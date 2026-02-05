రోజూ 2కిలోల తిట్లు తింటాను- నా హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదే : రాజ్యసభలో ప్రధాని మోదీ

ETV Bharat / bharat

Published : February 5, 2026 at 7:44 PM IST

PM Modi Slams Congress : కాంగ్రెస్‌పై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ఆ పార్టీకి దూరదృష్టి, ఎటువంటి ప్రణాళిక లేదన్నారు. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై రాజ్యసభలో ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ, కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పిదాలను సరిచేసేందుకే ఎక్కువ సమయం గడిచిపోతోందని ధ్వజమెత్తారు. ప్రపంచంలో భారత్‌పై నెలకొన్న అప్రతిష్ఠను తొలగించేందుకు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తోందని అన్నారు. కాంగ్రెస్‌, వామపక్షాలు, టీఎంసీ ఎన్నో ఏళ్లు అధికారంలో ఉన్నా ప్రజల కోసం ఏం చేయలేదని విమర్శించారు. ఈ క్రమంలోనే 2002 నుంచి కాంగ్రెస్​ తనపై దూషణలు చేస్తూనే ఉందని మోదీ అన్నారు. "విపక్ష నేతల దూషణలే నా ఆరోగ్య రహస్యం. సభలో 25 ఏళ్లుగా కాంగ్రెస్‌ నన్ను అవమానిస్తూనే ఉంది. నన్ను ఒకరు మీ ఆరోగ్య రహస్యం ఏంటని అడిగారు. రోజూ రెండు కిలోల తిట్లు తింటాను అని చెప్పాను." అనగానే సభలో నవ్వులు పూశాయి.

"గతంలో జరిగిన తప్పిదాలను సరిదిద్దేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. యూపీఏ హయాంలో భారత్‌ పరిస్థితులు పూర్తిగా దిగజారాయి. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ విజయవంతంగా నిర్వహించాం. జమ్మూకశ్మీర్‌లో ఆర్టికల్‌ 370ని రద్దు చేశాం. పాకిస్థాన్‌ను వారి దేశంలోనే ఢీకొట్టాం. కాంగ్రెస్‌ నేతలు మాత్రం నా వినాశనం కోరుకుంటున్నారు. కాంగ్రెస్‌ నేతలు సిక్కులను ద్వేషించారు. ఇప్పటికీ క్షమాపణ కోరలేదు. భారత అభివృద్ధిపై కాంగ్రెస్‌కు ఎలాంటి విజన్‌ లేదు. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో జనాభాను సమస్యగా భావించారు. నెహ్రూ హయాంలో 35 కోట్ల జనాభాను సమస్యగా భావించారు. నేను మాత్రం 140 కోట్ల జనాభాను పరిష్కారకర్తలుగా భావిస్తున్నా. వ్యవస్థలను అవమానించడం కాంగ్రెస్ డీఎన్‌ఏలోనే ఉంది. రాష్ట్రపతిని లోక్‌సభలో కాంగ్రెస్‌ నేతలు అవమానించారు. రాష్ట్రపతిని అవమానించడమంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అవమానించినట్లే. నేను సీఎంగా ఉన్నప్పుడు అభివృద్ధి గురించి కాంగ్రెస్‌ను ప్రాధేయపడ్డాను. కాంగ్రెస్‌ ప్రాజెక్టుల ప్రకటన మాత్రమే చేసింది, అమలు చేయలేదు."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

'ఇలాంటి వ్యక్తులు కాంగ్రెస్‌ను ముంచుతారు'
అటు రైల్వేశాఖ సహాయ మంత్రి రవ్‌నీత్‌ సింగ్‌ బిట్టూపై లోక్‌సభ విపక్ష నేత రాహుల్‌గాంధీ వివాదాస్పదం వ్యాఖ్యల చేయడంపైనా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. "కాంగ్రెస్ యువరాజు ఒక ఎంపీని దేశద్రోహి అన్నారు. కాంగ్రెస్‌ యువరాజు అహంకారం పరాకాష్టకు చేరింది. కాంగ్రెస్ వీడిన మరెవరినీ రాహుల్‌ దేశద్రోహి అనలేదు. ఎంపీ సిక్కు కావున ఆయన్ని దేశద్రోహిగా అవమానించారు. ఇది సిక్కులకు, గురువులకు అవమానం. సిక్కుల పట్ల కాంగ్రెస్‌లో ఉన్న ద్వేషానికి నిదర్శనం. దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిన కుటుంబానికి చెందిన ఎంపీ, రాజకీయ సిద్ధాంతం మార్చుకుంటే దేశద్రోహి అయిపోతారా? ఒక పౌరుడిని దేశద్రోహి అనడాన్ని దేశం ఎలా సహిస్తుంది? ఇలాంటి వ్యక్తులు కాంగ్రెస్‌ను ముంచుతారు. ఆఖరికి మహాత్మాగాంధీ ఇంటిపేరును కూడా చోరీ చేశారు." అని ప్రధాని మోదీ దుయ్యబట్టారు.

"గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు రిమోట్‌ సాయంతో నడిచేవి. 140 కోట్ల ప్రజలే మా ప్రభుత్వానికి రిమోట్‌. కాంగ్రెస్‌ నేతలకు స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహించాలనే ఆలోచనే రాలేదు. మేం వచ్చాక 2 లక్షలకు పైగా స్టార్టప్‌లు వచ్చాయి. కమ్యూనికేషన్ రంగంలో మనదేశం దూసుకెళ్తోంది. మేం వచ్చాక 4 కోట్ల పక్కా ఇళ్లు కట్టించాం. గ్రామాలకూ విద్యుత్‌, తాగునీరు, రోడ్ల సదుపాయం కల్పించాం. మహిళలు లక్షాధికారులు అయ్యారు. కోటీశ్వరుల దిశగా వెళ్తున్నారు. మహిళల సాధికారత కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. మనదేశ రైతులకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్మక ద్రోహం చేసింది. చిన్న రైతుల సమస్యల గురించి కాంగ్రెస్ ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రైతులను ఆదుకుంటున్నాం. పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా రూ.4 లక్షల కోట్లు సాయం చేశాం."

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

"ప్రపంచం దృష్టిలో భారత్‌పై ప్రతికూల ముద్ర చెరిపివేయడానికి కృషి చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తుకు అవసరమైన విధానాలపై పూర్తి దృష్టిపెట్టాం. ప్రస్తుతం భారత్‌పై ప్రపంచ దేశాల విశ్వాసం పెరుగుతోంది. భారత్‌ అనేక దేశాలకు విశ్వసనీయ భాగస్వామిగా ఉంది. ప్రపంచ సంక్షేమం కోసం భారత్‌ తనదైన పాత్ర పోషిస్తోంది. వృద్ధి చెందిన దేశాలు భారత్‌తో వాణిజ్య సంబంధాలకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. ఈయూతో ఒప్పందం వల్ల ప్రపంచ స్థిరత్వంపై అన్ని దేశాలకు విశ్వాసం పెరిగింది. అమెరికాతో ఒప్పందం తర్వాత స్థిరత్వంతో పాటు వేగం అందుకోగలమని నమ్మారు. వాణిజ్య ఒప్పందాలు ప్రపంచానికి సానుకూల సంకేతాలు. దేశ ప్రజల ఉపాధి, హక్కులు హరిస్తున్నారు. ప్రపంచాన్ని ఎంత మోసగించాలని చూసినా అద్దంలో మోసం తెలిసిపోతుంది. కాంగ్రెస్‌ హయాంలో జేబులు నింపుకోవడానికి సరిపోయింది." అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వివరించారు.

"వికసిత్‌ భారత్‌ స్వప్నం సాకారం దిశగా మా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. 2047లోగా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా మనం మారాలి. 2047 విజన్‌పై అనేకమంది విమర్శలు చేస్తున్నారు. ముందుచూపుతో పనిచేస్తేనే దేశాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. స్వాతంత్ర్య సాధన కోసం లక్షలమంది ప్రాణాలు అర్పించారు. స్వాతంత్ర్యం వస్తుందనే నమ్మకంతోనే అనేకమంది పోరాడారు. ఎన్నికలు వస్తాయి, వెళ్తాయి, దేశాభివృద్ధే మా లక్ష్యం. అన్ని రంగాల్లో భారత్ నెంబర్‌వన్‌ అయితే చాలు మా లక్ష్యం నెరవేరినట్లే. అన్ని చోట్లా గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్‌, ఏఐ వినియోగం దిశగా చర్యలు చేపట్టాం". అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు.

