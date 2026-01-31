ETV Bharat / bharat

మనిషి కాదు మానవ మృగం- ఆటిజం బాలుడిపై అత్యాచారం- టీచర్​కు 161 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

తిరువనంతపురంలో పదేళ్ల దివ్యాంగ బాలుడిపై టీచర్ అఘాయిత్యం- మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్న బాలుడిని వేధించిన వైనం- పుస్తకంలో రాసిన రాతలు, గీసిన బొమ్మలే సాక్ష్యాలు- 161 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష

161 Year Sentence for Teacher
161 Year Sentence for Teacher (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 31, 2026 at 9:05 PM IST

161 Year Sentence For Teacher : గురువు స్థానంలో ఉండి, పిల్లలకు రక్షణగా నిలవాల్సిన ఓ ఉపాధ్యాయుడు కామాంధుడిగా మారిన కేసుపై కేరళలోని న్యాయస్థానం కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. తిరువనంతపురంలో పదేళ్ల ఆటిజం బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడిన కీచక టీచర్‌కు ఏకంగా 161 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. తిరువనంతపురం ఫాస్ట్ ట్రాక్ స్పెషల్ కోర్టు న్యాయమూర్తి అంజు మీరా బిర్లా ఈ మేరకు తీర్పునిచ్చారు. సమాజంలో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకూడదనే ఉద్దేశంతో కోర్టు ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. నిందితుడికి జైలు శిక్షతో పాటు రూ.87,000 జరిమానా కూడా విధించింది. ఒకవేళ జరిమానా చెల్లించకపోతే అదనంగా మరో ఎనిమిదిన్నర ఏళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

అసలేం జరిగింది?
ఈ ఘటన 2019 జులై నెలలో జరిగింది. బాధితుడు కన్నూర్ ప్రాంతానికి చెందిన పదేళ్ల బాలుడు. ఆటిజం చికిత్స కోసం ఆ బాలుడిని తల్లిదండ్రులు తిరువనంతపురం తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఓ ప్రత్యేక పాఠశాలలో చేర్పించారు. అదే పాఠశాలలో నిందితుడు సంతోష్ కుమార్ (56) ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. తిరువనంతపురంలోని పౌడికోణం ప్రాంతానికి చెందిన సంతోష్ కుమార్, ఆ బాలుడి అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా తీసుకున్నాడు.

రాక్షస ఆనందం
నిందితుడు బాలుడి వైకల్యాన్ని తన కామ వాంఛకు వాడుకున్నాడు. బాలుడికి బిస్కెట్లు, స్వీట్లు ఇచ్చి మచ్చిక చేసుకునేవాడు. అనంతరం పాఠశాలలోని టాయిలెట్‌లోకి తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి పాల్పడేవాడు. బాలుడు సరిగా మాట్లాడలేడు. అరిచినా ఎవరికీ అర్థం కాదు. ఒకవేళ బాలుడు ప్రతిఘటించి శబ్దం చేస్తే, నిందితుడు ఆ చిన్నారి తలను బలంగా గోడకేసి కొట్టేవాడు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే తల్లిని చంపేస్తానని బెదిరించేవాడు.

బయటపడింది ఇలా
బాలుడిలో వచ్చిన మార్పులను తల్లిదండ్రులు గమనించారు. బాలుడు చాలా కాలంగా ఒకే రొటీన్‌ను ఫాలో అయ్యేవాడు. కానీ ఒక్కసారిగా ప్రవర్తనలో మార్పులు వచ్చాయి. బాలుడి శరీరంపై గాయాలు కనిపించాయి. తల్లిదండ్రులు ఆరా తీసినా, బాలుడు నోటితో చెప్పలేకపోయాడు. మాట్లాడలేకపోయినా ఆ బాలుడికి ఒక అలవాటు ఉంది. తాను చూసినవి, విన్నవి పుస్తకంలో రాయడం లేదా బొమ్మలు గీయడం ఆ బాలుడి అలవాటు. తనపై జరిగిన ఘోరాన్ని ఆ చిన్నారి పుస్తకంలో రికార్డు చేశాడు. ఆ చిత్రలేఖనాలు చూసి తల్లిదండ్రులు, థెరపిస్టులు షాక్ అయ్యారు.

స్పీచ్ థెరపిస్ట్ చొరవ
చివరకు ఆ బాలుడు తన స్పీచ్ థెరపిస్ట్ దగ్గర మనసు విప్పాడు. బాలుడి మాటలు అస్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, విషయం తీవ్రతను వారు గుర్తించారు. వెంటనే చైల్డ్ వెల్ఫేర్ కమిటీకి సమాచారం ఇచ్చారు. పోలీసులు వెంటనే స్పందించారు. మానసిక వైద్యులతో కూడిన ముగ్గురు సభ్యుల ప్యానెల్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఆ ప్యానెల్ బాలుడి వాంగ్మూలాన్ని మరోసారి రికార్డు చేసింది.

పోలీసుల దర్యాప్తు
నార్కోటిక్స్ సెల్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ షీన్ తరాయిల్, శ్రీకార్యం ఇన్‌స్పెక్టర్ అభిలాష్ డేవిడ్, ఎస్ఐ ఆర్. బిజు నేతృత్వంలో దర్యాప్తు జరిగింది. బాలుడి స్టేట్‌మెంట్ ఆధారంగా పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించారు. నిందితుడి నేరాన్ని కోర్టులో నిరూపించారు. స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అడ్వకేట్ ఆర్.ఎస్. విజయ్ మోహన్ బాధితుడి తరఫున బలమైన వాదనలు వినిపించారు.

వివిధ సెక్షన్ల కింద కోర్టు ఈ భారీ శిక్షను ఖరారు చేసింది. మొత్తం శిక్షా కాలం 161 ఏళ్లు అయినప్పటికీ, వివిధ సెక్షన్ల కింద శిక్షలు ఏకకాలంలో అమలవుతాయి కాబట్టి, నిందితుడు కనీసం 20 ఏళ్ల పాటు జైలులో గడపాల్సి ఉంటుందని కోర్టు పేర్కొంది. జరిమానాతో పాటు, బాధితుడికి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ద్వారా పరిహారం అందజేయాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

