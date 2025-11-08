విద్యార్థులను విమానంలో తీసుకెళ్లిన టీచర్- ఎందుకో తెలుసా?
విద్యార్థుల కోసం నూతన భవనాలు నిర్మాణం- పేద పిల్లల కోసం కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం అందిస్తోన్న ఉపాధ్యాయుడు- ఇంతకూ అతను ఎవరో తెలుసా?
Published : November 8, 2025 at 7:15 PM IST
Teacher Gift Students Flight travel : సాధారణంగా విద్యార్థులను చదువుల్లో ప్రోత్సహించేందుకు మంచి పుస్తకాలు ఇవ్వడమో లేదంటే చిన్న చిన్న వస్తువులను బహుమతులుగా ఇవ్వడమో చేస్తుంటారు. కానీ తమిళనాడుకు చెందిన ఓ ప్రధానోపాధ్యాయుడు చేసిన పనికి అంతా ఫిదా అవుతున్నారు. ఏకంగా 17 మంది విద్యార్థులను విమానంలో ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించారు. అది కూడా తన స్వంత ఖర్చులతో. మరి అతను ఎవరు? ఎందుకిలా చేశారో తెలుసుకుందామా?
తూత్తుకుడి జిల్లా పరిధి నజరేత్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 'నెల్సన్ పొన్రాజ్' ప్రధానోపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన పేద పిల్లల ఉన్నత చదువుల కోసం ఎంతో శ్రమిస్తున్నారు. నిరుపేద విద్యార్థులు ఎక్కువగా చదువుతున్న పాఠశాలలను గుర్తించి వాటిని డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. ఇలా వారికి కంప్యూటర్ పరిజ్ఞానం కూడా అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు విద్యార్థులకు వసతి కల్పించడానికి వీలుగా తన సొంత ఖర్చులతో నూతన భవనాలను నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా 11 మంది ప్రస్తుత విద్యార్థులు, ఏడుగురు పూర్వ విద్యార్థులతో కలిసి ఆయన విమాన ప్రయాణం చేశారు. వారందరిని చెన్నై పట్టణానికి తీసుకెళ్లి వారిలో ఆనందాన్ని నింపారు. అయితే ఇందుకోసం పొన్రాజ్ దాదాపు రూ.1.50 లక్షలు ఖర్చు చేశారు.
పొన్రాజ్ తీసుకున్న చొరవకు కలెక్టర్ ప్రశంసలు!
పొన్రాజ్ తీసుకున్న చొరవను జిల్లా కలెక్టర్ ఇలాం భగవత్ ప్రశంసించారు. "విమానంలో ప్రయాణించడమనేది చాలా మంది కల. నేను సివిల్స్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన తర్వాత మొదటిసారిగా విమానంలో ప్రయాణించాను. మీ అందరికి ఇంతటి సువర్ణావకాశాన్ని ఇచ్చిన ఉపాధ్యాయుడికి నేను అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ఇలాంటి మంచిమంచి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని జరగాలని కోరుకుంటున్నాను" అని కలెక్టర్ అన్నారు. విద్యార్థుల వీడ్కోలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ మేరకు ప్రశంసలు కురిపించారు.
విద్యార్థులు ఏఏ ప్రాంతాలను సందర్శించనున్నారు!
ఈ సందర్భంగా విమాన ప్రయాణం అనంతరం విద్యార్థులు చెన్నెలోని వివిధ ప్రదేశాలను సందర్శించనున్నారు. కన్నెమరా లైబ్రరీ, మ్యూజియం, సెక్రటేరియట్, నాయకుల సమాధులను సందర్శించనున్నారు. అదేవిధంగా చెన్నై మెట్రోలో కూడా ప్రయాణించనున్నారు. అయితే తిరుగు ప్రయాణంలో వారు ఎగ్మోర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ముత్తు నగర్ ఎక్స్ప్రెస్లో ప్రయాణించునున్నారు.
గతంలో కూడా విద్యార్థులను చెన్నైకి తీసుకెళ్లిన పొన్రాజ్!
అంతకుముందు కూడా ఆయన 20 మంది విద్యార్థులను చెన్నై పట్టణానికి తీసుకెళ్లారు. చెన్నైలో మెట్రో రైలు ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించడం, అదేవిధంగా అక్కడున్న జూపార్క్ను సందర్శించడానికి ఆయన సొంతంగా ఖర్చు చేశారు. అయితే పిల్లల కోరికను నేరవేర్చడానికే ఈ చొరవ తీసుకున్నానని పొన్రాజ్ తెలిపారు. చాలా మంది పిల్లలు విమానంలో, రైలులో ప్రయాణించలేదని తన దృష్టికి తీసుకొచ్చారని, అందుకే వారికి ఈ అవకాశం కల్పించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాగా ఆయన తీసుకున్న చొరవకు సర్వత్రా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. విద్యార్థుల కోసం ఎంతో కృషి చేస్తున్న ఆయన గతంలో 'గుడ్టీచర్'గా అవార్డు కూడా అందుకున్నారు.
పరీక్షల్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తే విమానంలో ఉచిత ప్రయాణం- ఎక్కడో తెలుసా?
రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!