరుకోవడం లేదని చెబుతూనే, ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికీ తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే హక్కు ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ స్వేచ్ఛను ప్రజాస్వామ్య, రాజ్యాంగ, నైతిక, ఆధ్యాత్మిక పరిమితుల్లోనే వినియోగించాలని సూచించారు. దేశానికి నష్టం కలిగించేలా భావ ప్రకటనా స్వేచ్ఛను ఉపయోగించకూడదని అన్నారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ బలోపేతం కావాలంటే హక్కులతో పాటు బాధ్యతలను కూడా ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తుంచుకోవాలని రాందేవ్ సూచించారు.
'సనాతన ధర్మంలో లోపం లేదు'
సనాతన ధర్మం గురించి కూడా రాందేవ్ మాట్లాడారు. సనాతన సంస్కృతి, ధర్మం ఎంతో ప్రాచీనమైనవని పేర్కొంటూ, ఇతర మతాల్లోకి మారాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుందన్న ప్రశ్నను లేవనెత్తారు. గతంలో కొందరు బలవంతం, ప్రలోభాలు, అపోహలు వంటి మార్గాల ద్వారా మత మార్పిడులకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు. అయితే సనాతన ధర్మంపై సామాజిక వివక్ష, అంటరానితనం, అసమానతలకు సంబంధించిన ఆరోపణలు వచ్చిన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించారు. ధర్మంలో సహజంగానే లోపం లేదని కొందరి తప్పుడు ఆలోచనల వల్లే సామాజిక వివక్షకు ఆస్కారం ఏర్పడిందని అన్నారు. సనాతనిగా ఉండటం అంటే కేవలం మతాన్ని అనుసరించడం కాదని అన్నారు. శ్రీరాముడి మర్యాద, శ్రీకృష్ణుడి యోగం-కర్మ సిద్ధాంతం, శివుడికి సంబంధించిన పవిత్రత, సత్యాన్ని జీవితంలో పాటించడమే సనాతన విలువల సారమని పేర్కొన్నారు.
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