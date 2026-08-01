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'నన్ను క్షమించండి- ఇదే నా మొదటి, చివరి తప్పు'- మోదీపై వ్యాఖ్యల కేసులో సారీ చెప్పిన బాలిక

విద్యార్థుల నిరసనలో ప్రధాని మోదీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో క్షమాపణ చెప్పినట్లు వీడియో- కొంతమంది ప్రభావంతో అలా మాట్లాడినట్లు తెలిపిన బాలిక

Girl Apology to PM Modi
PM Modi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 10:17 AM IST

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Girl Apology to PM Modi : విద్యార్థుల నిరసన కార్యక్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలతో కేసు నమోదైన బాలికకు సంబంధించిన క్షమాపణ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. చేతులు జోడించి కనిపించిన ఆమె, తన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర పశ్చాత్తాపం వ్యక్తం చేస్తూ దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ కోరింది. నిరసన కార్యక్రమంలో కొందరి ప్రభావానికి లోనై ప్రధానిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశానని తెలిపింది.

"నిరసనలో కొంతమంది చెప్పిన మాటలకు ప్రభావితమై ప్రధానమంత్రి గురించి చాలా తప్పుగా మాట్లాడాను. నేను చేసిన పని క్షమించరానిది. నేను కేవలం 15 ఏళ్ల బాలికను. నా వల్ల పెద్ద తప్పు జరిగింది. ఇది నా జీవితంలో మొదటి, చివరి తప్పు. దేశ ప్రజలందరికీ చేతులు జోడించి క్షమాపణ కోరుతున్నాను. నేను చేసిన పనికి నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది. దయచేసి నన్ను క్షమించండి" అని బాలిక వీడియోలో విజ్ఞప్తి చేసింది.

ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో వయుసు 25
అయితే ఈఘటనపై నమోదైన ఎఫ్​ఐఆర్​లో సంబంధిత యువతి వయసు 25 సంవత్సరాలుగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే క్షమాపణ వీడియోలో మాత్రం తాను 15 ఏళ్ల బాలికనని ఆమె చెప్పడం గమనార్హం. ఈ అంశంపై అధికారికంగా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రధానిపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై బుధవారం నోయిడాలోని ఒక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు నమోదైంది. అనంతరం నోయిడా పోలీసులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి, కేసును దర్యాప్తు కోసం దిల్లీలోని పార్లమెంట్ స్ట్రీట్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు బదిలీ చేశారు. ఫిర్యాదుదారు ప్రకారం, ప్రధానమంత్రి పదవి గౌరవాన్ని దెబ్బతీసేలా వ్యాఖ్యలు చేయడమే కాకుండా, అవి సామాజిక సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఉందని ఆరోపించారు.

మోదీ క్షమాభిక్షకు పిలుపు
ఈ క్షమాపణ వీడియో వెలుగులోకి రావడానికి కొన్ని గంటల ముందే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఒక వీడియో విడుదల చేశారు. జంతర్‌మంతర్‌లో జరిగిన విద్యార్థుల నిరసన సందర్భంగా తనపై, తన దివంగత తల్లిపై అనుచిత నినాదాలు చేసిన వారిని ఉద్దేశించి స్పందించారు. "జంతర్‌ మంతర్‌లో ఏం జరిగిందన్నది ప్రపంచం, యావద్దేశం చూశాయి. కొంతమంది ఆకతాయి పిల్లలు దుర్భాషలకు దిగారు. వారు మాట్లాడిన మాటలు సభ్య సమాజానికి తగినవి కావు. నన్ను, దివంగతురాలైన నా తల్లినీ తిట్టిపోశారు. అవి ఎంత అంద వికారమైన మాటలో నాకు తెలీదు. మన ఆడబిడ్డలు కూడా ఇలాంటి దారుణమైన భాషను వాడగలరన్నది సాంస్కృతికంగా దిగ్భ్రాంతికరం' అని ఎక్స్​ వీడియోలో తెలిపారు.

అయితే ఇలా దూషించడం ఏ సమస్యకూ పరిష్కారం కాదని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు. చిన్న వయసులో తప్పులు జరుగుతుంటాయని, ఆ వయసు వాటిని సరిదిద్దుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఇస్తుందని తెలిపారు. కోపం లేదా ప్రతీకారం సమస్యకు పరిష్కారం కాదని, వారిని కోర్టుల చుట్టూ తిప్పడం, వేధించడం వల్ల పరిస్థితులు మారవని పేర్కొన్నారు. వారిని క్షమించాలనుకుంటున్నానని చెప్పారు. సమాజం కూడా అదే దృక్పథంతో ముందుకు రావాలని కోరారు. మనమంతా కలిసి భారత్ అభివృద్ధి కోసం పనిచేద్దామని ప్రధాని మోదీ తన సందేశంలో పిలుపునిచ్చారు. అయితే ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ తీవ్రంగా విమర్శించింది. దేశ ప్రజలు ఆయన నుంచి క్షమాపణ ఆశిస్తున్నారని తెలిపింది. అందుకు బదులుగా దేశాన్ని క్షమించడాన్ని ఆయన ఎంచుకున్నారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ పవన్ ఖేడా ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

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