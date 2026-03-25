వరుసగా మూడో గెలుపు నా హ్యాట్రిక్ కోసం కాదు- ప్రజా కోసమే: 'ఈటీవీ భారత్‌'‌తో పినరయి ఇంటర్వ్యూ

మూడోసారి ఎల్‌డీఎఫ్ గెలుపు నా కీర్తి కోసం కాదు- దేశానికి ప్రజా కేంద్రక పాలనా నమూనాను అందించేందుకే- ఈటీవీ భారత్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్

Published : March 25, 2026 at 12:38 PM IST

CM Pinarayi Vijayan Interview : కేరళ ఎన్నికల్లో వామపక్ష ప్రజాస్వామిక కూటమి (ఎల్‌డీఎఫ్) వరుసగా మూడోసారి గెలవాలి అనే పిలుపు తన హ్యాట్రిక్ కోసం, వ్యక్తిగత కీర్తి కోసం కాదని, ప్రజా కేంద్రక పరిపాలన కోసమేనని సీఎం పినరయి విజయన్ స్పష్టం చేశారు. కేరళలోని ప్రజా కేంద్రక పరిపాలనను యావత్ దేశం కోసం ఒక ప్రత్యామ్నాయ నమూనాగా తీర్చిదిద్దాలని భావిస్తున్నామని ఆయన వెల్లడించారు. రాష్ట్ర ప్రజలు తమపై చూపుతున్న అచంచలమైన విశ్వాసాన్ని చూస్తుంటే, మళ్లీ తామే అధికారంలోకి వస్తామనే నమ్మకం కలుగుతోందని ఈటీవీ భారత్​కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సీఎం విజయన్ తెలిపారు. వరదలు, నిఫా వ్యాప్తి, కొవిడ్ విపత్తు వంటి సంక్షోభ కాలాల్లో తమ ప్రభుత్వం అందించిన సేవల వల్లే ఇంతటి ప్రజా విశ్వాసం ఏర్పడిందన్నారు. అసాధారణ సవాళ్లు ఎదురైనా సంక్షేమం, అభివృద్ధిలో వేగం తగ్గకుండా తమ ప్రభుత్వం వ్యవహరించిందని ఆయన చెప్పారు.

ఈటీవీ భారత్‌ : మళ్లీ మీ(ఎల్‌డీఎఫ్) ప్రభుత్వమే ఏర్పడుతుందనే విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్న అంశమేంటి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిపై ప్రజలు చూపుతున్న అచంచలమైన విశ్వాసమే మా ఆత్మవిశ్వాసానికి ఆధారం. వరదలు, నిఫా, కొవిడ్ వంటి సంక్షోభ సమయాల్లో ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలిచే రీతిలో కేరళ తనను తాను రక్షించుకుంది. ఇన్ని మహా సంక్షోభాలు ఎదురైనా, మా ప్రభుత్వం సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. అసాధ్యమని కొట్టిపారేసిన అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను కూడా పూర్తి చేశాం. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాం. వారికి ఎప్పటికప్పుడు ప్రగతి నివేదికలను అందించాం. అందుకే మా ప్రభుత్వంపై ప్రజలకు అంతటి నమ్మకం ఏర్పడింది. ఈ నమ్మకమే మా కూటమి గెలుపునకు మూలస్తంభంగా మారబోతోంది.

ఈటీవీ భారత్‌ : వరుసగా పదేళ్ల పాటు కేరళను పాలించారు. ఈ వ్యవధిలో గెయిల్ పైప్‌లైన్, జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధి, తీవ్ర పేదరిక నిర్మూలన కాకుండా, మీ ప్రభుత్వం సాధించిన రెండు కీలక మైలురాళ్లు ఏవో చెప్పండి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : గత పదేళ్లలో మేం సాధించిన రెండు అతిపెద్ద మైలురాళ్లు ఏమిటంటే, గత ప్రభుత్వాలు అసాధ్యమని వదిలేసిన ప్రధాన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడం, కేరళ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ బోర్డ్ (KIIFB)ను పునరుద్ధరించడం. కేఐఐఎఫ్‌బీ ద్వారా అదనపు బడ్జెట్‌తో కేరళలో దాదాపు రూ.1లక్ష కోట్లు విలువైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులను చేయించాం. రాష్ట్రంలో జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధికి అవసరమైన రూ. 5,580 కోట్ల భూసేకరణ బడ్జెట్‌లో 25 శాతాన్ని మేమే భరించాం. దీనికి అదనంగా, ఈ పనుల వల్ల నిరాశ్రయులైన వారికి సురక్షితమైన గృహవసతిని కల్పించే లైఫ్ మిషన్‌ను చేపట్టాం. దీని ద్వారా ఇప్పటివరకు 5 లక్షలకుపైగా ఇళ్లను నిర్మించాం. పబ్లిక్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ మిషన్ ద్వారా పాఠశాలలను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో అప్‌గ్రేడ్ చేశాం.

2016లో మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రంలోని సంక్షేమ పింఛనుదారుల సంఖ్య 30 లక్షలే. అప్పట్లో పింఛను 600 రూపాయలే. ఇప్పుడు పింఛనుదారుల సంఖ్య 62 లక్షలు. రూ.1600 చొప్పున మేం పింఛను ఇస్తున్నాం. ఒకప్పుడు కేరళను వ్యాపారానికి అనర్హమైనదిగా చెప్పేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు వ్యాపార సౌలభ్యంలో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో మా రాష్ట్రం నిలిచింది. శిశు మరణాల రేటును తగ్గించే విషయంలో మేం అమెరికాను కూడా దాటేశాం. తీవ్ర పేదరికాన్ని నిర్మూలించిన రాష్ట్రంగా మేం అవతరించాం. కేరళ సాధించినన్ని విజయాలు భారతదేశంలో మీకు మరెక్కడా కనిపించవు.

ఈటీవీ భారత్‌ : వరుసగా మూడోసారి అధికారంలోకి రావాలని భావిస్తున్న ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇస్తున్న ప్రధాన హామీ ఏమిటి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, సామాజిక సంక్షేమం ద్వారా నవ కేరళ నిర్మాణానికి మరింత శక్తిని అందించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. కేరళను తదుపరి స్థాయి పురోగతికి తీసుకెళ్లేందుకు అనుగుణమైన కార్యక్రమాలను, ప్రాజెక్టులను అమలుపర్చాలని మేం భావిస్తున్నాం.

ఈటీవీ భారత్‌ : రాష్ట్ర మంత్రులలో సగటు కంటే తక్కువ పనితీరును కనబర్చిన వారు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఆశించిన స్థాయిలో ఆరోగ్య శాఖ పనిచేసిందని మీరు భావిస్తున్నారా? చాలా గణాంకాలు మెరుగ్గానే ఉన్నాయని వాదించొచ్చు, కానీ సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారనే వాదన కూడా ఉంది కదా
సీఎం పినరయి విజయన్ : ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వం అనేది విడివిడి వ్యక్తుల సమూహం కాదు. ఇది సమష్టి బాధ్యతతో పనిచేసే ఒక బృందం. ఏ మంత్రి అయినా సగటు కంటే తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నారనే అంచనా కేవలం మీడియా సృష్టే. కేరళ ఆరోగ్య శాఖ పనితీరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. నీతి ఆయోగ్ ఆరోగ్య సూచికలో కేరళ స్థిరంగా మొదటి స్థానంలోనే నిలుస్తోంది.

యూడీఎఫ్ కూటమి కేరళను పాలించినప్పుడు రాష్ట్ర ఆరోగ్య బడ్జెట్ కేవలం రూ. 665 కోట్లే. కానీ మా హయాంలో ఆరోగ్య బడ్జెట్ రూ. 3,000 కోట్లు దాటింది. 'అర్ద్రమ్ మిషన్' అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మేం కేరళ ప్రజారోగ్య వ్యవస్థను సంస్కరించాం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపర్చాం. వాటిలో కొత్త పోస్టులను సృష్టించాం. మందుల కొరతను పూర్తిగా తొలగించాం. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులను రోగులకు మరింత అనుకూలంగా మార్చాం. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆస్పత్రులను అభివృద్ధి చేశాం.

ఈటీవీ భారత్‌ : ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యం అందేలా చేసిన ఏర్పాట్లు ఏమిటి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : మా ప్రభుత్వం తాలూకా, జిల్లా ఆస్పత్రుల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మెడికల్ కాలేజీల అభివృద్ధి కోసం ప్రత్యేక మాస్టర్ ప్లాన్‌లను రూపొందించి అమలు చేస్తున్నాం. ఇడుక్కి, వయనాడ్ జిల్లాలలో కొత్త వైద్య కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయించాం. మా రాష్ట్రంలోని 160కిపైగా ఆస్పత్రులు జాతీయ నాణ్యతా హామీ ప్రమాణం (NQAS) గుర్తింపును పొందాయి. కేవలం ఆరోగ్య రంగంలోనే కేఐఐఎఫ్‌బీ ద్వారా రూ. 10,000 కోట్లకుపైగా, నాబార్డ్ ద్వారా రూ.1000 కోట్లకుపైగా విలువ చేసే అభివృద్ధి పనులను చేపట్టాం.

గతంలో యూడీఎఫ్ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు జరగలేదు. కానీ 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలోని సర్కారీ దవాఖానాల్లో 10 కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు జరిగాయి. ఇప్పుడు 12 జిల్లా ఆస్పత్రుల్లో క్యాథెటర్ ల్యాబ్‌లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలు, జిల్లా జనరల్ ఆస్పత్రుల్లో ప్రతి నెలా 1,500కుపైగా యాంజియోప్లాస్టీలు జరుగుతున్నాయి. డయాలసిస్ సౌకర్యాలున్న డీహెచ్‌ఎస్ ఆస్పత్రుల సంఖ్యను మేం 8 నుంచి 123కు పెంచాం. నేడు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ప్రతి నెలా 64,000 డయాలసిస్ ప్రక్రియలు జరుగుతున్నాయి.

ఈటీవీ భారత్‌ : పేద ప్రజల వైద్య ఖర్చులను తగ్గించేందుకు చేసిన ఏర్పాట్లు ఏమిటి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : యూడీఎఫ్ హయాంలో ఉచిత వైద్య చికిత్స పథకం ద్వారా ఒక కుటుంబానికి గరిష్ఠంగా రూ. 30,000 వార్షిక కవరేజీ లభించేది. కానీ మేం ఈ కవరేజీని రూ. 5 లక్షలకు పెంచాం. ఈ పథకం కింద కవరేజీ పొందిన కుటుంబాల సంఖ్యను 28 లక్షల నుంచి 42.5 లక్షలకు పెంచాం. గత యూడీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఐదేళ్లలో ఉచిత వైద్య చికిత్స పథకం కోసం రూ. 660 కోట్లే ఖర్చు చేసింది. కానీ మేం ఐదేళ్లలో 24.78 లక్షల మంది చికిత్సకు రూ.8425 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. 2021-22లో రూ.1424 కోట్లు, 2022-23లో రూ. 1478 కోట్లు, 2024-25లో రూ. 1498 కోట్లు వెచ్చించాం. ప్రభుత్వం చొరవ వల్ల కేరళ ప్రజల వైద్య ఖర్చు 60 శాతం తగ్గింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ ఒక నివేదికలో ప్రస్తావించింది. యూడీఎఫ్ హయాంలో 2016లో చేసిన ఒక సర్వే ప్రకారం, కేరళలోని గ్రామీణ కుటుంబాల సగటు వార్షిక వైద్య ఖర్చు రూ.17,054, పట్టణ కుటుంబాల సగటు వార్షిక వైద్య ఖర్చు రూ.23,123. 2024లో ఎన్ఎస్ఎస్ఓ విడుదల చేసిన నివేదిక ప్రకారం, కేరళలోని గ్రామీణ కుటుంబాల సగటు వార్షిక వైద్య ఖర్చు రూ.10,929, పట్టణ కుటుంబాల సగటు వార్షిక వైద్య ఖర్చు రూ.13,140 మాత్రమే. ఇవన్నీ పక్కనపెట్టి, ప్రతిపక్షాలు చేస్తున్న తప్పుడు ప్రచారంలో కొన్ని మీడియా సంస్థలు కూడా భాగం అయిపోతున్నాయి.

ఈటీవీ భారత్‌ : ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమిది వామపక్ష ప్రభుత్వం కాదని, తీవ్ర రైటిస్ట్ ప్రభుత్వమని ప్రతిపక్షాలు, ప్రతిపక్ష నాయకులు చేస్తున్న విమర్శలను మీరు ఎలా చూస్తారు?
సీఎం పినరయి విజయన్ : కాంగ్రెస్ పార్టీ మృదువైన హిందుత్వ వైఖరులను అవలంబిస్తూ, సంఘ్ పరివార్‌తో రాజీ పడుతోంది. వాస్తవానికి కాంగ్రెస్ పార్టీయే రైటిస్ట్ సైద్ధాంతికత వైపు మొగ్గు చూపుతోంది. పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సహా పలు అంశాలపై మైనారిటీల హక్కులను పరిరక్షించేందుకు వామపక్షాలే రాజీలేని పోరాటానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీజేపీల రైటిస్ట్ రాజకీయాలకు బలమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని వామపక్షాలే చూపిస్తున్నాయి. కేవలం పాపులారిటీ కోసమే కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇలాంటి హాస్యాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు.

మా(ఎల్‌డీఎఫ్) ప్రభుత్వ విధానం అనేది కేవలం మాటలకు పరిమితం కాదు. మేం ఏదైనా చెబితే, దాన్ని చేసి చూపిస్తాం. ప్రజల బాగు కోసం ఏమేం చేయొచ్చో అవన్నీ చేస్తాం. ప్రపంచీకరణ నుంచి పుట్టుకొచ్చిన నయా ఉదారవాద విధానాలకు నిజమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం దేశంలో ఇదొక్కటే. కేంద్రం అమ్మేస్తున్న హిందుస్థాన్ న్యూస్‌ప్రింట్ (HNL), BHEL, EML వంటి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకుని, వాటిని లాభదాయకంగా నడుపుతోంది.కార్పొరేట్లకు అనుకూలంగా కార్మిక చట్టాలను మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తే, మేం కేరళ కార్మికుల పక్షాన నిలుస్తున్నాం.

ఈటీవీ భారత్‌ : రాష్ట్ర గవర్నర్ మధ్యవర్తిత్వంతో కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌తో జరిగిన అల్పాహార సమావేశం అనేది బీజేపీ, సీపీఎంల మధ్య జరిగిన రహస్య ఒప్పందంలో భాగమని ప్రతిపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఆ అనధికారిక సమావేశం అసలు ఉద్దేశమేంటి ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : సమాఖ్య ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో రాజ్యాంగబద్ధ పదవులలో ఉన్నవారి మధ్య జరిగే అధికారిక సమావేశాలను రాజకీయ కుట్రలుగా చిత్రీకరించడం రాజకీయ దురుద్దేశం మాత్రమే. వయనాడ్ పునరావాస నిధి, కేరళ రుణ పరిమితి వంటి అంశాలపై కేంద్రంతో జరిపే పరిపాలనాపరమైన సంప్రదింపులలో భాగంగానే ఆ మీటింగ్ జరిగింది. దాన్ని బీజేపీ-సీపీఎం ఒప్పందంగా పేర్కొనడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ దివాలాకోరు తనానికి నిదర్శనం.

ఈటీవీ భారత్‌ : సీఎం విజయన్ అనేక విషయాలపై బీజేపీకి అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారనే ఆరోపణ ఉంది. పీఎంశ్రీ పథకంపై సంతకం చేయడానికి మీరు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రిని రహస్యంగా దిల్లీకి పంపారని అంటున్నారు. సీపీఎం జాతీయ విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న ప్రతీ నిర్ణయం, ఆ రహస్య ఒప్పందంలో భాగమేనని ఆరోపణ వచ్చింది. కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల నుంచి సీఎం కుమార్తెను కాపాడటానికే ఇలాంటి రహస్య ఒప్పందాలు, లొంగుబాట్లు జరిగాయనే ఆరోపణ కూడా వినిపించింది. వీటిలో ఏమైనా నిజం ఉందా?
సీఎం పినరయి విజయన్ : ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వానికి బీజేపీతో ఎలాంటి రహస్య అవగాహన లేదు. ఈ ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలే. ఇక కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను మేం చట్టపరంగా ఎదుర్కొంటాం. సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ (SSA) సహా పలు పథకాల కోసం రాష్ట్రానికి రావాల్సిన రూ. 1,500 కోట్లకు పైగా నిధులను కేంద్ర ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. కేరళలోని పాఠశాలల్లో జాతీయ విద్యా విధానం (NEP) లేదా ఆర్‌ఎస్‌ఎస్‌కు అనుకూలమైన సిలబస్‌ను బలవంతంగా రుద్దడాన్ని మేం అనుమతించబోం.

ఈటీవీ భారత్‌ : కొన్ని ఘటనలను చూస్తుంటే, కేరళ సీపీఎం పార్టీలో ఐక్యత కొంత దెబ్బతిన్నదా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నం అవుతోంది. ప్రత్యేకించి జి. సుధాకరన్, టి.కె. గోవిందన్ వంటి నేతల విషయంలో, మీరు జోక్యం చేసుకుంటే 10 నిమిషాల్లోనే సమస్యను పరిష్కరించగలిగేవారు కదా ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : సీపీఎం ఉద్యమం వ్యక్తులకు అతీతమైంది. మా పార్టీ సమగ్రతకు కానీ, సంస్థాగత నిర్మాణానికి కానీ ఎలాంటి నష్టం జరగలేదు. సీనియర్ నాయకుడు జి. సుధాకరన్‌కు మా పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అత్యధిక ప్రాధాన్యతనే ఇచ్చింది. కానీ ఆయన పార్లమెంటరీ భ్రమలతో పార్టీనే తిరస్కరించారు. తద్వారా కమ్యూనిస్ట్ విలువలకు ద్రోహం చేశారు. ఇక టి.కె. గోవిందన్ తాలిపరంబ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఆశించారు. మేం పార్టీ సంస్థాగత ప్రక్రియ ద్వారా ఆ స్థానంలో మరో నేతకు అవకాశాన్ని ఇచ్చాం. స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం కొందరు వ్యక్తులు తీసుకునే వ్యక్తిగత నిర్ణయాల వల్ల సీపీఎం పటిష్టమైన పునాదికి దెబ్బ తగలదు.

ఈటీవీ భారత్‌ : కేరళలోని మైనారిటీలపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వెల్లపల్లి నటేశన్‌ను మీరు సమర్థించారు. ఎందుకు ?
సీఎం పినరయి విజయన్ : ఒక మతతత్వ నాయకుడితో వేదికను పంచుకున్నంత మాత్రాన, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లౌకిక వైఖరి మారిపోదు. మలప్పురం జిల్లాకు చెందిన ఎస్‌ఎన్‌డీపీ యోగం సంస్థ ప్రధాన కార్యదర్శి వెల్లపల్లి నటేశన్ ముస్లిం సమాజానికి వ్యతిరేకంగా విమర్శలు చేయలేదు. ఆయన ముస్లిం లీగ్ రాజకీయ పార్టీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. మైనారిటీల రక్షణపై వామపక్షాల వైఖరి దేశానికే ఆదర్శం. సంఘ్ పరివార్, దాని గొడుగు కింద ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీయే మైనారిటీలను విభజించడం ద్వారా మతపరమైన ద్వేషభావనను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

ఈటీవీ భారత్‌ : దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించిన సమయంలో పోలీసులు దారుణంగా కొట్టారని మీరు అనేకసార్లు చెప్పారు. మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, మీకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపిన వారిని పోలీసులు, డీవైఎఫ్ఐ సభ్యులు దారుణంగా కొట్టారు. ఒకసారి మీకు నల్ల జెండాలను చూపించిన వారిపై, మీ వాహనం వెనుక మరో వాహనంలో ప్రయాణించే సాయుధులు దాడి చేశారు. చివరకు అమ్మాయిలపైనా వాళ్లు ఎటాక్ చేశారు. అది రక్షణ చర్య అని అప్పట్లో మీరు అన్నారు. అదే మాటకు కట్టుబడి ఉంటారా ? లేక అది తప్పు అని ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటారా?
సీఎం పినరయి విజయన్ : ఎమర్జెన్సీ సమయంలోని ప్రభుత్వ ఉగ్రవాదాన్ని, ఒక ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వ భద్రతా చర్యలతో పోల్చడం అనేది చారిత్రక తప్పిదం. మొదటి నుంచీ కాంగ్రెస్, యూత్ కాంగ్రెస్‌లు హింస ద్వారా కేరళ ప్రజలను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. అతివేగంగా వెళ్తున్న వాహనం ముందు అకస్మాత్తుగా దూకడం అనేది ఆత్మహత్యా సమానమైన దుశ్చర్య. పోలీసులు, ఇతరులు ఆ నిరసనకారులను అడ్డుకొని, వాళ్ల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో నిరసన తెలిపే హక్కు ప్రతి ఒక్కరికీ ఉంటుంది. కానీ వాహనం ముందు దూకడం, చెప్పులు విసరడం వంటి ప్రమాదకర చేష్టలు చేయకూడదు. ఈ హింసాత్మక నిరసనలను యూడీఎఫ్ నాయకత్వం ప్రోత్సహిస్తుండటం బాధాకరం.

ఈటీవీ భారత్‌ : కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (కేపీఎస్‌సీ) నిర్వహించే ఉద్యోగ పరీక్షల ర్యాంకుల జాబితా చెల్లుబాటు వ్యవధిని పొడిగించాలని యువత కోరుతున్నారు. మీరు ఒక్కసారి కూడా వారితో నేరుగా చర్చించకపోవడం తీవ్ర విమర్శలకు దారితీసింది. ఇవి అమానవీయ చర్యలని అభ్యర్థులు మీడియాకు తెలిపారు. దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
సీఎం పినరయి విజయన్ : భారతదేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ల కంటే కేరళ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా అత్యంత పారదర్శకమైన రీతిలో నియామకాలు జరుగుతాయి. ర్యాంక్ జాబితాల చెల్లుబాటు వ్యవధిని పొడిగించడం అనేది పరిపాలనా ట్రిబ్యునల్, న్యాయస్థానాల చట్టపరమైన నిబంధనలకు లోబడి మాత్రమే జరుగుతుంది. ఏ ప్రభుత్వమూ నిబంధనలను ఉల్లంఘించి నిర్ణయం తీసుకోకూడదు. గత పదేళ్లలో ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వం పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా 3,11,945కుపైగా నియామకాలు చేపట్టింది. యూడీఎఫ్ హయాంలో కేవలం 1.49 లక్షల నియామకాలే జరిగాయి. ఉద్యోగ ఖాళీలను బట్టే నియామకాలను చేపడతారు. అభ్యర్థుల భావోద్వేగాలను వాడుకొని రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికే ప్రతిపక్షాలు ఆందోళనలు చేస్తున్నాయని ప్రజలకు తెలుసు.

ఈటీవీ భారత్‌ : ఒకవేళ వరుసగా మూడోసారి ఎల్‌డీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే, పినరయి విజయన్ ఆ ప్రభుత్వానికి నాయకత్వం వహించి, హ్యాట్రిక్ సాధించిన కేరళ తొలి ముఖ్యమంత్రి అవుతారా?
సీఎం పినరయి విజయన్ : కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి, ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమికి వ్యక్తుల హ్యాట్రిక్ విజయాలు అనేవి ముఖ్యం కానే కాదు. ప్రజా అనుకూల ప్రత్యామ్నాయ విధానాల విజయాన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, ఎల్‌డీఎఫ్ కూటమి కోరుకుంటాయి. నయా ఉదారవాద విధానాలకు, మతతత్వ ఫాసిజానికి, సమాఖ్య వ్యవస్థను నాశనం చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా దేశంలో ఆవిర్భవించిన ఏకైక ప్రత్యామ్నాయం కేరళే. ఈ ప్రత్యామ్నాయాన్ని మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి కేరళలోని విజ్ఞానవంతులైన ప్రజలు మళ్లీ ఎల్‌డీఎఫ్‌కే పట్టం కడతారని అనడంలో సందేహం లేదు. వ్యక్తిగత విజయాలకు అతీతంగా, సామూహిక నాయకత్వంతో ఈ దేశాన్ని ఉన్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లడమే మా లక్ష్యం.

