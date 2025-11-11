ETV Bharat / bharat

దిల్లీ పేలుడు- నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదు: ప్రధాని మోదీ

దిల్లీ పేలుడుపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ

PM Modi On Delhi Blast
PM Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On Delhi Blast : దిల్లీ పేలుడు ఘటనను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తీవ్రంగా ఖండించారు. నిందితులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టేది లేదని హెచ్చరించారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. భూాటాన్ పర్యటనకు వెళ్లి ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దిల్లీ ఘటనపై పలు దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశాయని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. దాడికి గల కారణాలను దర్యాప్తు సంస్థల అధికారులు త్వరలో వెల్లడించనున్నారని పేర్కొన్నారు. అమాయకుల ప్రాణాలు తీసిన వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ వదలబోమని దేశ ప్రజలకు హామీ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. పేలుడులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

TAGGED:

PM MODI ON DELHI BLAST
PM MODI ON DELHI BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.