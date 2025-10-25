ETV Bharat / bharat

ప్రతి చొరబాటుదారుడిని గుర్తిస్తాం- దేశం నుంచి పంపిస్తాం- రాహుల్ ఎంత ప్రయత్నించినా వారిని రక్షించలేరు: అమిత్​ షా

అభివృద్ధి కావాలా? ఆటవిక పాలన కావాలా? అనేది ఈ ఎన్నికల్లో తేలిపోతుంది- అమిత్​ షా వ్యాఖ్యలు

Amit Shah On Bihar Election
Amit Shah On Bihar Election (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 25, 2025 at 6:53 PM IST

Amit Shah On Bihar Election : బిహార్‌లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చొరబాటుదారుడిని గుర్తించి, వారి స్వస్థలాలకు తిరిగి పంపిస్తామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. చొరబాటుదారులను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటే వారిని రక్షించేందుకు రాహుల్ గాంధీ యాత్ర చేపట్టారని విమర్శించారు. బిహార్‌లోని ఖగారియాలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న అమిత్ షా ఆర్​జేడీ, కాంగ్రెస్‌పై విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం నీతీశ్ కుమార్‌లు బిహార్ అభివృద్ధికై పనిచేస్తుంటే, లాలూ తన కుటుంబం బాగు కోసం అధికారంలోకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని అమిత్ షా విమర్శించారు. ఎన్​డీఏ హయాంలో బిహార్‌లో నేరాలు తగ్గాయని చెప్పారు.

"లాలూ, రబ్రీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే, జంగిల్ రాజ్ పాలన మళ్లీ వస్తుంది. ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే బిహార్ అభివృద్ధి గురించి దేశం మొత్తానికి తెలుస్తుంది. ప్రధాని మోదీ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను 11 నుంచి 4వ స్థానానికి చేర్చారు. 2027 కంటే ముందే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ అవతరించనుంది. ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని సురక్షితంగా మార్చారు. యూపీఏ హయాంలో పాకిస్థాన్ తరచూ మనపై దాడి చేసేది. ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసం సోనియా, మన్మోహన్‌, లాలూ మౌనంగా ఉండేవారు. ఇటీవల రాహుల్ బాబా చొరబాటుదారులను రక్షించేందుకు యాత్ర చేపట్టారు. బిహార్‌ నుంచి చొరబాటుదారులను వెళ్లగొట్టాలా? లేదా? మీరే‍(ప్రజలు) చెప్పండి."
- అమిత్ షా, కేంద్ర హోంమంత్రి

హోరాహోరీగా ప్రచారం!
బిహార్​లో ఎన్నికల ప్రచారం హోరాహోరీగా కొనసాగుతోంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, విపక్ష పార్టీలు పావులు కదుపుతూ ముందుకు సాగుతున్నాయి. సభలు, సమావేశాల్లో నాయకులంతా బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ సభలో పాల్గొన్న కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్​ షా విపక్షాలపై విరుచుకుపడ్డారు. విపక్ష ఇండియా కూటమి ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​)ను వ్యతిరేకించిందంటూ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

మోదీ హయాంలో నేరాలు తగ్గాయ్​!
"బిహార్​లో 2005 నుంచి 2025 వరకు నేరాలు గణనీయంగా తగ్గాయి. గత 10 సంవత్సరాల్లో మారణహోమం జరగలేదు. 11 సంవత్సరాల్లో ప్రధానమంత్రి మోదీ భారతదేశంలో గణనీయమైన మార్పును తీసుకువచ్చారు. అయోధ్యలో రామ్ లల్లా ఆలయానికి పునాది రాయి వేసి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు. రాహుల్, మమత, లాలూ అంతా రాముడి ఆలయాన్ని వ్యతిరేకించారు. కాగా మా మోదీ హయాంలోనే బిహార్​ వారసత్వాన్ని చాటే నలంద విశ్వవిద్యాలయాన్ని పునర్నిర్మించాం" అని అమిత్​ షా అన్నారు.

బిహార్‌ నిర్మాణానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటాం!
మరోవైపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకే తాము ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం లేదని, బిహార్‌ అభివృద్ధికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆర్​జేడీ నేత తేజస్వీ యాదవ్‌ అన్నారు. మహాగఠ్​బంధన్​ అధికారంలోకి వస్తే ప్రతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కల్పించేందుకు 20 రోజుల్లోపు చట్టం తీసుకొస్తామని తెలిపారు. అలాగే 20 నెలల్లో నియామకాలు పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఖగడియాలోని గోగ్రీలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో తేజస్వీ ఈ మేరకు హామీ ఇచ్చారు. బిహార్‌ను నంబర్ వన్‌గా మార్చేందుకు పెట్టుబడులు తీసుకురావడం, విద్యను ప్రోత్సహించడం, వైద్య సౌకర్యాలను మెరుగుపర్చడం అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

