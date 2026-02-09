ఆ ఊరు ఉన్నది గుజరాత్లో- పాలించేది మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం- ఎందుకో తెలుసా?
భౌగోళికంగా ఈ గ్రామం ఉండేది గుజరాత్లో- ఆ ఊరుని పాలించేది మాత్రం మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్- కారణం ఏంటంటే?
Published : February 9, 2026 at 9:03 PM IST
Madhya Pradesh Village in Gujarat : ఆ ఊరు భౌగోళికంగా ఉన్నది ఒక రాష్ట్రంలో. విద్యుత్ సహా ఇతర సౌకర్యాలు పొందేది పొరుగు రాష్ట్రం నుంచి. ఓటు కూడా ఆ గ్రామ ప్రజలు వేరే రాష్ట్రంలోనే వేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఆ విచిత్ర గ్రామమేది? ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
గుజరాత్ రాష్ట్రం ఛోటా ఉదేపుర్ జిల్లాలోని సజన్పూర్ గ్రామానిది వింత పరిస్థితి. భౌగోళికంగా గుజరాత్లో ఉన్న ఈ ఊరు జనాభా 2,000. ఆ గ్రామ ప్రజలు వ్యవసాయం, పశుపోషణ చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. వీరు స్థానిక భిలి, రథ్వి మాండలికాలలో మాట్లాడుతారు. అయితే వీరు భౌగోళికంగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్నా, వారిని పాలించేది మాత్రం మధ్యప్రదేశ్ సర్కారే.
నాలుగువైపులా గుజరాత్ గ్రామాలే
సజన్పూర్ గ్రామానికి నాలుగు వైపులా గుజరాత్కు చెందిన ఊళ్లే ఉంటాయి. తూర్పున కనస్, పశ్చిమాన తిమ్లా, ఉత్తరాన దియావంత్, గుణట, దక్షిణా రంగ్పూర్ గ్రామం ఉంది. ఇవన్నీ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని ఊళ్లే. అయితే సజన్పూర్ మాత్రం మధ్యప్రదేశ్లోని అలీరాజ్పూర్ జిల్లాలోని కాతివాడ తాలూకాలోని రెవెన్యూ గ్రామం. ఈ ఊరికి మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యుత్, నీరు, విద్య, ఆరోగ్య సేవలను అందిస్తుంది.
జానపద కథలు, గ్రామస్థుల ప్రకారం
సజన్పూర్ గ్రామానికి ఒక పురాతన చరిత్ర ఉంది. రాచరిక కాలంలో ఛోటా ఉదేపుర్ రాజు తన కుమార్తెను మధ్యప్రదేశ్లోని కాతివాడ రాజకుమారిడికి ఇచ్చి వివాహం చేశారు. ఈ క్రమంలో రాజు సజన్పూర్ గ్రామాన్ని తన కుమార్తెకు కట్నంగా ఇచ్చారు. దీంతో అప్పటి నుంచి సజన్పూర్ గ్రామం మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందినదిగా పరిగణిస్తున్నారు. అయితే గ్రామస్థుల వద్ద దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు. ఈ పురాణ గాథను కొన్నేళ్లుగా ప్రజలు నమ్ముతున్నారు.
సజన్పూర్ గ్రామ జనాభా 2000కి పైగా ఉంటుందని ఆ ఊరిలో టీచర్గా పనిచేస్తున్న లాల్సిన్హ్ తెలిపారు. ఆ ఊరి ప్రజలకు ఆరోగ్య సేవలు, నీరు, విద్యుత్ వంటి సౌకర్యాలను మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందిస్తుందని తెలిపారు. "ఈ గ్రామానికి మొదట మధ్యప్రదేశ్ సర్కార్ కరెంట్ సౌకర్యాన్ని అందించింది. అలాగే నీటి సదుపాయాన్ని కల్పించింది. సజన్పూర్ గ్రామస్థులు మధ్యప్రదేశ్లోని ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్యం చేయించుకుంటారు." అని లాల్సిన్హ్ స్పష్టం చేశారు.
సజన్పుర్లో ఓ స్కూల్ ఉంది. అందులో 1- 10వ తరగతి వరకు చదువుకోవచ్చు. ఆ పాఠశాలకు మధ్యప్రదేశ్లోని అలీరాజ్పూర్, కాతివాడ నుంచి ఊపాధ్యాయులు వస్తారు. అలాగే సజన్పూర్ జోబాట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వస్తుంది. అలాగే రత్లం లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ రెండు సీట్లు ఎస్టీ రిజర్వ్డ్ స్థానాలే. అయితే సజన్పూర్ ప్రజలు గుజరాత్ ఎన్నికల్లో కాకుండా మధ్యప్రదేశ్లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారు. లోక్సభ ఎన్నికల్లో రత్లాం ఎంపీ సీటుకు జరిగే ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటారు.
సజన్పూర్ గ్రామస్థులు భౌగోళికంగా గుజరాత్ ఉన్నప్పటికీ, ఓటు మాత్రం మధ్యప్రదేశ్లో జరిగే ఎన్నికల్లో వేస్తారు. అలాగే మధ్యప్రదేశ్ పరిపాలన పరిధిలోకి వస్తారు. సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఈ గ్రామం మధ్యప్రదేశ్లోని జోబాట్ అసెంబ్లీ, రత్లాం లోక్సభ నియోజకవర్గంలో చేరింది.
"ఛోటా ఉదేపూర్ రాజు తన కుమార్తెను కాతివాడ రాజు కుమారుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడని గ్రామస్థులు చెబుతారు. సజన్పూర్ను కాతివాడ రాజు కుమారుడికి కట్నంగా ఛోటా ఉదేపూర్ రాజు ఇచ్చారు. అందువల్లే ఆ గ్రామం మధ్యప్రదేశ్ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ గ్రామం నాలుగు వైపులా గుజరాత్ ఊర్లు ఉంటాయి. మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సజన్పూర్లో మంచి విద్య కోసం కృషి చేస్తోంది. మేము పిల్లలకు మంచి విద్యను అందిస్తున్నాం. ఈ ఊరి ప్రజలు చాలా స్నేహపూర్వకంగా ఉంటారు. అయితే స్కూల్కు రావడానికి రోడ్డు బాగోలేదు. దీంతో విద్యార్థులు, గ్రామస్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రోడ్డును వేయాలి. " అని సజన్పూర్ గ్రామంలో ఉన్న స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ సూరజ్ చౌహాన్ తెలిపారు.