ETV Bharat / bharat

భారత్, రష్యాది ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్థిరమైన, దృఢమైన బంధం : జైశంకర్

భారత్ - రష్యా అనుబంధంపై విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Jaishankar On India Russia Ties
External Affairs Minister (EAM) S Jaishankar (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 6, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jaishankar On India Russia Ties : భారత్-రష్యా 78ఏళ్ల దీర్ఘకాలిక అనుబంధాన్ని ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్థిరమైన, దృఢమైన సంబంధాల్లో ఒకటిగా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ అభివర్ణించారు. పుతిన్ తాజా భారతదేశ పర్యటనతో ఇరుదేశాలు కలిసికట్టుగా చాలా రంగాలు, విభాగాలను కొత్త పుంతలు తొక్కించే దిశగా అడుగులు పడ్డాయన్నారు. ప్రత్యేకించి ఆర్థిక సహకారం విషయంలోనూ కొత్త కోణం ఆవిష్కృతం అయిందని ఆయన తెలిపారు. దీంతో భారత్-రష్యాల ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం కొత్త రూపును సంతరించుకుందని ఎస్ జైశంకర్ చెప్పారు. శనివారం దిల్లీలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సదస్సు వేదికగా ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'భారత్ - రష్యా బంధం చెక్కుచెదరలేదు'
'గతంలో ఏర్పడిన చారిత్రక లోటుపాట్లు ఈసారి పుతిన్ పర్యటనతో పూడిపోయాయి. భారత్ - రష్యా రక్షణ, ఇంధన సంబంధాలు ఇంకా బలంగానే ఉన్నాయి. ఈదఫా పుతిన్ పర్యటన వేళ ఆర్థిక సహకార భావన అనే అంశంపైనా ఇరుదేశాలు ఫోకస్ పెట్టాయి. అమెరికా, ఐరోపా దేశాలతో భారత్ సంబంధాలు అనేవి నిర్దిష్ట రంగాలకు పరిమితం అయ్యాయి. ఆర్థిక సహకారం, రక్షణ రంగం, భద్రతా వ్యవహారాలు వంటి వ్యవహారాలపై ఆ దేశాలతో భారత్‌కు అంతగా సాన్నిహిత్యం లేదు. కానీ రష్యా-భారత్ సంబంధాలే వేరు. గత 78 ఏళ్ల వ్యవధిలో ప్రపంచం చాలా ఎగుడుదిగుడులను చూసింది. అయినప్పటికీ భారత్ - రష్యా సంబంధాలు చెక్కుచెదరలేదు. ఇక ఇదే వ్యవధిలో రష్యాతో చైనా, అమెరికా, ఐరోపా దేశాల సంబంధాల్లో మార్పులు, హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకున్నాయి. భారత ప్రజలకూ రష్యాపై మంచి అభిప్రాయం ఉంది' అని ఎస్ జైశంకర్ పేర్కొన్నారు.

'భారత్‌తోనూ రష్యా ఆర్థిక బంధం బలోపేతం'
'ఏ దేశంతో సంబంధాన్ని నెరిపినా, దానితో అన్ని రంగాల్లో కలిసి నడవడం కుదరకపోవచ్చు. అమెరికా- భారత్ సంబంధాలనే చూస్తే, 1980, 1990, 2000 దశకాల్లో ఇరుదేశాల ఆర్థిక సంబంధాలు బలోపేతం అయ్యాయి. సివిల్ న్యూక్లియర్ డీల్ కుదిరే వరకు అమెరికా-భారత్ సంబంధాల్లో పురోగతి కొనసాగింది. ఇక ఐరోపా దేశాలతోనూ భారత్‌కు మంచి సంబంధాలే ఉన్నాయి. కానీ రక్షణ రంగం, భద్రతా వ్యవహారాలపై వాటితో జట్టు కట్టడం కుదరలేదు. పశ్చిమ దేశాలు, చైనాలను ప్రధాన ఆర్థిక భాగస్వాముల రూపంలో రష్యా చూస్తోంది. ఈనేపథ్యంలో ఇప్పుడు భారత్‌తోనూ ఆర్థిక బంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడంపై రష్యా ఫోకస్ పెట్టింది. గతంలో దీనిపై అంతగా శ్రద్ధ పెట్టలేదు' అని జైశంకర్ తెలిపారు.

'ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ' భారత్‌కు ఉంది : జైశంకర్
'ప్రపంచంలోని అగ్రరాజ్యాలతో కీలక సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకునే విషయంలో భారత్‌కు స్పష్టమైన విదేశాంగ విధానం ఉంది. ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ కూడా భారత్‌కు ఉంది. ఈ స్వేచ్ఛను తప్పకుండా భారత్ వాడుకుంటుంది. వికసిస్తున్న, అతిపెద్ద దేశమైన భారత్ ప్రపంచంలో మరింత ముఖ్యమైన స్థానాన్ని తప్పకుండా కోరుకుంటుంది. ఇందుకోసం అగ్రరాజ్యాలు, ఇతరత్రా అన్ని ముఖ్యమైన దేశాలతో సంబంధాలను భారత్ సవ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా కీలకం. వాటితో సహకార భావనతో ముందుకు సాగుతాం. విదేశాంగ విధానం ప్రకారమే నడుచుకుంటాం.పుతిన్ భారత్ వేదికగా కొన్ని దేశాలకు సందేశాన్ని పంపారు అనే విశ్లేషణ సరికాదు. దిల్లీ,మాస్కో వేదికగా ఆయన మాట్లాడారు అనేదే చాలాపెద్ద విషయం' అని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు.

భారత్ - రష్యా రెండు కీలక ఒప్పందాలివీ
'ఈసారి పుతిన్ పర్యటన వేళ రెండు కీలకమైన, పెద్ద ఒప్పందాలు జరిగాయి. రష్యాలో మరింత మంది భారతీయులకు ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించేందుకు ఉద్దేశించిన 'మొబిలిటీ అగ్రిమెంట్' కుదిరింది. భారత్‌లో ఆహార భద్రత కోసం ఇరుదేశాలు కలిసి ఎరువుల తయారీ విభాగంలో జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించాయి. రాష్ట్రీయ కెమికల్స్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్స్, నేషనల్ ఫెర్టిలైజర్స్, ఇండియన్ పొటాష్ కంపెనీలు రష్యాకు చెందిన జేఎస్‌సీ ఉరల్‌కెమ్‌తో అవగాహనా ఒప్పందాన్ని(ఎంఓయూ) కుదుర్చుకున్నాయి. ప్రపంచంలోనే రెండో అతిపెద్ద ఎరువుల దిగుమతిదారుగా భారత్ ఉంది' అని జైశంకర్ వివరించారు.

TAGGED:

JAISHANKAR ON INDIA RUSSIA TIES
INDIA RUSSIA RELATIONSHIP
PUTINS INDIA VISIT 2025
JAISHANKAR ON INDIA RUSSIA TIES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.