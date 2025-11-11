దిల్లీ పేలుడు- నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదు: ప్రధాని మోదీ
దిల్లీ పేలుడుపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
Published : November 11, 2025 at 12:38 PM IST
PM Modi On Delhi Blast : దిల్లీ పేలుడు ఘటనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా ఖండించారు. నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. భూాటాన్ పర్యటనకు వెళ్లి ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
దిల్లీ ఘటనపై పలు దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాయని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. దాడికి గల కారణాలను దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులు త్వరలో వెల్లడించనున్నారని పేర్కొన్నారు. అమాయకుల ప్రాణాలు తీసిన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదలబోమని దేశ ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పేలుడులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
VIDEO | Bhutan: Addressing a gathering at Changlimithang celebration ground in Thimphu, PM Modi (@narendramodi) says, “…Today I have come here with a heavy heart. Yesterday’s incident in Delhi has shocked everyone… All those responsible will be brought to justice. Our agencies… pic.twitter.com/KIWpShZOGn— Press Trust of India (@PTI_News) November 11, 2025