ఆ గేదె విలువ కోటి రూపాయలు- ఎందుకింత ఖరీదో తెలుసా?
సోన్పుర్ మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన గేదె- డైట్ కూడా వెరీ స్పెషల్!
Published : November 22, 2025 at 10:07 PM IST
One Crore Worth Buffalo : ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పశువుల సంత అయిన సోన్ పుర్ మేళాలో ఒక గేదె ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అందుకు కారణం ఆ గేదె ధర. ప్రధాన్ జీగా ముద్దుగా పిలుచుకునే ఆ గేదె ధర అక్షరాలా కోటి రూపాయలు. ఎక్కువ ధర, భిన్నమైన పేరుతో బిహార్లోని సోన్పుర్ ఫెయిర్లో ఆ గేదె చూపరులను ఆకట్టుకుంది. దాన్ని చూసేందుకు మేళాకు వచ్చినవారు ఎగబడ్డారు.
రోహ్తాస్ జిల్లాలోని గోసల్దీహ్ రత్నపట్టి గ్రామ మాజీ అధిపతి బ్రహ్మదేవ్ సింగ్ కుష్వాహా తన గేదె ధరను రూ.కోటిగా నిర్ణయించారు. అయితే ప్రధాన్ జీ (గేదె పేరు) కోసం 50 లక్షల రూపాయలకు పైగా బిడ్లు దాఖలు అయ్యాయని బ్రహ్మదేవ్ సింగ్ కుష్వాహా కుమారుడు రాజేశ్ కుష్వాహా తెలిపారు. ప్రధాన్ జీ ధర రూ.కోటి వరకు ఉంటుందని అంచనా వేశారు.
'రోజుకు 8 లీటర్ల పాలు తాగుతుంది'
బిహార్లో ఎక్కడా ఈ గేదె లాంటిది లేదని రాజేశ్ కుష్వాహా వెల్లడించారు. ఈ గేదెకు ఆహారంగా అరటి పండ్లు, జీడిపప్పు, ఎండు ద్రాక్ష, ఊక, గడ్డిని అందిస్తామని చెప్పారు. ఉదయం, సాయంత్రం చెరో 4 లీటర్ల పాలు తాగుతుందని తెలిపారు. ఈ గేదెను పెంచడానికి ఏటా దాదాపు 65,000 రూపాయలు ఖర్చవుతుందన్నారు.
'ఈ గేదెకు పాలు కోసం ప్రత్యేకంగా ఆవు'
ఇది గుజరాత్లోని జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదె అని దాని యజమాని బ్రహ్మదేవ్ సింగ్ కుష్వాహా తెలిపారు. ప్రజలు దీనిని చూడడానికి మాత్రమే కాకుండా దాని వేలంలో పాల్గొనడానికి కూడా తరలి వస్తారని పేర్కొన్నారు. ఒక్కో బిడ్ ధర రూ.2,000 అని అన్నారు. ప్రధాన్ జీ కడుపులో పుట్టిన గేదె ప్రస్తుతం ఉదయం, సాయంత్రం రెండు పూటలు చెరో 12 లీటర్లు పాలు ఇస్తుందన్నారు. ఈ గేదెకు ఆహారం కోసం ఒక ప్రత్యేక జాతి ఆవును పెంచుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. దాని పాలు ఉదయం, సాయంత్రం ప్రధాన్ జీకి అందిస్తామని వెల్లడించారు. ప్రధాన్ జీ తల్లిని గుజరాత్ నుంచి రూ.3,50,000కి కొనుగోలు చేశామని చెప్పారు.
గంభీరమైన రూపం
ప్రధాన్ జీ 5 అడుగులకుపైగా పొడవు, 8 అడుగులకు పైగా వెడల్పు ఉంటుంది. ఇది గంభీరమైన రూపంలో కనిపిస్తుంది. ఈ గేదె వయసు 38 నెలలు (3 సంవత్సరాలు రెండు నెలలు). అలాగే జాఫరాబాది జాతికి చెందిన గేదె కావడంతో దీనికి విలువ ఎక్కువ. అందుకే ఇది సోన్పుర్ మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దీన్ని చూసేందుకు ఫెయిర్కు వచ్చినవారు ఆసక్తి కనబర్చారు.
గుజరాత్కు చెందిన జాతి
జాఫరాబాది గేదెలు గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర ప్రాంతానికి చెందినవి. ఇవి బలమైన, బరువైన గేదెలు. ఇవి ఉత్పాదక సామర్థ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందినవి. జాఫరాబాది గేదెలు వాటి శారీరక బలం కారణంగా సింహాల వంటి అడవి జంతువులతో కూడా పోరాడగలవని జంతు నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ గేదెలు చాలా బరువైనవి. అలాగే గోపురం ఆకారంలో పెద్ద తలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ గేదెల కొమ్ములు చాలా పెద్దవిగా, మందంగా చెవుల వరకు ఉంటాయి. జాఫరాబాది గేదెలు సాధారణంగా నల్ల రంగులో ఉంటాయి. కానీ కొన్ని గోధుమ లేదా తెలుపు రంగులో కూడా ఉంటాయి. సౌరాష్ట్ర జిల్లాలైన అమ్రేలి, భావ్ నగర్, జామ్ నగర్, జునాగఢ్, రాజ్కోట్ జిల్లాల్లో జాఫరాబాది గేదెలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.
రోజుకు 25-30 లీటర్ల పాలు
జాఫరాబాది జాతి గేదెలను చాలా మంచి పాల ఉత్పత్తిదారులుగా పరిగణిస్తారు. ఈ గేదెల పాలలో దాదాపు 7.7- 8 శాతం వరకు కొవ్వు పదార్థం ఉంటుంది. ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్న పాలను ఇస్తాయి. దీంతో పాడి రైతులకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ జాతికి చెందిన గేదెలు రోజుకు 25- 30 లీటర్ల వరకు పాలను ఉత్పత్తి చేయగలవని నిపుణులు అంటున్నారు.