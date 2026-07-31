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'ఇది నియంతృత్వమా? ఇతరుల మాట కూడా వినాలి'- ప్రతిపక్షాల నిరనసలపై సీపీ రాధాకృష్ణన్

నీట్ నిరసనలపై పోలీసు చర్య అంశంతో ఉభయసభల్లో ప్రతిపక్ష నిరసనలు- గందరగోళం మధ్య సోమవారానికి రాజ్యసభ, లోక్‌సభ వాయిదా

Parliament Adjourned
Parliament Adjourned (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 3:56 PM IST

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Parliament Adjourned : నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై విద్యార్థుల నిరసనలు, జులై 20న జరిగిన పోలీసు చర్య సహా పలు అంశాలపై ప్రతిపక్ష సభ్యులు ఆందోళనకు దిగడంతో శుక్రవారం ఉభయసభల్లో తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. ప్రతిపక్ష సభ్యుల నినాదాల మధ్య సభ సజావుగా సాగకపోవడంతో ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇది నియంతృత్వమా? ఇతరుల మాట కూడా వినాలని సూచించారు. ఆ తర్వాత సభను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు. మరోవైపు లోక్​సభలోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే ప్రతిపక్ష నినాదాల మధ్యే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్​ బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ (సవరణ) బిల్లు-2026 బిల్లు ఆమోదం పొందినట్లు స్పీకర్‌ ప్రకటించారు. అనంతరం సభను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు.

రాజ్యసభలో ఉదయం 11 గంటలకు సభ ప్రారంభమైన తర్వాత పలువురు కేంద్ర మంత్రులు సభ పీఠంపై అధికారిక పత్రాలు ఉంచారు. గ్రామీణాభివృద్ధి, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు సంబంధించిన పార్లమెంటరీ స్థాయి సంఘం నివేదికను కూడా సభలో ప్రవేశపెట్టారు. తర్వాత ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ జీరో అవర్‌ను చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు సభ్యులు అత్యవసర ప్రజా సమస్యలను ప్రస్తావించారు. అయితే, ఇదే సమయంలో ప్రతిపక్ష సభ్యులు తమ డిమాండ్లపై నినాదాలు చేస్తూ ఆందోళన ప్రారంభించారు. దీంతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. ప్రతిపక్ష సభ్యులను శాంతించాలని ఛైర్మన్ సీపీ రాధాకృష్ణన్ కోరారు. "మీరు అందరూ మీ మాట వినాలని కోరుతున్నారు. కానీ ఇతరుల మాట వినడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఇది సరైంది కాదు. ఇది నియంతృత్వం. ప్రజాస్వామ్య విలువలను గౌరవించాలి. మీరే కాదు, ఇతరుల మాట కూడా వినాలి" అని సభలో వ్యాఖ్యానించారు.

లోక్​సభలోనూ నినాదాలే
ఇదే అంశంపై లోక్‌సభలో కూడా ప్రతిపక్ష సభ్యులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. జూలై 20న విద్యార్థుల నిరసన సందర్భంగా పోలీసులు వ్యవహరించిన తీరుపై చర్చకు డిమాండ్ చేస్తూ సభలో ఆందోళనకు దిగారు. గందరగోళం కొనసాగడంతో లోక్‌సభను కూడా సోమవారం వరకు వాయిదా వేశారు. ఉదయం 11గంటలకు లోక్‌సభ సమావేశం కాగానే వివిధ అంశాలపై చర్చ జరపాలని డిమాండ్‌ చేస్తూ విపక్ష ఎంపీలు వెల్‌లోకి దూసుకెళ్లి ఆందోళనకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సభకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు. పెద్దఎత్తున నినాదాలు చేస్తూ ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకున్నారు. దీంతో స్పీకర్‌ సభను మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు వాయిదా వేశారు. ఆ తర్వాత సభ తిరిగి సమావేశమైనా అదే పరిస్థితి కొనసాగింది. విపక్ష ఎంపీల నినాదాల మధ్యే జనన, మరణ రిజిస్ట్రేషన్‌ చట్ట సవరణ బిల్లు ఆమోదం పొందినట్లు స్పీకర్‌ ప్రకటించారు. అనంతరం సభను సోమవారానికి వాయిదా వేశారు.

ప్రతిపక్ష తీరుపై కిరణ్ రిజిజు అసంతృప్తి
బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొనకుండా ప్రతిపక్షం నిరసనలకు పరిమితం కావడం దురదృష్టకరమని కేంద్ర పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అన్నారు "ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన బిల్లు. దీనిపై చర్చ జరగాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంది. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిస్థితులు పునరావృతం కాకూడదు. మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్న ప్రజలు దీనిపై సమాధానం అడుగుతారు" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. రానున్న బిల్లులపై చర్చల్లో పాల్గొనాలని ప్రతిపక్ష సభ్యులను కోరారు. సభాధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న దిలీప్ సైకియా కూడా ప్రతిపక్ష సహకారం లేకుండానే బిల్లును ఆమోదించాల్సి రావడం విచారకరమని అన్నారు. అనంతరం సభను సోమవారం వరకు వాయిదా వేశారు.

బిల్లులోని ప్రధాన మార్పులు
1969 నాటి జనన, మరణాల నమోదు చట్టంలో మార్పులు చేయడానికి ఈ బిల్లును తీసుకొచ్చారు. జననాలు, మరణాలను నిర్ణీత గడువులోగా నమోదు చేయడాన్ని ప్రోత్సహించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం తెలిపింది. సవరణ ప్రకారం, సంఘటన జరిగిన రెండేళ్లకు మించి ఆలస్యంగా జననం లేదా మరణాన్ని నమోదు చేయాలంటే ఇకపై ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఉత్తర్వులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న చట్టం ప్రకారం, ఏడాది దాటిన తర్వాత నమోదుకు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్, సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ లేదా అధీకృత ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ అనుమతి అవసరం. సవరణ అనంతరం ఈ నిబంధన రెండేళ్ల వరకు వర్తించనుంది. అలాగే, భారతీయ నాగరిక్ సురక్షా సంహిత-2023కు అనుగుణంగా చట్టంలోని నిర్వచనాల్లో కూడా మార్పులు చేశారు. పాత క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ (సీఆర్‌పీసీ)-1973కు బదులుగా కొత్త చట్టానికి అనుగుణంగా పదజాలాన్ని సవరించారు. ఇప్పటికే ఈ సమావేశాల్లో పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్ (ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ అన్‌ఫెయిర్ మీన్స్) సవరణ బిల్లు-2026, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇన్‌సల్ట్స్ టు నేషనల్ ఆనర్ (సవరణ) బిల్లు-2026 ఉభయ సభల ఆమోదం పొందాయి. ఇప్పుడు జనన–మరణాల నమోదు సవరణ బిల్లు రాజ్యసభ ఆమోదం కోసం ఎదురుచూస్తోంది.

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