దొంగలను తన్ని తరిమేసిన ధీర వనిత- కత్తితో బెదిరించినా డోంట్ కేర్!
ఇంట్లో దోపిడీకి యత్నించిన దొంగలకు షాక్- తన్ని తరిమేసిన ధీర మహిళ సుమలత- ఒంటరిగా ఇద్దరు దొంగలతో ఫైట్
Published : October 15, 2025 at 1:12 PM IST
Brave Women Fought Off Robbers : ఓ ఇంట్లోకి ఇద్దరు దొంగలు చొరబడ్డారు. అక్కడున్న ఇద్దరు మహిళలను పోక వక్కల పొట్టు తీసే కత్తిని చూపించి బెదిరించే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ ఓ మహిళ అస్సలు బెదరలేదు. సాహసం చేసి దొంగ చేతిలో ఉన్న కత్తిని లాక్కుంది. ఇద్దరు దొంగలను తన్ని తరిమేసింది. మహిళా లోకంలో ధైర్యాన్ని నింపే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే?
పోక తోటలో ఒక ఇల్లు
కర్ణాటక రాష్ట్రం దావణగెరె జిల్లా చిరదోని గ్రామం అది. సత్యనారాయణరావు, సుమలత దంపతులకు ఈ ఊరి శివారులో పోక చెట్ల తోట ఉంది. అందులోనే వారికి ఒక ఇల్లు, దానికి కొంత దూరంలో ఔట్ హౌస్ ఉన్నాయి. వీరు ఇంటి పైకప్పుపై సోలార్ ప్యానల్స్ను అమర్చుకున్నారు. ఆ ప్యానల్స్ నుంచి అందే విద్యుత్తో స్నానాలకు నీటిని వేడి చేసుకునేవారు. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 14న చిరదోని గ్రామంలో వర్షం కురిసింది. సోలార్ ప్యానల్స్ తడిసిపోయి, స్నానాలకు నీటిని వేడి చేసుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. దీంతో సుమలత భర్త సత్యనారాయణరావు తమ పోక తోటలోని ఔట్ హౌస్కు వెళ్లాడు. అక్కడే నీటిని వేడి చేసుకొని స్నానం చేశాడు. అనంతరం తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి ముచ్చట్లు పెట్టసాగాడు.
ఇద్దరు దొంగల రెక్కీ
సరిగ్గా ఇదే సమయంలో సత్యనారాయణరావు, సుమలత దంపతుల ఇంటిని ఇద్దరు దొంగలు రెక్కీ చేస్తున్నారు. ఇంట్లో సత్యనారాయణరావు లేకపోవడంతో, దొంగతనానికి ఇదే సరైన సమయమని వారు భావించారు. ఇంటి ప్రాంగణంలోని పొయ్యిని ఆర్పేసి సుమలత ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయింది. లైట్లను ఆఫ్ చేసింది. అనంతరం ఇంటి బయటి నుంచి ఏదో శబ్దం వచ్చింది. అది పిల్లి అనుకొని సుమలత మౌనంగా ఉండిపోయింది. ఆ తర్వాత మరోసారి బయటి నుంచి ఏదో సౌండ్ వచ్చింది. ఈ సౌండ్ విని సుమలత అత్తగారు వీరాయమ్మ ఇంటి తలుపును తెరిచింది. ఇంటి ప్రాంగణంలో ఇద్దరు దొంగలు నిలబడి ఉన్నారు. ఒక దొంగ ముసుగు ధరించి ఉన్నాడు. మరొకడు తలుపు చాటున దాక్కొని నిలబడ్డాడు. ఓ దొంగ వేగంగా వచ్చి సుమలత అత్తమ్మను తోసేశాడు. దీంతో ఆమె కింద పడిపోయింది.
కత్తితో సుమలత వైపు దూసుకొచ్చాడు
ఓ దొంగ పోక వక్కల పొట్టు తీసే కత్తితో సుమలత వైపు దూసుకొచ్చాడు. దానితో ఆమెపై దాడికి యత్నించాడు. అయితే దాన్ని సుమలత బలంగా పట్టుకుంది. అతడి చేతి నుంచి ఆ కత్తిని లాక్కుంది. ఈ పెనుగులాట జరిగే క్రమంలో ఆమె కింద పడిపోయింది. అయినా కత్తిని జారవిడవ లేదు. మరోవైపు ఇంకో దొంగ సుమలత అత్తగారి మెడ నుంచి బంగారు గొలుసులను లాక్కున్నాడు. అనంతరం వారు పరుగులు తీశారు. ఈ సమయంలో కత్తితో దొంగలను సుమలత వెంబడించింది. కానీ వాళ్లు తప్పించుకున్నారు. కట్ చేస్తే, తాజాగా ఇప్పుడు ఆ ఇద్దరు దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దొంగల పేర్లు శివమూర్తి, రుద్రేష్, రమేష్ అని దావణగెరె జిల్లా ఎస్పీ ఉమా ప్రశాంత్ వెల్లడించారు. వారంతా చిరదోని గ్రామానికి చెందిన వారేనని తెలిపారు. వారు గతంలోనూ రెండుచోట్ల దొంగతనాలు చేశారని చెప్పారు. ఈ దొంగల ఇళ్లు సుమలత ఇంటి నుంచి 500 మీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయన్నారు. దొంగల నుంచి ఒక కొడవలి, రూ.12.28 లక్షలు విలువైన రెండు బంగారు గొలుసులు, ఒక జత గాజులు, వెండి వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహిళలు ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు!
"ఆగస్టు 14న మా ఇంట్లో దొంగతనం జరిగిన వెంటనే, ఇంట్లోకి వెళ్లి తాళం వేసుకున్నాను. అనంతరం నా భర్తకు ఫోన్ కాల్ చేశాను. గతంలో మా అత్తగారి ఇంట్లో దొంగతనానికి యత్నం జరిగింది. అక్కడ ఏమీ దొరకకపోవడంతో, దొంగలు ఈసారి మా ఇంటికి వచ్చారు. కొందరు స్థానికులే ఈ విధంగా దొంగతనాలు చేస్తున్నారు. నేను సాహసం చేసి దొంగ చేతిలోని కత్తిని పట్టుకున్నాను. దీనితో దొంగలు పారిపోయారు. లేదంటే మాపై వాళ్లు దాడిచేసి ఉండేవాళ్లు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మహిళలు ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు. భయపడకూడదు. మనం ధైర్యంగా ఉంటే ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు" అని ఈటీవీ భారత్తో ధీరవనిత సుమలత చెప్పారు.
దొంగలంతా మా ఊరివాళ్లే!
"నా భార్య చాలా సాహసోపేతంగా వ్యవహరించి దొంగలను తరిమేసింది. దొంగలంతా మా ఊరివాళ్లే అని పోలీసులు గుర్తించారు. దొంగల దాడిలో నా భార్య చేతివేలుకు గాయమైంది. వాటికి నేను వైద్యుల చేతి కుట్లు వేయించాను. మా ఇంటి ప్రాంగణంలో మొత్తం మూడు కెమెరాలు ఉన్నాయి. రెండు కెమెరాలపై దొంగలు వస్త్రపు ముసుగులు వేశారు. మిగిలి మరో కెమెరాలో దొంగల ఫుటేజీ రికార్డ్ అయింది. దాని ఆధారంగానే వాళ్లను పోలీసులు పట్టుకున్నారు" అని ఈటీవీ భారత్తో సుమలత భర్త సత్యనారాయణరావు తెలిపారు.
