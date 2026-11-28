'ఇది ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతమొందించే కుట్ర'- బిల్లును వ్యతిరేకించాలని ఇండీ కూటమి నిర్ణయం
Opposition On Delimitation Bill : ఓటర్ల జాబితా నుంచి 10 కోట్ల మందికి పైగా పేర్లను తొలగించిన ఎన్నికల సంఘానికి పునర్విభజన బాధ్యతలు అప్పగించడం ఆమోదయోగ్యం కాదని ఖర్గే అన్నారు.
Published : November 28, 2026 at 2:34 PM IST
నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ముడిపడిన మహిళా రిజర్వేషన్- రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పార్లమెంటులో ఉమ్మడిగా వ్యతిరేకించాలని ఇండియా కూటమి నేతలు నిర్ణయించారు. దిల్లీలోని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో రెండు గంటల పాటు జరిగిన విపక్ష నేతల భేటీలో రాహుల్ గాంధీ, అభిషేక్ బెనర్జీ, కపిల్ సిబల్, మనోజ్ ఝా సహా పలువురు విపక్ష నేతలు పాల్గొన్నారు. డీఎంకే, ఆప్, బీజేడీ వంటి పార్టీలు ఈ సమావేశానికి దూరంగా ఉన్నాయి. భేటీ అనంతరం మాట్లాడిన ఖర్గే BJPపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేశారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువస్తున్న నియోజకవర్గాల పునర్విభజన, రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంతమొందించే కుట్ర అని కాంగ్రెస్ జాతీయ అధ్యక్షుడు, మల్లికార్జున ఖర్గే అన్నారు. ఓటర్ల జాబితా నుంచి 10 కోట్ల మందికి పైగా పేర్లను తొలగించి వివాదాస్పదమైన ఎన్నికల సంఘానికి పునర్విభజన బాధ్యతలు అప్పగించడం తమకు ఆమోదయోగ్యం కాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ నేతృత్వంలో ఈ ప్రక్రియ జరిగితే అక్రమాలు తప్పవని, అసోం, జమ్మూకశ్మీర్ తరహాలో తమకు అనుకూలంగా జనరల్ సీట్లను రిజర్వ్డ్గా, రిజర్వ్డ్ సీట్లను జనరల్గా మార్చే ప్రమాదం ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
గత ఎన్నికల్లో '400 పార్' నినాదం ఇచ్చిన BJP, ఇప్పుడు లోక్సభ స్థానాలను 850కి పెంచి '800 పార్' లక్ష్యంతో అధికారాన్ని శాశ్వతంగా తమ గుప్పిట్లో ఉంచుకోవాలని చూస్తోందని ఆరోపించారు. రాజ్యాంగాన్ని సైతం మార్చి మనుస్మృతిని అమలు చేయాలని భావిస్తోందని విమర్శించారు. తాజా జనగణన ఆధారంగా పునర్విభజన జరిగితే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సీట్లు పెరుగుతాయని, అది ఇష్టం లేకే కేంద్రం ఈ బిల్లు ద్వారా ఆ వర్గాలకు అన్యాయం చేస్తోందని విమర్శించారు. ప్రజాస్వామ్యానికి, ఎస్సీ, ఎస్టీల ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా ఉన్న ఈ బిల్లును ఇండియా కూటమి పక్షాలన్నీ కలిసికట్టుగా వ్యతిరేకిస్తాయని ఖర్గే తేల్చిచెప్పారు. లోక్సభలో ప్రస్తుతమున్న 543 సీట్లలోనే మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయాలని, రాబోయే 25 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్రాల వారీగా సీట్ల కేటాయింపును యథాతథంగా ఉంచాలని డిమాండ్ చేశారు.