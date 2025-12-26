ETV Bharat / bharat

తిరువనంతపురం మేయర్‌గా వి.వి.రాజేశ్‌ ప్రమాణం- కేరళలో BJPకి ఇదే మొదటిది

ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత తిరువనంతపురం మేయర్‌గా బీజేపీకి చెందిన V.V.రాజేశ్‌ ప్రమాణ స్వీకారం

Thiruvananthapuram Mayor Election
Thiruvananthapuram Mayor Election (ANI)
Thiruvananthapuram Mayor Election : కేరళ రాజధాని తిరువనంతపురం మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ మేయర్‌గా BJPకి చెందిన వి.వి.రాజేశ్‌ ఎన్నికయ్యారు. మేయర్‌ ఎన్నికలో ఆయనకు 51 ఓట్లు వచ్చాయి. 101మంది సభ్యులున్న తిరువనంతపురం కార్పోరేషన్‌లో BJPకి చెందిన 50మంది కౌన్సిలర్లతోపాటు ఓ స్వతంత్ర సభ్యుడూ రాజేశ్‌కు మద్దతు ఇచ్చారు. LDF మేయర్‌ అభ్యర్థి R.P.శివాజీకి 29 ఓట్లు, UDF మేయర్‌ అభ్యర్థి K.S.శబరినాథన్‌కు 17ఓట్లు వచ్చాయి. UDFకు అనుకూలంగా పడిన మరో రెండు ఓట్లు తర్వాత తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన తర్వాత తిరువనంతపురం మేయర్‌గా బీజేపీకి చెందిన V.V.రాజేశ్‌ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఇటీవల జరిగిన తిరువనంతపురం మున్సిపల్‌ కార్పోరేషన్‌ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తొలిసారి జయకేతనం ఎగురవేసింది.

