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విద్యార్థులకు న్యాయం బదులు పెల్లెట్లు దక్కుతున్నాయ్- ఇది మోదీ సర్కార్ క్రూరత్వమే : రాహుల్ గాంధీ

విద్యార్థులపై పోలీసుల చర్యను తీవ్రంగా ఖండించిన రాహుల్ గాంధీ- విద్యార్థులకు పెల్లెట్లతో సమాధానం ఇస్తున్నారంటూ విమర్శలు

Rahul Gandhi On CJP Protests
Rahul Gandhi (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 9:47 AM IST

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Rahul Gandhi On CJP Protests : నీట్-యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా రాజకీయ వేడిని మరింత పెంచుతోంది. జులై 20న దిల్లీలో జరిగిన విద్యార్థుల నిరసనల సందర్భంగా పోలీసులు ప్రవర్తించిన తీరుపై లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ తీవ్రస్థాయిలో స్పందించారు. హక్కుల కోసం పోరాడుతున్న విద్యార్థులకు న్యాయం అందించాల్సిన బదులు పెల్లెట్లతో సమాధానం ఇస్తున్న పరిస్థితి నెలకొన్నదని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. మరోవైపు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ప్రకటన చేయాలని కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) డిమాండ్ చేసింది.

ఎక్స్​లో ఒక వీడియోను పంచుకున్న రాహుల్ గాంధీ, త్రివర్ణ పతాకం చేత పట్టుకుని పారదర్శకమైన పరీక్షలు నిర్వహించాలని కోరిన విద్యార్థి సాహిల్‌పై పోలీసులు పెల్లెట్లు ప్రయోగించి తీవ్రంగా గాయపరిచారని పేర్కొన్నారు. ఇది బ్రిటిష్ పాలనలో జరిగిన దౌర్జన్యం కాదని, స్వతంత్ర భారతదేశంలో మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో జరుగుతున్న క్రూరత్వమని విమర్శించారు.

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RAHUL GANDHI ON PM MODI
RAHUL GANDHI ON CJP PROTESTS

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